Le Alchimiste: la mostra di Anselm Kiefer a Milano

Tra i progetti che rientrano nel programma culturale dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, c’è anche Le Alchimiste, la nuova mostra di Anselm Kiefer che avrà luogo a Palazzo Reale dal 7 febbraio al 27 settembre 2026, curata dalla storica dell’arte Gabriella Belli.

Le Alchimiste nasce da un progetto avviato nel 2023 e presenta oltre quaranta grandi teleri, un site-specific in dialogo con la Sala delle Cariatidi, luogo simbolo della storia milanese. Lo spazio, segnato dalle ferite dei bombardamenti del 1943, è stato negli anni scenario di mostre rappresentative, tra cui quella del 1953 che ospitò il Guernica di Picasso. In questa cornice, Anselm Kiefer costruisce un racconto dedicato alle figure femminili dell’alchimia, tra storia, mito e scienza.



Ecco allora apparire Caterina Sforza, alchimista, condottiera, scienziata e autrice di un raro manoscritto con 400 formule per la salute e la bellezza. Accanto a lei Isabella Cortese, misteriosa figura cinquecentesca di medico, e la filosofa Maria la Giudea, probabilmente la prima alchimista della storia occidentale, vissuta ad Alessandria d’Egitto tra il I e il III secolo d.C., ma anche figure dimenticate come Marie Meudrac, Rebecca Vaughan, Mary Anne Atwood, Anne Marie Ziegler. Le Alchimiste riesce così ad inglobare i due temi che hanno caratterizzato l’arte di Kiefer dalla seconda metà degli anni ’80 ad oggi: l’alchimia e le donne dimenticate dalla storia. Sue, infatti, le opere dedicate alle donne ebree sterminate nei campi di sterminio hitleriani nei quali l’artista fa largo uso del piombo. Per l’artista l’utilizzo di questo metallo non ha solo un valore funzionale, ma anche simbolico: il piombo, infatti, è considerato nella tradizione materia della malinconia.



Partendo dagli eventi che hanno segnato le vicende storiche dell’Europa nel secolo scorso, Anselm Kiefer, fra gli artisti più influenti della scena contemporanea, esplora nelle sue opere grandi temi quali la storia, l’identità culturale e la creazione di miti. Con il suo sguardo sfacciato, è stato per molto tempo additato dalla critica tedesca come neo-nazista, nostalgico e nazionalista. Forse anche per questo dalla fine degli anni ’70 preferisce esporre le sue opere all’estero, iniziando una fitta collaborazione con l’Italia: la Biennale di Venezia gli dedica, infatti, varie mostre personali, Ha realizzato appositamente l’opera Die Grosse Fracht (“Il grande carico”) per la Biblioteca San Giorgio di Pistoia e l’installazione permanente I Sette Palazzi Celesti presso l’HangarBicocca di Milano. Nel 2024 ha presentato l’esposizione Angeli caduti allestita dalla Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze.

L’artista tedesco, oltre all’utilizzo di materiali e media diversi, intreccia anche un legame con il mondo del teatro e del cinema. Per l’Elektra di Richard Strauss, Kiefer veste i panni di scenografo e costumista in una lunga tournée internazionale che fa tappa anche al Teatro San Carlo di Napoli. Mentre più recentemente, il regista Wim Wenders gli ha dedicato il documentario Anselm, un viaggio attraverso la sua arte e la sua biografia utilizzando la tecnica del 3D.