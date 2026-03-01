Le migliori serie in arrivo in streaming a Marzo 2026

NOVITA’ DEL MESE: titoli per noi imprescindibili tra quelli che le piattaforme proporranno di mese in mese, i più attesi o quelli che comunque ci incuriosiscono e che, per questo, ci sentiamo di consigliarvi.



ARCHIVIO: scaviamo nei database delle singole piattaforme per ritrovare vecchi classici da riattraversare o progetti seriali più recenti ma che magari rischiano di essere dimenticati troppo presto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FOCUS: la prima grande novità della guida è costituita dall’area focus, un percorso organizzato a partire da un tema, da uno spazio, da un progetto che reputiamo centrale all’interno del mese e che raccoglierà una selezione di serie che saranno affini a quel contesto o che comunque si propongono di approfondirne i dettagli. E questo mese il nostro focus seriale sarà dedicato ad una selezione di progetti di Taylor Sheridan, uno dei nostri autori più amati e che proprio in questi giorni tornerà su Paramount+ con ben due nuove serie tv che continueranno a ragionare del mito della frontiera e del destino del western oggi. FLUSSI ALTERNATIVI: La sezione miscellanea. Miniserie, stand up, documentari magari “nascosti” dall’algoritmo o non trattate nelle altre sezioni ma bisognose di approfondimento o divulgazione.

GLI INEDITI: altra piccola novità della guida dedicata alle serie, uno spazio in cui segnalare prodotti usciti di recente, ancora inediti da noi ma che comunque abbiamo scelto di segnalare e di “tenere d’occhio”, nella speranza di vederli presto anche sulle nostre piattaforme. Di seguito la nostra selezione.

NOVITÀ DEL MESE

Something Very Bad Is Going To Happen

A neanche sei mesi dalla fine del loro progetto più ambizioso, i fratelli Duffer tornano nelle vesti di produttori esecutivi di questa serie curata da Haley Z. Boston che si muove nella stessa dimensione da thriller dei due autori ma la ripensa alla luce di una fascinazione per le declinazioni più inquietanti del genere. Tra Rod Serling, il cinema di Shyamalan ma anche quello di Jordan Peele, Something very Bad Is Going To Happen è la cronaca della settimana più difficile di Rachel e Nicky, che nel weekend dovranno sposarsi ma che proprio quando la meta sembra essere ad un passo si ritroveranno a confrontarsi con un evento dalle conseguenze catastrofiche. Dal 26 marzo su Netflix.

Daredevil Reborn: Stagione 2

Dopo la prima tornata di episodi, convincente ma dal chiaro retrogusto preparatorio, la serie che ha rilanciato il lavoro di Drew Goddard sul Diavolo di Hell’s Kitchen (accogliendo il personaggio nel “campionato maggiore” dell’MCU) torna con una seconda stagione che farà più o meno chiaramente da ponte con gli eventi del prossimo Spider Man: Brand New Day, in arrivo a Luglio. L’arrampicamuri di Tom Holland sarà anche tra i camei di una stagione che dalle prime anticipazioni racconterà lo scontro senza quartiere tra Matt Murdock, il Punitore ed un Kingpin deciso, forte del suo potere di sindaco, a rendere New York una sorta di monarchia assoluta. Dal 25 Marzo su Disney+.

Young Sherlock

Mentre il terzo capitolo della saga iniziata nel 2007 e che ha contribuito a ridefinire la mitologia del personaggio in salsa steampunk sta venendo sviluppato ormai da tempo da Dexter Fletcher, Guy Ritchie, l’iniziatore di questa rilettura del franchise di Sherlock Holmes si sposta su piattaforma e produce quello che di fatto è un giocoso prequel più o meno riconosciuto di tutta la saga. Muovendosi tra le ossessioni tipiche del regista inglese e le atmosfere che di quel mondo offrì Barry Sonnefield in Piramide di Paura, Young Sherlock seguirà il giovanissimo investigatore mentre si fa strada tra le aule del college inglese dove studia ed in cui sarà costretto a destreggiarsi con il suo primo misterioso caso. A suon di intuito infallibile, risposte pronte e sfrontatezza e con l’aiuto di un suo caro amico: James Moriarty. Dal 4 Marzo su Prime Video.

