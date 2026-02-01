Le migliori serie in arrivo in streaming a Febbraio 2026

Come per la volta scorsa, prima di immergerci nella nostra selezione, spendiamo qualche riga per descrivere le cinque aree tematiche su cui si è deciso di costruire questa nuova versione della nostra vecchia Guida allo streaming.



NOVITA’ DEL MESE: titoli per noi imprescindibili tra quelli che le piattaforme proporranno di mese in mese, i più attesi o quelli che comunque ci incuriosiscono e che, per questo, ci sentiamo di consigliarvi.



ARCHIVIO: scaviamo nei database delle singole piattaforme per ritrovare vecchi classici da riattraversare o progetti seriali più recenti ma che magari rischiano di essere dimenticati troppo presto.

------------------------------------------------------------------------------------------------ FOCUS: la prima grande novità della guida è costituita dall’area focus, un percorso organizzato a partire da un tema, da uno spazio, da un progetto che reputiamo centrale all’interno del mese e che raccoglierà una selezione di serie che saranno affini a quel contesto o che comunque si propongono di approfondirne i dettagli. E questo mese il nostro focus seriale sarà dedicato ad una piccola selezione di titoli Made in Corea, prodotti in Corea del Sud per provare a raccontare un mercato ed un sistema produttivo in costante crescita e capace di affascinare spettatori in apparenza lontanissimi dal suo spazio d’azione. FLUSSI ALTERNATIVI: La sezione miscellanea. Miniserie, stand up, documentari magari “nascosti” dall’algoritmo o non trattate nelle altre sezioni ma bisognose di approfondimento o divulgazione.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GLI INEDITI: altra piccola novità della guida dedicata alle serie, uno spazio in cui segnalare prodotti usciti di recente, ancora inediti da noi ma che comunque abbiamo scelto di segnalare e di “tenere d’occhio”, nella speranza di vederli presto anche sulle nostre piattaforme. Di seguito la nostra selezione.

NOVITÀ DEL MESE

Heated Rivalry

L’instant cult di questa fine 2025 inizio 2026 è una sport romance a tinte LGBTQ+ tratta dai romanzi di Rachel Reid che vede contrapporsi Shane Hollander e Ilya Rozanov, due campioni della Major League di Hockey legati da una profonda rivalità sportiva ma che con il tempo si scopriranno reciprocamente attratti. Saranno i protagonisti di una relazione che, per otto anni, li costringerà a fare i conti con le loro identità profonde e priorità.

Dal 12 Febbraio su HBO Max

Portobello

Dopo la presentazione all’ultimo Festival di Venezia, arriva su HBO Max il primo progetto originale italiano creato per la piattaforma, che si lancia in questo nuovo mercato grazie ad una nuova epopea umana firmata da Marco Bellocchio. Dopo Esterno Notte, il regista di Bobbio torna a indagare i fantasmi ed i chiaroscuri dell’Italia del secondo dopoguerra, concentrandosi stavolta su un’altra ingiusta prigionia, quella del conduttore Ezio Tortora, amatissima figura della televisione italiana vittima di uno dei più grandi errori giudiziari del nostro paese e arrestato nel giugno del 1983 con l’accusa di traffico di stupefacenti ed associazione mafiosa. A partire dalla vicenda di Tortora (interpretato ancora da Fabrizio Gifuni), lo sguardo della serie prevedibilmente si allargherà a indagare i rapporti tra politica e criminalità, tra italiani e sfera mediale finendo per ragionare sulla facilità con cui può essere costruita una gogna mediatica non dissimile da quelle che troppe volte si vedono oggi. Qui la nostra recensione dal Festival di Venezia 2025

Dal 20 febbraio su HBO Max.

A Knight Of The Seven Kingdom

Su HBO Max, quasi in contemporanea con il lancio della piattaforma in Italia, è arrivata anche questa nuova serie ambientata nel mondo High Fantasy di Game Of Thrones e tratta dalla raccolta di novelle di Dunk ed Egg scritta da George R.R. Martin che prova a riscrivere le coordinate di quel mondo spostandosi ben lontano dalle solite coordinate epiche e massimaliste.

