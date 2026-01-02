Le migliori serie in arrivo in streaming a Gennaio 2026

Ma con l’inizio del 2026 la guida allo streaming cambia pelle, si rinnova e soprattutto si sdoppia e ristruttura per offrire ai lettori uno spazio sempre più agile e sfaccettato dove riunire le novità del momento e sui film e le serie da riscoprire di mese in mese. Due parti dunque, una dedicata solo alle serie, l’altra dedicata ai soli film da poter recuperare sulle piattaforme, entrambe costruite a partire da una struttura interna non più divisa per singole piattaforme ma per aree tematiche.



STORY EDITOR, corso online dal 20 gennaio 2026



-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eccone, nel dettaglio, le parti:

Novità del mese: titoli per noi imprescindibili tra quelli che le piattaforme proporranno di mese in mese, i più attesi o quelli che comunque ci incuriosiscono e che, per questo, ci sentiamo di consigliarvi.



Corso online CRITICA CINEMATOGRAFICA LAB, dal 15 gennaio



----------------------------

--------------------------------------------------------

Archivio: scaviamo nei database delle singole piattaforme per ritrovare vecchi classici da riattraversare o progetti seriali più recenti ma che magari rischiano di essere dimenticati troppo presto.

Focus: la prima grande novità della guida è costituita dall’area focus, un percorso organizzato a partire da un tema, da uno spazio, da un progetto che reputiamo centrale all’interno del mese e che raccoglierà una selezione di serie che saranno affini a quel contesto o che comunque si propongono di approfondirne i dettagli. E questo mese il nostro focus seriale non può che essere dedicato ad una piccola selezione di titoli che saranno presenti al lancio di HBO Max in Italia, che avverrà il prossimo 13 gennaio.



SCUOLA SENTIERI SELVAGGI: scopri le offerte last minute sui nostri percorsi professionali!





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Flussi alternativi: La sezione miscellanea. Miniserie, stand up, documentari magari “nascosti” dall’algoritmo o non trattate nelle altre sezioni ma bisognose di approfondimento o divulgazione.



Gli inediti: altra piccola novità della guida dedicata alle serie, uno spazio in cui segnalare prodotti usciti di recente, ancora inediti da noi ma che comunque abbiamo scelto di segnalare e di “tenere d’occhio”, nella speranza di vederli presto anche sulle nostre piattaforme.

Di seguito la nostra selezione.

Novità del mese

Wonder Man

Incursione apertamente metacinematografica per il versante televisivo della Marvel, che inizia l’anno che culminerà con l’evento Avengers: Doomsday con un progetto seriale che parla di cinema, di set, di produzioni multimilionarie. Wonder Man è infatti il titolo di un cinecomic ormai classico realizzato negli anni ’70 nell’universo dell’MCU di cui sta venendo realizzato il remake proprio durante questo simbolico interregno iniziato dopo la fine di Endgame. A contendersi due ruoli importanti nel progetto ci sono Trevor Slattery (l’attore in disarmo già visto in Iron Man 3 e Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli) e Simon Williams, che tuttavia durante le riprese acquisirà davvero i poteri di Wonder Man destando allarme nello Shield, nel Damage Control e in alcuni nemici che lo attendono nell’ombra. Dal 26 gennaio su Disney+

The Night Manager – Stagione 2

Seconda stagione per la serie spy thriller tratta dal romanzo omonimo di John Le Carré e interpretata da un Tom Hiddleston mai così vicino ad una versione apocrifa dell’immaginario bondiano. La seconda serie di episodi vedrà la risorsa dei servizi segreti inglesi Jonathan Pine infiltrarsi nuovamente in un gruppo criminale per distruggerlo dall’interno. Stavolta il bersaglio è il trafficante Teddy Dos Santos, un colombiano erede di Dickie Roper (il villain della prima stagione) e al comando di un’operazione di contrabbando che potrebbe coinvolgere anche gli alti vertici dell’intelligence inglese. Dal 1 Gennaio su Prime Video

