Il 49° Laceno d’Oro International Film Festival, che si terrà dall’1 all’8 dicembre ad Avellino, ha svelato i titoli selezionati per il Concorso lungometraggi. Nei giorni precedenti erano già stati annunciati gli incontri con Arnaud Desplechin (a cui sarà attribuito il Premio Laceno d’Oro alla carriera) e Valerio Mastandrea.

Come mai era successo nella storia della rassegna, il concorso sarà costituito da sole anteprime nazionali. Per la prima volta in Italia saranno infatti presentati Rising up at Night di Nelson Makengo, A Savana e a montanha di Paulo Carneiro, The Cats of Gokogu Shrine di Kazuhiro Soda, We Are Inside di Farah Kassem, Invention di Courtney Stephens (presentato in collaborazione con InLaguna Film Festival) e Una sombra oscilante di Celeste Rojas Mugica. A questi, si aggiungono anche un’anteprima europea, New Berlin di Alexey Fedorchenko, un’anteprima internazionale, Le Boxeur chancelant di Lo Thivolle, e un’anteprima mondiale, 5 anni e un’estate di Mauro Santini, seguito ideale di Giorno di scuola, che nel 2020 aveva vinto il 45° Laceno d’Oro.

La giuria del Concorso lungometraggi Laceno d’Oro 49 sarà composta da Massimo D’Anolfi, che presenterà i film co-diretti con Martina Parenti Bestiari, Erbari, Lapidari e Un documento, Antonio Piazza, che presenterà fuori concorso Iddu, e Gaël Teicher. Contestualmente è stata inoltre svelata la giuria della sezione Cortometraggi Gli occhi sulla città, i cui membri saranno il produttore Pedro Fernandes, che presenterà il corto Water Hazard di Alexander David, e i registi Luca Sorgato, di cui sarà proiettato Padre Z., e Vanina Lappa, che parteciperà fuori concorso con Nessun posto al mondo.

Per maggiori informazioni sul festival, è possibile consultarne il sito ufficiale.



