È la Festa del Redentore, i barchini si appostano ovunque nella laguna di Venezia. Un gruppo di amici osserva il cielo notturno illuminarsi, i fuochi d’artificio che sfidano coi loro colori le stelle. I rumori delle esplosioni si affiancano dai bassi elettronici di Wang Inc. che crescono sempre più. Lo sguardo insiste sullo spettacolo pirotecnico, ne è posseduto, fino a quando su di esso si impongono altre esplosioni. Sono sgranate, però, nell’abisso di una telecamera a infrarossi che fende un’altra notte, ben più buia, in Medio Oriente. È la musica ad accompagnarci fino alla fine degli 8 minuti e mezzo di Acqua Granda di Irene Dorigotti, il nuovo lavoro della regista dopo Across, un’opera che allo stesso modo combina generi, formati e immagini differenti alla ricerca di una visione estatica e quindi del senso del sacro. In occasione della presentazione del cortometraggio al 49° Laceno d’Oro, ecco la nostra intervista esclusiva.

Across vinse il premio Solinas nel 2017, qual è stato il percorso?

Ho presentato il film ad Aosta a Frontdoc. C’erano tanti ragazzi più giovani di me, tanti con film biografici. Io gli ho detto che se sono riuscita a fare Across loro possono fare di tutto, non devono fermare la loro immaginazione, ma farsi trascinare dalla storia, non abbiate paura. L’importante è che la struttura tenga. È come costruire una casa antisismica, i terremoti ci saranno sempre. Alla fine Across è stato un cantiere perpetuo. Le prime riprese sono state fatte nel 2015 e poi ho scritto per due anni. Poi ho presentato al Solinas e non avrei mai scommesso o immaginato di vincerlo. Poi è successo che ho continuato a lavorare in base a quello che succedeva nella vita: alla fine sono stati 8 anni con tre cambi di produzione. Per esempio, la parte del Vietnam è composta da immagini che ho girato durante una residenza artistica e che forse potevano rientrare. Nel 2020 ero chiusa in una stanza con Enrico Giovannone, il montatore, e mi dice: ‘Ma quelle robe lì che hai girato in Vietnam, perché non le buttiamo dentro?’ (ride, ndr) È sempre stata la cifra del documentario, che ci sia dentro tutto, anche come linguaggi. Per esempio, l’animazione c’è sempre stata dentro, anche per semplificare ciò che era molto astratto e per alleggerire. Una delle mie paure è che Across diventasse come un saggio antropologico ed è una cosa che ho evitato come la morte. L’idea di giocare, il tono scherzoso è stato la guida.

Hai sempre una forte impronta giocosa nel tirare dentro tutte queste immagini, nel manipolarle…

Assolutamente. Io dicevo che Michele Manzoni era il mio pusher di archivi. A un certo punto mi mandava cose sottobanco: la produzione non aveva ancora firmato l’accordo con HomeMovies di coproduzione però sapeva che avevano della bella roba. Per anni, per ogni trattamento che scrivevo, si immaginava cosa potesse andare bene. Invece, Giulio Pedretti di SuperOttimisti mi odiava perché mi svegliavo una mattina e lo chiamavo, chiedendogli se avesse per esempio dieci fenicotteri che attraversavano l’inquadratura. ‘Ma a cosa ti servono?!’ (ride ndr). Alla fine, sono entrati tutti i formati, perché nella regola del gioco andava bene tutto. Una volta che abbiamo delineato delle cose molto rigorose, potevamo essere anche molto liberi. Poi è venuto quello che è venuto (ride ndr). C’è una signora novantenne è uscita dalla sala proprio ai fenicotteri e io le ho detto: ‘Ma signora, ha superato il peggio, poteva anche rimanere!’. Ci ha risposto che il prossimo film poteva essere più corto. Signora, sono 8 anni di lavoro, cosa vuole che accorciamo?!

Come lavori al montaggio?