Hijack – Stagione 2

Nuova stagione per questo giocoso e raffinato tributo seriale agli action anni ’90, in cui tuttavia alla forza muscolare si sostituiscono intelletto, arguzia e capacità di negoziazione. Dopo essere uscito indenne da un dirottamento aereo grazie alle sue straordinarie capacità strategiche, Sam Nelson (Idris Elba), specialista in contrattazioni tra potentissime aziende si ritrova per puro caso su un treno della metropolitana di Berlino su cui è stata posizionata una bomba. In costante collegamento con gli ufficiali dell’intelligence che stanno tentando di scoprire i colpevoli, Sam dovrà contare su inaspettati alleati per evitare il peggio. Dal 14 Gennaio su Apple Tv

The Beauty

Nuovo progetto per il prolifico Ryan Murphy (alla cui poetica e immaginari dedicheremo la prima parte di questo corso online che inizierà il prossimo 10 febbraio) che con The Beauty torna alle atmosfere da thriller procedural già lambite con Grotesquerie per un racconto che inizia quando l’America si confronta con una nuova epidemia. The Beauty è infatti il nome di un virus di probabile origine governativa che rende le persone colpite bellissime subito prima di farle morire colte da improvvisa follia. Starà ai detective Foster e Vaughn capire la natura dell’infezione e scoprire l’identità di colui che lo sta usando per mietere così tante vittime. Dal fumetto di Jeremy Haun e Jason A. Hurley, con Evan Peters, Jeremy Pope e Ashton Kutcher. Dal 21 Gennaio su Disney+

Gomorra – Le Origini

Immancabile prequel seriale per la serie cult di Sky tratta dai lavori di Roberto Saviano, che stavolta sposta la sua cornice narrativa nella Napoli degli anni ’70 per seguire l’ascesa di colui che diventerà Don Pietro Savastano, ma che all’inizio della storia è un giovanissimo scugnizzo che con una raccogliticcia banda di amici sta provando a farsi strada nel sottobosco criminale della città e nelle rete di contrabbando locale. Dal 19 gennaio su Sky e Now Tv

Archivio

Presunto Innocente

Jake Gyllenhall esordisce su Apple Tv+ sotto l’ala dello specialista David E. Kelley (e del produttore esecutivo JJ Abrams), divenendo protagonista di questo asciutto legal thriller in cui interpreta un apparentemente integerrimo sostituto procuratore che però si ritroverà nell’occhio del ciclone quando un’associata del suo ufficio, con cui ha avuto una relazione, verrà ritrovata morta. Su Apple Tv

Ballard

L’universo narrativo tratto dai romanzi di Michael Connelly si arricchisce di un nuovo adattamento seriale. Maggie Q interpreta infatti la detective Renée Ballard che si ritroverà coinvolta in una caccia ad un killer spietato dietro cui tuttavia si nasconde una cospirazione che coinvolge i suoi stessi colleghi e superiori e la costringerà a rivedere da zero tutto ciò in cui crede. Su Prime Video

Mad Men

Su Netflix è possibile recuperare una delle serie centrali della Post Serialità recente, sorta di monumentale “Romanzo Americano”, che attraverso lo sguardo, al contempo fragilissimo e carismatico, del Don Draper dello straordinario Jon Hamm ha provato a raccontare le contraddizioni e le ambiguità dell’America degli anni ’60, in fondo non così tanto distante da quella contemporanea. Su Netflix

Breaking Bad

Giusto in tempo per un double bill con l’ultima grande serie di Vince Gilligan, Pluribus su AppleTv, su Sky a Gennaio arrivano anche tutte le stagioni di Breaking Bad, il progetto che di fatto ha fatto entrare Gilligan tra i nomi forti della serialità contemporanea. E per farlo ha scelto una strada non scontata, costruendo una sorta di dramma esistenziale attraversato d’assurdo con al centro Walter White, esperto chimico, professore di scienze al liceo, placido padre di famiglia borghese che, scopertosi malato di cancro ai polmoni, sceglierà di sintetizzare un nuovo tipo di droga apparentemente “perfetto” per potersi pagare le cure spacciandola grazie all’aiuto di un suo ex studente che, dice, “ha i contatti giusti”. I propositi, prevedibilmente, avranno esiti imprevedibili. Su Sky e Now dal 14 gennaio.

