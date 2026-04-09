Lazio Terra di Cinema Days: dal 13 al 17 aprile film a €2,50

Torna l’iniziativa Lazio Terra di Cinema Days, promossa da Film Commission Roma e Regione Lazio e ANEC, che coinvolgerà ben 53 sale cinematografiche in tutto il territorio

Dal 13 al 17 aprile 2026 il cinema in Lazio costerà solo 2,50€, grazie alla campagna Lazio Terra di Cinema Days. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, è promossa dalla Film Commission di Roma e dalla Regione Lazio in collaborazione con ANEC e coinvolgerà ben 53 sale cinematografiche in tutto il territorio laziale, dalle grandi città alle piccole realtà urbane.



Corso online SCRIVERE e PRESENTARE un DOCUMENTARIO al 13 aprile



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La promozione sarà valida per tutti i film aderenti in programmazione nelle sale interessate, ed è pensata per promuovere il cinema sia come strumento culturale e di svago, sia come esperienza di condivisione e partecipazione sociale. Esclusi dal programma di scontistiche invece gli eventi, le anteprime e le proiezioni 3D. I biglietti si potranno acquistare anche online.

Di seguito le sale cinematografiche aderenti all’iniziativa:

– Roma: Adriano, Atlantic, Broadway, Don Bosco, Intrastevere, Multisala Lux, Odeon, The Screen (Ottavia), Tibur, Jolly, 4 Fontane, Eurcine, Nuovo Olimpia, Giulio Cesare, UCI Cinemas Roma Est, UCI Cinemas Porta di Roma, UCI Cinemas Luxe Maximo, UCI Cinemas Parco Leonardo, Alhambra, Eden, The Space Parco De Medici, The Space Moderno, Azzurro Scipioni e Cineland Ostia;

– Latina: Multisala Corso, Multisala Oxer e Multisala Supercinema 2.0;

– Gaeta: Ariston;

– Frosinone: Dream Cinema;

– Frascati: Politeama;

– Civitavecchia: Buonarroti e Royal;

– Aprilia: Lux Aprilia;

– Anzio: Multisala Moderno e Astoria;

– Trevignano: Palma;

– Sperlonga: Augusto;

– Monterotondo: Cinemancini;

– Vetralla: Excelsior;

– Rieti: Moderno;

– Guidonia: The Space Guidonia;

– Genzano di Roma: Multisala Cynthianum;

– Vitorchiano: Cinetuscia Village;

– Velletri: Ambra Multiplex;

– Ciampino: Il Piccolissimo;

– Nettuno: Astoria Sotto le Stelle;

– Tivoli: Cinema Teatro Giuseppetti;

– Terracina: Multisala Rio;

– San Felice Circeo: Cinema Teatro Anna Magnani;

– Tarquinia: Etrusco;

– Ladispoli: Auditorium Massimo Freccia;

– Ceprano: Supercinema;

– Colleferro: Multisale Ariston

Maggiori informazioni qui.



Come vendere una storia per il cinema e la televisione, dal 9 aprile



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