Il Gesù (Marco Rezoagli) di Across è un montatore. All’inizio era come se avessimo dei daily: il giorno giravamo e poi la notte, con Gesù, montavamo. Creavamo tutti questi blocchi, chiedendoci chi avremmo incontrato il giorno dopo. Ma avevamo tutti questi pezzettini. A un certo punto, Gesù non poteva montarlo, quindi è arrivato l’assistente di Gesù, Giovanni, che lavorava in Indica. Era estate e ho detto al povero Giovanni di venire in Trentino visto che faceva caldo e non aveva senso essere a Torino. Quindi siamo andati in Trentino e montavamo perpetuamente. Siamo andati poi all’Italian Doc Screening con un teaser, ma avevamo pure il primo e secondo atto del film com’era all’epoca! Poi Giovanni, poverino, non ha ancora visto Across finito e non so se mi vorrà mai vedere. Poi Benedetta, una mia amica, mi ha montato altri trailer e infine è arrivato Giovannone, con cui abbiamo montato per tre anni. Però mai giorni continui. Mi chiamava e mi chiedeva cosa avevo da fare sabato mattina. Io magari il venerdì avevo una festa e mi presentavo un po’ in hangover. ‘Mamma mia, Dorigotti, che simpatica, sei molto accondiscendente!’. Abbiamo passato moltissimo tempo insieme, più di tutti i miei fidanzati credo. È stato bello perché c’è stato un confronto continuo. Anche con Simone Rosset, che ha curato la fotografia. Era una sorta di caos ordinato. Carlo Hintermann, per esempio, ci ha fatto fare gli storyboard, compresi i fenicotteri, e per molte inquadrature mancanti avevamo fatto l’animatic. Questo nel 2020/21, poi a mano a mano che giravamo sostituivamo i buchi. Per esempio, la scena dei battitori per molto tempo pensavamo sarebbe rimasta in animazione, perché ci sarebbe costata troppo farla. Poi per fortuna siamo riusciti ad averla. Tutta la parte in Svizzera, per esempio, è stata girata nel maggio 2023. Per molto tempo, quindi, abbiamo montato con i disegni. Il narratore stesso è stato sovrascritto. Per un mio amico ipovedente abbiamo anche fatto una versione con molto audio in più. Giovannone dice che Across è come il maiale, non si butta via niente.

Sei stata a Docusfera e ci interroghiamo spesso su cosa voglia dire la parola stessa documentario. I pitch sono un meccanismo che obbliga in qualche modo a categorizzare l’opera. Ci puoi parlare di questo passaggio?

Annoni diceva che Across o veniva una ficata o mi avrebbero fatto il TSO. Abbiamo fatto 3 pitch ed è andata bene perché sono stati pochi. Il primo è stato nel 2015/16 al Biografilm, facevamo vedere i primi minuti in cui non c’era ancora l’animazione. Il trucco è sempre tranquillizzare per angosciare dopo. Cerco di non partecipare ai pitch grandi, guardo quali persone ci sono e vado direttamente a parlare con loro, ma magari dopo un paio di giorni che sono lì. Odio andare subito a dire che abbiamo bisogno di qualcosa. Anche perché il cinema è un’impresa ad alto rischio di fallimento. Per esempio, per Across è stato fondamentale che ci fosse Carlo Hintermann alla produzione e che Laura Nicotra si fosse innamorata del film. Non mi hanno fatto fare un pitch, si sono semplicemente innamorati della causa. Al Biografilm si erano avvicinati i produttori della Abramovic, entusiasti. Dovevamo andare con loro in Brasile a girare, ma poi è arrivato il covid e ci sono stati due cambi di produzione. Poi c’è stato il Solinas, ma lì non è stato realmente un pitch visto che avevano visto tutto. Avevamo mostrato sempre 10 minuti, estrapolati ancora dalla roba di Giovanni. Poi abbiamo fatto il Torino Film Lab ed era il 2021, a quel punto eravamo molto più sicuri di realizzare il film. Andavo in giro a dire che volevo fare una croce di bambù di 6 metri per 3, non avevo più nessun pudore. Avevamo la lista delle scene che ci mancavano. Il pitch più pesante è stato quello in Svizzera con RSI e ci chiedevamo se a Zurigo, in un ristorante lungolago, avrebbero pagato loro il pranzo (ride, ndr). Tutti questi passaggi hanno contribuito al pedigree del film.