Focus

Nel catalogo di HBO Max Italia

Euphoria (Stagioni 1 e 2)

Trasloca su HboMax il centrale racconto della Gen Z americana e delle sue fragilità, insicurezze, sogni, firmato da Sam Levinson e che ha lanciato nello stardom Zendaya, Hunter Schafer e Jacob Elordi. È sui loro corpi e volti che si disegnano le coordinate di questo romanzo di formazione dedicato ad una generazione sull’orlo del precipizio ma sempre in cerca di riscatto. Disponibile al lancio.

Industry

Ancora inedita in Italia, progetto a suo modo complementare ad un caposaldo della serialità contemporanea come Succession, Industry si muove sulle stesse coordinate da drama del tardo capitalismo ma sposta le atmosfere da thriller ed i giochi di potere dal mondo dei media conglomerate a quello delle banche d’investimento, di cui segue broker e dirigenti alla ricerca della giusta occasione che possa far loro raggiungere il tanto ambito potere. Disponibile al lancio.

The Last Of Us

Si sposta sulla piattaforma Warner anche la serie (al momento) in due parti dedicata all’epopea post apocalittica tratta dai videogiochi Naughty Dog e che di fatto è un racconto che incrocia una serie di solitudini alla ricerca dei residui di umanità in un mondo in cui regnano ormai la violenza e la sopraffazione. Dal viaggio di Joel ed Ellie alla ricerca del gruppo di ribelli delle Luci e, forse, di una cura per l’epidemia ad un altro viaggio, che stavolta impegnerà la sola Ellie, alla ricerca di una vendetta che forse non farà altro che bruciarle quell’ultimo briciolo di empatia che le era rimasto nel cuore. Disponibile al lancio.

House Of The Dragon (Stagioni 1 e 2)

L’universo fantasy seriale creato da George RR Martin, dopo la conclusione di Game Of Thrones si espande con il primo progetto spin-off che, di fatto, è un salto nel passato della mitica terra di Westeros. House Of The Dragon si ambienta infatti duecento anni prima l’inizio della serie principale e racconta la guerra civile che scoppia in seno alla casa Targaryen, tra Aegon e la sorellastra Rhenyra, per decidere chi sarà l’erede di re Viserys. Disponibile al lancio

Flussi Alternativi

Death By Lightning

Miniserie uscita un po’ in sordina su Netflix in questa fine di 2025, Death By Lightning è soprattutto una masterclass attoriale in mano ai suoi due protagonisti, Michael Shannon e Matthew McFayden. I due sono rispettivamente James A. Garfield, ventesimo presidente degli Stati Uniti e Charles Guiteau, imprenditore, avventuriero, giornalista, imbonitore alla ricerca della grande occasione. Le loro strade si incroceranno quando Garfield vincerà a sorpresa le elezioni presidenziali e Guiteau proverà a entrare sempre più in profondità nell’entourage del nuovo presidente alla ricerca di una svolta per la sua vita. Il loro incontro, tuttavia, avrà esiti tragici. Disponibile su Netflix

Sean Combs – La resa dei conti

50 Cent produce quello che è a tutti gli effetti uno dei documentari centrali dell’anno, la cronaca in quattro atti non soltanto dell’ascesa del rapper Sean “P. Diddy” Combs ma soprattutto delle accuse di cattiva condotta sessuale che sono emerse negli ultimi anni a suo carico e che sembrano aver caratterizzato la vita del rapper fin dagli inizi da stagista nella Uptown Records. Disponibile su Netflix

Murderbot

Dopo Mickey17, ancora un’incursione (stavolta seriale) nella sci-fi politica che ragiona di lavoro, schiavitù e libero arbitrio. Murderbot è infatti la storia di un androide addetto alla sicurezza di una stazione di ricerca planetaria che un giorno riesce ad hackerarsi e a sbloccare ogni sua abilità e potenziale (anche se il suo maggior desiderio è passare le giornate a guardare la tv e non lavorare). Per evitare di essere rottamato, tuttavia, deve nascondere le sue abilità all’equipaggio di umani che convive con lui. Dal 16 maggio. Con Aleksandr Skarsgaard. Disponibile su Apple Tv