Il Cavaliere dei Sette Regni del titolo è infatti Dunk un goffo e ingenuo scudiero dal cuore troppo buono per il mondo in cui vive che da un giorno all’altro si ritrova a perdere il cavaliere di cui era aiutante. Forte della spada del Sir e di un titolo di cavalierato che forse non ha mai davvero conquistato, Dunk è deciso a diventare qualcuno partecipando ad un piccolo ma ambito torneo della provincia. Lì conoscerà Egg, un ragazzino furbo e volenteroso che ingaggerà come scudiero. Ciò che Dunk non sa è che Egg è in realtà Aegon Targaryen, erede dimenticato di una delle più importanti dinastie di Westeros.

Già disponibile su HBO Max.

The Paper

Nuovo progetto internazionale per la nostra Sabrina Impacciatore, ormai lanciatissima in America dopo il suo lavoro in The White Lotus e qui nel cast principale di questo The Paper, spin off della leggendaria costola americana di The Office e che vede impegnata la stessa troupe di documentaristi che anni fa raccontò successi e miserie della Dunder Mifflin stavolta impegnata a seguire la quotidianità della redazione del Toledo Truth Teller, piccolo ma storico quotidiano del Mid-West che, senza finanziamenti e sempre sul rischio di essere inghiottito da blogger e citizen journalist da social tenta il grande rilancio aiutandosi con una squadra di redattori volontari.

Già disponibile su Sky

Under Salt Marsh – Segreti Sommersi

Classicissimo british crime “di provincia” che sfiora sicuro le solite coordinate del genere tra passati misteriosi e segreti capaci di distruggere intere comunità ma forte da un lato della presenza della “sheridaniana” Kelly Reilly dall’altro della scrittura attenta della specialista Claire Oakley.

Jackie è un’insegnante con un passato da detective che nelle ultime settimane si sta confrontando con la misteriosa scomparsa del piccolo Cefin, un suo studente. Un giorno il corpo di Cefin viene riportato sulla spiaggia da un mare in tempesta. Il ritrovamento getta nello sconforto l’intera comunità e Jackie si rende conto che la morte del bambino ha più di un punto in comune con quella di Nessa, la bambina al centro di un caso che costò alla donna la carriera nella polizia. E quando il suo vecchio collega arriva nella cittadina per indagare per Jackie è il momento di tornare sul campo, anche se non in modo ufficiale.

Dal 2 Febbraio su Sky

Blossoms Shanghai

La consigliavamo il mese scorso tra gli inediti ed è in arrivo su Mubi la prima serie di Wong Kar-wai. Blossoms Shanghai è un grande riattraversamento dei temi e delle forme che il regista hongkonghese ha costruito e sintetizzato nella sua trilogia informale che parte con Days Of Being Wild, prosegue con In The Mood For Love e termina con 2046, tra riletture del melò e riflessioni esistenziali. Lo sfondo è quello, vibrante, della Shanghai del 1990, quella della riforma economica cinese. Qui il regista segue l’ascesa di Ah Bao da semplice impiegato a figura fondamentale dell’economia del paese. Quando però una misteriosa donna incrocerà il suo cammino, il lavoro che si è costruito è a rischio.

Disponibile su MUBI dal 26 Febbraio

ARCHIVIO

Gangs Of London

Sviluppata, tra gli altri, anche da Gareth Edwards, autore in ascesa del cinema action contemporaneo, torna con la seconda stagione la serie corale che racconta il sottobosco criminale internazionale di Londra, tra riciclaggio di denaro, racket, traffico di droga e vendette trasversali. Un anno dopo la fine della prima stagione, un nuovo criminale è emerso dalle lotte di potere che hanno coinvolto la famiglia Wallace ed il giovane rampollo Finn, il protagonista è dunque richiamato a portare ordine in una città sull’orlo dell’anarchia.

