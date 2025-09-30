

La teoria dell’utilità marginale decrescente, nota legge dell’economia, per cui la soddisfazione tratta da ogni quantità di bene consumato diminuisce all’aumento del livello di consumo di quel bene, non si applica nel caso dell’alcool. “Un’ultima” è sempre una parola d’ordine a cui non si può dire no, anche quando non si ha sete. Così, l’infinita ricerca di Carlobianchi e Doriano di un ultimo bicchiere è una specie di missione, un patto di amicizia, oltre che un viaggio senza né capo né coda tra le città di pianura, da un lato all’altro del Veneto, tra Venezia, Altivole e i paesi della provincia di Treviso. Una notte e un’intera giornata tra bar terminali, stazioni di servizio, pub sulle strade provinciali, trattorie. Nella notte veneziana, i due amici si imbattono in una festa di laurea e imbarcano Giulio, uno studente di architettura timido, serio, fino alla rigidità. Un bravo ragazzo “anche se di Napoli”, o meglio un vero “gentiluomo del meridione” come lo definirà più tardi Dori. E non si capisce bene cosa possa aver in comune il ragazzo con due ubriaconi professionisti e nullafacenti. Se non forse l’inconscio bisogno di una svolta.

Il lungo detour alcolico dei protagonisti ha un andamento sgangherato, proprio come il film di Francesco Sossai, che sembra piombare da un altro tempo, da un cinema degli anni ’90, quando “era tutta un’altra cosa”, tra i toni di Zanasi e i mondi di Mazzacurati. Anche se puoi riconoscere l’eco di ispirazioni più classiche, a cominciare dalla traccia narrativa de Il sorpasso. Ma la Jaguar di Carlobianchi (Charles White, come lo chiama Dori) è ben più scalcinata della Lancia di Bruno Cortona e quindi non corre verso il disastro. Del resto non siamo più nell’epoca del boom, la bomba è già scoppiata da tempo e non restano che macerie. Una macchina con la carrozzeria rattoppata. Il mito di un “tesoro” nascosto, come quello di Genio, il terzo amico “perduto”, partito per l’Argentina e ritornato con la rassegnazione della sconfitta. E i ricordi del passato che sono diventati una “leggenda” tutto sommato inesistente.