L’atteso ritorno di Hunter x Hunter dopo le innumerevoli interruzioni

Direttamente dal profilo X dell’autore giapponese Yoshihiro Togashi sono arrivati alcuni aggiornamenti sui lavori in corso dell’apprezzata, complessa e camaleontica opera che è Hunter x Hunter. Un manga serializzato dal 1998, che a prima occhiata dà l’impressione di essere la solita storia d’azione per ragazzi, ma che invece racchiude in sé personaggi atipici ed estremamente caratterizzati e variegati, una trama stratificata, cambi di protagonista, un mondo raccontato nel dettaglio, poteri unici e sempre coerenti. Hunter x Hunter però è anche un’opera sfortunata, che ormai va avanti a spizzichi e bocconi per la salute cagionevole di Togashi.

Gli ultimi dieci capitoli, che andranno a formare il volume 39, sono usciti a fine 2024 e da quel giorno l’opera è tornata in pausa. Ai tempi l’autore affermava che stava lavorando su altri 50 capitoli, mentre pare ne abbia ultimati 10 per quanto riguarda i dialoghi e buona parte dei disegni, condividendo il tutto su X. Oltre a ciò, sempre su X ha postato uno sketch di uno dei personaggi più amati del manga, Killua, che non compare nella storia principale da ormai nove anni, nonostante sia uno dei protagonisti. Questo è dovuto sia alla capacità di Togashi di cambiare protagonista senza far perdere interesse, ma anche alle lunghe interruzioni avvenute negli anni passati.



Hunter x Hunter è un manga d’azione per ragazzi che vede come protagonista, principalmente, un bambino di nome Gon che intraprende un lunghissimo viaggio alla ricerca del padre. Per fare ciò cerca di diventare un Hunter, figura di rilievo in questo mondo, seguendo le orme del padre, mentre conosce numerosi altri personaggi. Sebbene un inizio classico da viaggio dell’eroe, la storia si dirama sempre di più lasciando ampio respiro a più personaggi, che non rimangono mai fermi ma cambiano organicamente. Il manga andando avanti prende sempre più una piega horror lasciando spazio a scene disturbanti. Oltre alla meticolosità dei dettagli, le particolarità del nen su tutti, vengono spesso toccati temi filosofici ed etici, anche biologici, soprattutto in relazione a personaggi decisamente criptici come Meruem o Hisoka.

I fan di Hunter x Hunter conoscono bene, purtroppo, queste lunghe pause, cominciate già a metà degli anni 2000 e culminando con una delle più lunghe tra il 2018 e il 2022. Le condizioni di salute di Togashi, le quali non si conoscono nel dettaglio, lo hanno addirittura portato a scrivere quattro finali differenti per l’opera, uno di questi nel caso in cui dovesse morire prima del tempo. Quindi si prospetta ancora una pubblicazione irregolare anche nei prossimi anni, con l’idea di non affaticare troppo Togashi. Attualmente il manga conta 38 volumi editi in Italia da Panini e due serie anime, la seconda di queste disponibile su Netflix e Prime Video.