2 Stagioni. Su NowTv

I Soprano

L’arrivo di HBO Max in Italia permette di recuperare anche tantissimi prodotti d’annata del catalogo HBO che sono prevedibilmente centrali per la storia della serialità televisiva americana contemporanea. Tra di essi c’è ovviamente il capolavoro di David Chase, che alla fine degli anni ’90 prende l’immaginario gangsteristico costruito anche da anni di cinema e lo ribalta di segno attraverso la lente dell’esistenzialismo e della scrittura da grande romanzo americano. Ne viene fuori una delle serie fondamentali della Complex Tv sostenuta da quel Tony Soprano che di fatto fu il prototipo di un nuovo tipo di racconto della mascolinità che resiste ancora oggi.

6 Stagioni. Su HBO Max

Better Call Saul

Continua il nostro recupero dei lavori di Vince Gilligan in concomitanza con l’arrivo su Apple Tv della riuscitissima Pluribus. E stavolta rimaniamo nell’universo narrativo di Breaking Bad ma lo riattraversiamo utilizzando una griglia nuova, quella del legal thriller sempre riletto, tuttavia, dal punto di vista schizzato, giocoso e quasi sperimentale della scrittura di Gilligan. Il protagonista è infatti Saul Goodman, avvocato e consulente del Walter White di Breaking Bad e che qui ritroviamo agli esordi della sua carriera, sballottato tra i primi lavori pro bono e l’ingombrante peso del fratello maggiore, firma prestigiosa del prestigioso studio di avvocato Hamlin, Hamlin McGill e tuttavia ora alle prese con una grave nevrosi. Ma come al solito la materia di Gilligan è felicemente incontrollabile e quello che nasce come un semplice thriller procedurale diventerà la cronaca della lotta di un uomo contro i suoi demoni più profondi.

6 Stagioni. Su Netflix.

24

The Pitt, si è detto, è il ritorno alle grandi atmosfere del medical drama anni ’90 ma pochi hanno notato che la formula adottata dalla serie per il suo storytelling, quella forsennata, costruita raccontando un turno giornaliero del Dr. Robby e della sua squadra in un finto tempo reale, segmentando quindici ore di lavoro in quindici episodi nasce da un altro caposaldo della Complex Tv come 24, action thriller che lanciò la carriera di Kiefer Sutherland. La serie di Joel Surnow e Robert Cochran affondava le sue radici nelle paranoie di un’America post 11 settembre e seguiva le operazioni della CTU, un’unità antiterrorismo americana e di uno dei suoi agenti di punta Jack Bauer. Ogni stagione era il racconto di una giornata completa della vita di Bauer, 24 puntate per 24 ore, forse le ultime vissute dal mondo se Bauer fallisse nella sua missione.

9 Stagioni. Su Prime Video e Disney+

Focus: Made In Korea

Kingdom

Il brand della serialità coreana è stato senz’altro lanciato dal caso Squid Game ma poco tempo prima, tra le tante proposte, già questa Kingdom provò a farsi strada nel pubblico in ottica Global. E per farlo adottò una formula affascinante, quella di un period drama ripensato attraverso la lente dell’immaginario zombiesco. All’inizio del 1600 il principe Lee Chang si ritrova costretto a investigare le cause di una strana epidemia che sta trasformando tutti i suoi sudditi (ed il suo stesso padre) in zombie. Sarà costretto non soltanto a scoprire le origini del morbo ma a guardarsi anche da avversari politici che potrebbero usarlo per i loro fini. Su Disney+

A Shop For Killers

In epoca di grande popolarità per la serialità ed il cinema coreano segnaliamo anche un prodotto orientale passato forse sotto i radar rispetto al popolarissimo Squid Game ma non per questo meritevole di meno attenzione. A Shop For Killers è infatti una serie action tiratissima con sfumature da racconto di formazione che vede al centro del racconto la giovane Ji-An, che dopo la morte dello zio si ritrova a difendere quella che crede essere (solo) casa sua dall’attacco di squadroni di killer venuti ad ucciderla e a impradronirsi di qualcosa nascosto tra quelle mura. La verità è che lo zio di Ji An è stato uno dei più influenti trafficanti d’armi d’oriente e che quella casa è la sua armerai, a cui ora qualcuno sta cercando un nuovo padrone. Già disponibile. Su Disney+

