Le fotografie di Agnès Varda a Villa Medici

In occasione dei 70 anni del gemellaggio tra Roma e Parigi, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici dedicherà una grande retrospettiva al lavoro fotografico di Agnès Varda. Dal 25 febbraio fino al 25 maggio 2026 sarà possibile immergersi nella Parigi del dopoguerra vista dalla regista di Visages villages, Senza tetto né legge e Cléo dalle 7 alle 9, in special modo nel cortile-atelier di rue Daguerre, un luogo centrale nella produzione artistica e nella vita della cineasta francese scomparsa nel 2019, ma non solo. Si potranno ammirare anche le fotografie realizzate nei suoi viaggi in Italia, dalle ville rinascimentali fino ai set cinematografici da lei frequentati.



La Parigi di Agnès Varda metterà in dialogo un insieme di 130 stampe originali, estratti di film, pubblicazioni, documenti, manifesti, fotografie di scena e oggetti appartenuti all’artista. Il centro di tutto questo è sicuramente il cortile di rue Daguerre, che nel 1954 ospita la sua prima mostra e che poi condividerà con il suo compagno di una vita Jacques Demy. Fotografie ed estratti di film dialogheranno anche con opere di artisti come Giancarlo Botti, Michaële Buisson, Alexander Calder, Martine Franck, Dominique Genty e JR (con cui ha co-diretto Visages Villages), in continuità con lo spirito anticonvenzionale di Agnès Varda. Curata da Anne de Mondenard e con la collaborazione eccezionale del musée Carnavalet – Histoire de Paris, Paris Musées e Rosalie Varda, la mostra è il frutto di due anni di ricerche condotte anche nell’archivio della Ciné-Tamaris, fondata da Varda e oggi diretta dai suoi due figli Rosalie e Mathieu.