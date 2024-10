LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO DI SENTIERI SELVAGGI



-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo Saverio Costanzo, Alice Rohrwacher e Daniele Luchetti è ora il turno di Laura Bispuri di condurci nella quarta e ultima stagione di L’amica geniale, l’amata saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

Qui continua a esistere, intrecciando le fondamenta della storia, il filo indissolubile che lega Lenù e Lila, questa volta interpretate dalle convincenti Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.

“L’amore finisce solo quando è possibile tornare in noi stessi”. La serie è ambientata alla fine degli anni ‘70, in una Napoli che sta attraversando un periodo di profonda complessità economica e politica, dettata dal sequestro di Aldo Moro e la diffusione sempre più imponente della criminalità organizzata. Una Napoli meravigliosa rappresentata da questi scorci di mare intravisti dalla finestra, vessata seppur mostrata sempre con toni puliti e mai di squallore, forse vista ancora con gli occhi di un bambino. Una città che evidenzia anche lo stato d’animo e il tormento di Lenù. “Se penso a Napoli ho in mente solo Nino”.

In questo quadro di miseria e tensione, per i primi due episodi, ci si addentra nel suo mondo: una donna ormai affermata come scrittrice ma irrisolta, che lotta per la libertà femminile rimanendo incastrata però nelle trappole manipolatorie di Nino. Una relazione basata sulla tossicità che ci accompagna sin dalla prima stagione, a cui la protagonista non sembra mai voler porre fine. I personaggi sono ormai adulti ma abbiamo la sensazione che per loro il tempo si sia, dunque, fermato.

Persiste il conflitto generazionale, nonostante gli evidenti cambiamenti sociali del paese, mettendo in luce le pressioni culturali secondo le quali le donne devono scegliere tra carriera e famiglia. In questa stagione si rimarca, inoltre, la problematica della maternità e le conseguenze delle nostre scelte. Infatti, Lenù cerca di ricomporre i pezzi e di ottenere fiducia dalle sue due figlie, che catapulterà nel suo “mondo incasinato”.

Corso Online AIUTO REGIA, dall’11 novembre



--------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lenù simboleggia per il rione la rivincita delle donne ed è proprio per questo che non si può accettare l’idea che la donna non possa fare a meno di un amore che la distrugge, prime fra tutte Lila che la avverte ancora una volta della vera natura di Nino.

Lila si rivela diversa. Già nella scorsa stagione c’è stata la sua trasformazione e ora si fa rispettare nel rione. E non è ormai una novità che la loro amicizia sia ambigua: piena di incomprensioni, sentimenti inespressi ma anche tanta dolcezza e protezione. Sono due facce della stessa medaglia e le loro esperienze condivise, la gioia e le sofferenze, formano un tessuto narrativo che riflette la complessità delle connessioni umane di cui non riusciamo a fare a meno. Ad amplificare l’impatto della serie sono le straordinarie interpretazioni delle attrici. Sebbene Rohrwacher non abbia legami con Napoli, e Maiorino che riesce a soddisfare le aspettative dopo l’amata Raffaella Cerullo, che ha interpretato il personaggio da giovane nelle precedenti stagioni.

La scoperta del nuovo figlio di Nino porterà cambiamenti o tutto è destinato a restare com’è? Cosa sta a significare il sogno di Lenù? Forse un presagio, forse l’avvertimento di un amore che amore non è, ma solo una versione distorta e malsana di esso. Forse ancora presto per dirlo, ma la quarta stagione di L’amica geniale ha tutte le carte in regola per essere ancora una volta sull’onda del successo.

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 4 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SCUOLA DI CINEMA TRIENNALE: SCARICA LA GUIDA COMPLETA!



----------------------------

--------------------------------------------------------