Moving – Una famiglia in fuga

Tratto dall’omonimo webtoon, Moving è un classico action a sfondo supereroistico e pensato per la famiglia che però ha il pregio di guardare dalla parte giusta del genere, giocando a citare ad esempio un cult dimenticato come il bel Push di Paul McGuigan. Al centro di Moving c’è infatti la fuga disperata di un gruppo di teen ager, costretti a scappare insieme alla loro famiglia da un’agenzia governativa che li cerca per fermarli dopo che hanno manifestato straordinari poteri. Su Disney+

Tempest

Thriller politico sviluppato da Jeon Seo-kyeong, collaboratore di lunga data di Park Chan Wok che contrappone una diplomatica coreana ad una misteriosa spia, entrambi impiegati sullo stesso fronte per tentare di scongiurare un attentato imminente.

FLUSSI ALTERNATIVI

Io sono notizia

Piaccia o meno, uno dei casi seriali di inizio 2026 è questa docuserie di Netflix su Fabrizio Corona, autoproclamato re dei paparazzi e, di fatto, personaggio ellroyano che ha navigato e tuttora naviga la terra di mezzo tra politica, cronaca e spettacolo italiana senza accennare a fermarsi. Io sono notizia conferma e consolida il linguaggio True Crime della piattaforma californiana ma soprattutto ha il pregio di ricostruire la vita, il lavoro, le polemiche e gli eccessi di Fabrizio Corona non solo a partire dalla sua viva voce ma soprattutto rimanendo sempre ben fermo nell’abisso che intende raccontare. Il risultato è un mondo in quattro puntate in cui la realtà viene chiaramente rimodellata a partire da un linguaggio a metà tra la commedia all’italiana ed il cinepanettone. Qui la nostra recensione. Disponibile su Netflix

La sua verità

Ideata dall’inglese William Oldroyd (regista di Eileen), La sua verità è un altro neo noir al femminile che inizia quando la giornalista Anna Andrews torna nella piccola cittadina dove è nata e cresciuta dopo aver trascorso del tempo ad Atlanta a seguito della morte della figlia. A farla tornare a casa è il misterioso omicidio di un’amica d’infanzia, ritrovata morta nel bosco accanto alla sua auto. Decisa a fare luce sull’accaduto Anna si ritroverà a entrare in contatto con l’indagine che sta organizzando il suo ex marito, uno stimato detective della cittadina. Quello che però l’ex compagno non sa è che Anna ha visto lui e la sua amica in atteggiamenti intimi la sera prima. Disponibile su Netflix

Primal

Nascosto tra le pieghe del catalogo HBO Max c’è questa piccola ma affascinante serie d’animazione che finalmente arriva da noi dopo anni da prodotto inedito. Primal è infatti l’ultimo esperimento seriale del maestro Genndy Tartokovsky, che a partire da Samurai Jack ha riflettuto e lavorato su limiti e potenzialità di un linguaggio dell’animazione che ha provato a fare sempre più a meno della parola riponendo fiducia totale nell’immagine. Come al solito la storia è essenziale e in Primal vedrà al centro le avventure di un uomo delle caverne e di un tirannosauro Rex, costretti a fare squadra per sopravvivere in una preistoria selvaggia e venata di sfumature fantasy. Disponibile Su HBO Max

The Rehearsal

Altra piccola perla con cui finalmente ci possiamo confrontare è questo progetto davvero sui generis sviluppato e interpretato interamente da Nathan Fielder (già nel safdiano The Curse con Emma Stone) che di fatto costruisce su sé stesso e sul suo ruolo di attore una mastodontica riflessione su una società che costantemente ci obbliga alla performance e a reprimere quelle che, di fatto, sono le nostre insicurezze.

In ogni puntata infatti Fielder affiancherà una persona bisognosa di affrontare una situazione semplice ma che lo mette in difficoltà, dal confronto con un collega di lavoro al tentativo di approcciare una ragazza passando per la volontà di confessare una bugia. Per aiutarlo, l’attore ricostruirà nei minimi dettagli la situazione in cui avverrà il confronto, tra set e attori professionisti e permetterà alla persona che lo ha contattato di provare la sua “confessione” nei minimi dettagli. Disponibile su HBO Max.