Monarch – Stagione 2

Torna con la seconda stagione il progetto seriale che fa da spina dorsale al Monsterverse dei vari Godzilla e Kong – Skull Island, svelando il passato e gli obiettivi dell’organizzazione Monarch, che fin dal primo film si è presentata come un’organizzazione che dà la caccia ai titani per poterne imbrigliare il potere e usarlo per i loro scopi. Al centro del racconto, due fratelli che un giorno, dopo l’attacco di Godzilla a San Francisco, iniziano a scavare nel passato del loro padre e svelano una cospirazione vecchia di anni che coinvolge la Monarch stessa e i governi mondiali. E mentre l’umanità esplora per la prima volta il regno segreto dei titani, due dei suoi campioni, Godzilla e Kong, sono chiamati a confrontarsi con un titano sconosciuto. Già disponibile su Apple Tv

For All Mankind – Stagione 5

Torna anche la serie distopica di Roland D. Moore, che dopo aver immaginato una lunghissima guerra fredda tra gli USA e la Russia per la conquista e la colonizzazione dello spazio, ha ragionato anche di un mondo utopico, in cui le potenze un tempo rivali sono riuscite ad accantonare le loro distanze per unirsi in un un trattato a vantaggio dell’esplorazione spaziale. La pace ha condotto l’umanità fino a Marte ma forse una nuova guerra è appena cominciata. La presidenza americana infatti è sempre più decisa a spostare i suoi interessi sulla Terra, anche a costo di diminuire gli aiuti ai coloni marziani, che però sono decisi, con qualsiasi mezzo, a far sentire la loro voce. Dal 27 Marzo su Apple Tv.

ARCHIVIO

The Idol

In attesa di tornare nel mondo di Euphoria, su HBO Max è possibile recuperare anche questa miniserie di Sam Levinson che è una nuova incursione nei linguaggi della Gen Z. tra eccessi, Società Dello Spettacolo, vetrinizzazione di sé attraverso i Social. Dopo la Rue di Zendaya ora dunque il focus si sposta su Jocelyn, popstar in ascesa vittima di un esaurimento nervoso che, per recuperare le forze e sbloccare il suo vero potenziale accetta di trascorrere un periodo di riposo nella comunità di Tedros, un guru che ha costruito attorno a sé una sorta di setta del self-help. Con Lily Rose Depp e The Weeknd. Dal 5 giugno. Qui la recensione dei primi due episodi che scrivemmo da Cannes. Disponibile su Hbo Max

Alias

Dagli archivi di Disney+ è possibile recuperare uno dei primi progetti di JJ Abrams, spy story al femminile (come da lezione whedoniana) su Sydney Bristow, studentessa che al college viene reclutata dalla CIA come operatrice sotto copertura. O questo almeno è ciò che crede, perchè tempo dopo scopre di lavorare per un pericolso sindacato criminale. Verrà contattata dalla vera CIA che le chiederà di iniziare a fare il doppio gioco per loro nel tentativo di distruggere il sindacato dall’interno. Sei stagioni. Disponibile su Disney+

The Penguin

Il nuovo tassello del Batmanverse di Matt Reeves passa per HBO (e da noi Sky) e coinvolge lo straordinario Oswald Copplebot interpretato da Colin Farrell. Si riparte dalla fine del primo film dunque, con una serie che farà da ponte con il prosieguo della saga al cinema e che stavolta seguirà le operazioni del capomafia di Gotham impegnato a tentare di occupare il vuoto di potere tra le famiglie del sottobosco criminale della città conseguente alle prime operazioni del Cavaliere Oscuro, magari sfruttando la corsa agli appalti per la ricostruzione della città, a pezzi dopo lo spaventoso attentato dell’Enigmista con cui si è chiuso il film. Per farlo, tuttavia, dovrà lottare non solo per il dominio della città ma anche per il controllo della sua famiglia. Disponibile su Hbo Max.

Get Millie Back

Secco e glaciale thriller inglese che stavolta ragiona di seconde generazioni ed eredità coloniale con al centro la detective Millie-Jean Black, investigatrice restia alle regole e alle autorità in forza alla polizia di Londra ma che un giorno, dopo l’ennesima insubordinazione è costretta ad allontanarsi dal dipartimento. Tornerà a casa, a Kingston, in Jamaica e si riunirà a suo fratello. Insieme fonderanno un’agenzia investigativa per ritrovare persone scomparse ma tutto prenderà una svolta inattesa nel momento in cui sull’isola arriverà un detective di Scotland Yard impegnato a risolvere un caso che inizia proprio a Londra. Disponibile su Hbo Max.

