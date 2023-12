Laceno d’Oro 2023: i vincitori

Si è conclusa ieri la 48ª edizione del Laceno d’Oro International Film Festival, manifestazione dedicata al “cinema del reale” fondata nel 1959 da Pier Paolo Pasolini, Camillo Marino e Giacomo D’Onofrio, che si è tenuta a partire dal 3 dicembre ad Avellino. In tale occasione il regista Paul Schrader ha ricevuto il Premio alla Carriera Laceno d’Oro 2023, incontrando inoltre il pubblico in occasione di una masterclass. A Robert Guédiguian è invece stato assegnato il Premio alla Carriera Pier Paolo Pasolini.

Nell’ambito del concorso internazionale, dedicato a lungometraggi sia documentari che di finzione, la giuria composta dalla regista Charlotte Serrand, dal critico cinematografico Daniele Dottorini e dal regista Alessandro Comodin, ha attribuito il Premio Laceno d’Oro 48 a Zinzindurrunkarratz di Oskar Alegria, racconto del viaggio che un regista affronta lungo la strada che i mandriani del suo paese percorrevano, accompagnato soltanto dalla sua videocamera super 8. Il Premio speciale Laceno d’Oro Doc 2023 è invece andato a Facing Darkness di Jean-Gabriel Périot, film che ripercorre l’assedio di Sarajevo durante le guerre jugoslave nel 1992 attraverso interviste e immagini d’archivio.

Per quanto riguarda la sezione Gli occhi sulla città, dedicata ai cortometraggi sui temi degli spazi urbani, dell’ambiente e del paesaggio, The Secret Garden di Nour Ouayda si è aggiudicato il Premio Miglior Film, ricevuto dalla giuria composta dai registi Gianluca Matarrese e Salka Tiziana e dal direttore artistico del Sicilia Queer Filmfest Andrea Inzerillo, che ha inoltre riconosciuto la Menzione speciale ad Aqueronte di Manuel Muñoz Rivas.

All’interno della sezione Spazio Campania, dedicata alle produzioni realizzate sul territorio campano o da autori campani, il critico cinematografico Domenico Saracino e i registi Adelaide De Fino e Elio Di Pace hanno assegnato il Premio Laceno d’Oro Spazio Campania – Chiara Rigione a Summer Within di Summer Minerva e Adam Golub, vincitore anche dal Red Couch Award per la distribuzione, consegnato dalla casa di distribuzione indipendente Red Couch Pictures. La Menzione Speciale della Giuria Spazio Campania 2023 è invece andata a Sognando Venezia di Elisabetta Giannini.

Il Premio Supercinema per l’eccellenza nel campo del design per il cinema, va a Neighbour Abdi di Douwe Dijkstra. La giuria popolare ha invece attribuito l’Audience Award nella sezione Laceno d’Oro 48 a Segnali di vita di Leandro Picarella e la Menzione Speciale a At Night, the Red Sky di Ali Razi, mentre nella sezione Spazio Campania trionfa Flegrea – Un futuro per Bagnoli di Stefano Romano, con la Menzione Speciale ad About love di Diego Capone.

Tutte le schede dei film premiati sono disponibili sul sito del festival.