Love Story

In tempo per San Valentino arriva su Disney+ l’ultimo progetto del Murphyverse di Ryan Murphy, che di fatto firma il quinto capitolo del suo franchise sulle American Stories. Stavolta, dopo il crimine, l’orrore e la narrazione sportiva ora si concentra su alcune delle grandi storie d’amore che hanno puntellato le cronache di costume americane del ‘900. E la prima love story è quella, bellissima e tragica, che unì John F. Kennedy Jr., rampollo dei Kennedy nato quasi in contemporanea all’elezione di suo padre e Carolyn Bessette, specialista in comunicazione di moda. I due si conoscono, si innamorano, si confrontano con un’America sempre più ottimista e inebriata dalla positività degli anni ’80 e ’90, quando tutto sembrava possibile e moriranno anche insieme, in un tragico incidente aereo nel Luglio del 1999.

Gli Inediti

I Love LA Rischia felicemente di essere una sorta di Girls per Gen Z questo nuovo progetto HBO, completamente affidato all’astro nascente della mumble comedy Rachel Sennot, che qui scrive e interpreta un altro viaggio nelle incertezze e nei dubbi della sua generazione sullo sfondo di un presente sempre più fragile e insicuro. Maia Simsbury è una talent agent da anni in cerca della sua occasione a Los Angeles. Un giorno riallaccia i rapporti con Tallulah (la Odessa A’zion di Marty Supreme) sua ex migliore amica e ora affermata influencer che le mostra che forse il lavoro dei suoi sogni è più a portata di quanto sembri. A Maia e ai suoi amici non resta dunque che navigare l’agitato mare del contemporaneo in cerca di un porto sicuro sempre più lontano. Disponibile su HBO Max tramite VPN.

SAS: Rogue Heroes Steven Knight, firma sempre più in vista del cinema e della serialità inglese (è il creatore di Peaky Blinders e scriverà il prossimo film di 007 diretto da Denis Villeneuve) si lancia nel suo primo progetto a sfondo bellico. SAS Rogue Heroes infatti, tratta dal saggio di Drew Mcintyre ricostruisce infatti la fondazione e le prime operazioni del corpo centrale delle forze speciali inglesi, dai teatri di guerra africani durante la seconda guerra mondiale (nella prima stagione) alle operazioni di sabotaggio in Italia (nella seconda serie di episodi). E la penna sempre su di giri e in cerca costante dell’affondo epico di Knight non può che tratteggiare questi personaggi come una raccogliticcia banda di eroi male in arnese, scorretti, eccessivi, restii alle regole ma sempre capaci di fare la cosa giusta. In fondo un grande tributo, in forma seriale, al grande cinema classico di guerra, con Quella Sporca Dozzina Robert Aldrich in testa. Disponibile su BBC IPlayer Lazarus Ancora inedito da noi questo affascinante progetto d’animazione che segna il ritorno del maestro Shinichirō Watanabe e che in fondo è una nuova iterazione della sua sci-fi elegante, ironica e a tempo di jazz già vista nel capolavoro Cowboy Bebop. Lazarus è ambientata infatti nel prossimo futuro, attorno al 2050 e inizia nel momento in cui il Dr. Skinner, rinomato neuroscienziato consegna al mondo un potentissimo analgesico, capace di annullare ogni percezione di dolore in chi ne fa uso. Poi, però, Skinner sparisce proprio mentre l’umanità sviluppa una fortissima dipendenza nei confronti del farmaco. Lo scienziato ricomparirà solo tre anni dopo, quando annuncerà non solo che l’effetto della droga svanirà a breve ma che tutti coloro che ne hanno fatto uso sono condannati a morte. Un team di agenti, nome in codice Lazarus, viene dunque assemblato per poter dare la caccia allo scienziato e costringerlo a rilasciare un vaccino. Con musiche di Kamasi Washington e Floating Points e coordinamento delle sequenze di combattimento di Chad Stahelski. Disponibile su Cartoon Network USA, tramite VPN.