Hal & Harper

Cooper Raiff dirige questa miniserie agrodolce su un fratello ed una sorella cresciuti troppo in fretta dal proprio padre, che quando riceveranno proprio da lui la notizia che sta per diventare padre di un bimbo avuto con un’altra donna saranno costretti a fare i conti con le versioni di sé che hanno portato nell’età adulta. Disponibile su Mubi.

Pillole inedite

Heated Rivalry

L’instant cult di questa fine 2025 inizio 2026 è una sport romance a tinte LGBTQ+ tratta dai romanzi di Rachel Reid che vede contrapporsi Shane Hollander e Ilya Rozanov, due campioni della Major League di Hockey legati da una profonda rivalità sportiva ma che con il tempo si scopriranno reciprocamente attratti. Saranno i protagonisti di una relazione che, per otto anni, li costringerà a fare i conti con le loro identità profonde e priorità. Al momento disponibile sulla piattaforma canadese Crave, arriverà su HBO Max nei primi mesi del 2026

The War Between The Land And The Sea

Inedito spin-off geopolitico per il franchise sci-fi del Doctor Who, che stavolta però rimane in secondo piano per lasciare spazio ai protagonisti di questo teso thriller che prova a direzionare tutte le maggiori tensioni socioculturali contemporanee in una narrazione esemplare ambientata in un’Inghilterra sull’orlo di una guerra civile. Dopo che i pericolosi Diavoli Del Mare hanno mietuto vittime tra i terrestri la loro ambasciatrice Salt tenta una mediazione con la Terra pur di evitare il peggio. Incaricato delle negoziazione sarà Barclay, agente di basso rango della sezione di intelligence UNIT e tuttavia unico umano con cui Salt vuole parlare. Disponibile sul sito di BBC One.

The Chair Company

Una delle migliori serie del 2025 è, in prospettiva, il grande sogno di Adam McKay (qui co-produttore) che prende forma: un racconto che raccoglie molte delle sue ossessioni e dei temi che reggono il suo cinema, li spinge all’estremo ma soprattutto li smaterializza, ne racconta il potere ossessionante, la loro centralità nel raccontare il lato più cinico del reale.

In primis il capitalismo delle corporation ed i suoi chiaroscuri e poi la crisi di certezze del maschio, il racconto di un’America puntellata di non luoghi, il nostro rapporto con le cospirazioni, ma anche con la rete e certe sue atmosfere (la cringe comedy in primis). Ron Trosper è un dirigente di un’azienda di costruzioni professionale e rispettato. Dopo essere rovinosamente caduto da una sedia rotta durante un evento aziendale vivrà come un’ossessione la necessità di rivalersi contro l’azienda produttrice della sedia. Quando non riuscirà a mettersi in contatto con il suo servizio clienti si infilerà in un rabbit hole che gli farà scoprire una cospirazione che lega politica ed economia della sua piccola cittadina. Disponibile su HBO Max USA.

Blossoms Shanghai

La prima serie di Wong Kar-wai è un grande riattraversamento dei temi e delle forme che il regista hongkonghese ha costruito e sintetizzato nella sua trilogia informale che parte con Days Of Being Wild, prosegue con In The Mood For Love e termina con 2046, tra riletture del melò e riflessioni esistenziali. Lo sfondo è quello, vibrante, della Shanghai del 1990, quella della riforma economica cinese. Qui il regista segue l’ascesa di Ah Bao da semplice impiegato a figura fondamentale dell’economia del paese. Quando però una misteriosa donna incrocerà il suo cammino, il lavoro che si è costruito è a rischio. Disponibile su Criterion Channel

Articoli Correlati:



PER LE FESTE REGALA LIBRI e RIVISTE di SENTIERI SELVAGGI!



----------------------------

--------------------------------------------------------