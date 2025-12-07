Laceno d’oro 50 – Incontro con Víctor Erice

Durante la 50a edizione del Laceno d’Oro di Avellino Víctor Erice ha ricevuto il Premio alla Carriera e, in occasione del riconoscimento, è stato protagonista di una masterclass aperta al pubblico per ripercorrere il suo lavoro. Il Festival irpino gli ha inoltre dedicato una retrospettiva che ha spaziato tra lungometraggi come Il sole della mela cotogna a Cerrar los ojos fino ai cortometraggi come La Morte rouge. Durante l’incontro, il cineasta spagnolo ha sottolineato come il cinema sia sempre stato per lui un modo per conoscere se stessi, il prossimo e il mondo: “Per me il cinema è sempre stato un mezzo fondamentale di conoscenza. Ho avuto un rapporto esistenziale con il cinema, che può includere la pratica professionale, naturalmente, ma non è tutto. Attribuisco la stessa importanza alla mia esperienza di spettatore. Credo che gli spettatori siano tutti potenziali registi. Ho dedicato molto più tempo alla visione di film che a farne”. E rispetto al rapporto tra regista e pubblico ha detto: “La cosa più importante è che ciò che dicono i registi, le loro idee, siano poi incarnate. Il rapporto del pubblico con le immagini non deve avere intermediazione, inclusa quella del regista”.



Erice ha poi riflettuto sulla proliferazione di immagini e sulla centralità di chiudere gli occhi, di “guardare verso l’interno” per ripulire lo sguardo: “Viviamo in un’epoca caratterizzata da un enorme inquinamento di immagini. Milioni di immagini vengono scattate ogni giorno in tutto il mondo. E credo che, di fronte a ciò, il problema sia come ritrovare un’immagine autentica. Questo implica una rieducazione dello sguardo. È l’unico modo per poter guardare di nuovo il mondo“. “Il regista che ho ammirato in questo senso, e che ho avuto la grande fortuna di incontrare, è stato Abbas Kiarostami” ha dichiarato Erice.

E a proposito del regista iraniano e delle cinematografie non europee ha aggiunto: “Alcuni registi africani e asiatici si sono liberati da quell’enorme peso che ha avuto la storia del cinema in Francia, in Italia, in Spagna, sui registi occidentali. Kiarostami non era un cinefilo. Io sono un cinefilo. Questa condizione è invidiabile perché conferisce una certa innocenza di fronte a tutte le immagini cinematografiche”. “Siamo di fronte a un cambio antropologico, del cinema, del mondo. Per questo i giovani registi di oggi devono trovare la loro strada, a volte anche molto difficile, perché le immagini sacre, classiche non esistono più neanche in letteratura o in pittura, tutto ciò è scomparso. E quindi noi, i registi contemporanei, abbiamo il dovere di farci carico di questo peso della storia del cinema”. Una ricerca di purezza dello sguardo che al giorno d’oggi risulta estremamente faticosa: “Io ho cercato soltanto di sopravvivere, modestamente sopravvivere. Non ho mai pensato come un artista. La poesia non arriva gridando. Arriva o non arriva, è una cosa misteriosa. Ma arriva soltanto quando si incontra la ragione comune, non quella individuale” ha concluso Erice.