Focus – L’America di Taylor Sheridan

The Madison

Lo Sheridan Universe torna a Marzo con due nuovi progetti, il primo dei quali pare voler riattraversare le tensioni neo western tanto care al suo autore seguendo una linea più intimista. Al centro del racconto di questa nuova serie c’è infatti un’altra dinastia, quella della famiglia Clyburn, formata da Preston e Stacy, due newyorchesi che si trasferiscono dalla grande città alla prateria decisi a cominciare una nuova vita dopo che una tragedia famigliare li ha costretti a rivedere le loro priorità. Con Michelle Pfeiffer e Kurt Russell. Dal 14 Marzo su Paramount+

Yellowstone Marshals

La seconda serie dello Sheridan Universe in arrivo a Marzo è uno spin-off tra il western puro ed il poliziesco che segue la nuova vita di Kaye Dutton, uno dei figli di John Dutton che dopo essersi allontanato dal ranch di famiglia è deciso a sfruttare il suo passato da operativo dei Navy Seals per entrare nei ranghi di una speciale squadra di US Marshals incaricata di salvaguardare il Montana. Dal 1 Marzo su Paramount+

1923

Seconda stagione per il capitolo “proibizionista” dell’epopea dei Dutton. Sequel diretto di 1883, stavolta l’azione si sposta negli anni della grande depressione ed il mondo feroce immaginato da John Steinbeck sarà lo sfondo delle vicende di Cara e Jacob Dutton, chiamati a gestire il loro ranch negli anni del proibizionismo, della carestia, della grande migrazione a Ovest. E quando arriva il feroce inverno e nuovi personaggi provano a mettere le mani sul ranch, sarà il momento di combattere. Con Harrison Ford, Helen Mirren e Timothy Dalton. Disponibile su Paramount+

Landman

Landman è il contesto in cui il “nostro” gioca più scopertamente con i tropoi della grande soap opera della Golden Age americana degli anni ‘80, quasi a cercare una sua personale versione, muscolare e cinica, dell’epopea di Dallas. Landman segue infatti la lotta quotidiana di Tommy Norris, imprenditore del petrolio texano alle prese con la concorrenza spietata delle altre aziende ed i rapporti tesi con la polizia di frontiera ed i boss del narcotraffico. Proprio da uno di loro, il pericoloso Gallino, Norris è stato salvato alla fine della prima stagione, evento che costringerà il protagonista a rivedere le sue alleanze. Disponibile su Paramount+

FLUSSI ALTERNATIVI

Neighbours

L’America profonda, i suoi limiti e le idiosincrasie di provincia sono al centro di questo documentario in formato seriale (e “safdiano” nello spirito) che dedica ogni episodio ad una folle, spesso sconclusionata disputa tra vicini che in realtà, tra cancelli innalzati senza autorizzazione e zone balneari violate, non è altro che un’appassionata indagine nel tessuto vivo di una nazione sempre più sull’orlo di un baratro. Disponibile su Hbo Max

Sweetpea

Dopo averla vista nella seconda stagione di Fallout, Ella Purnell torna protagonista di questo thriller sporcato di black humour che inizia quando Rhiannon, giovane e anonima assistente amministrativa di un sonnolento comune inglese si ritrova faccia a faccia con il suo bullo delle scuole medie. La morte di suo padre la fa cadere in una spirale di imprevisti e di exploit autodistruttivi, da cui decide di riemergere facendo l’unica cosa che crede possa riportarle l’equilibrio. Uccidere il suo vecchio nemico. Disponibile su Prime Video

Scrubs Revival

È ufficialmente la decima stagione della serie sviluppata ormai più di vent’anni fa dallo stesso Bill Lawrence riconosciuto anche grazie a Ted Lasso tra gli showrunner di primo piano della comedy americana ma di fatto questo ritorno di Scrubs è a tutti gli effetti un’operazione tra la nostalgia e la voglia di revival che sta caratterizzando tanto intrattenimento contemporaneo. Ma al di là del desiderio di tornare in uno spazio noto, qui gli intenti sembrano soprattutto collimare con la volontà di cancellare la difficile e incompiuta esperienza di Scrubs: Med School, spin off della serie che si allontanava dal cast originale per concentrarsi sulla quotidianità di una nuova generazione di specializzandi. Ora gli studenti tornano ma a far loro da mentore ci sarà proprio il protagonista JD, chiamato a questo ruolo dal suo vecchio maestro. Dal 25 Marzo su Disney+

Il signore delle mosche

Presentata in anteprima all’appena concluso Festival di Berlino, Il signore delle mosche è un nuovo adattamento in forma seriale del classico romanzo di formazione di William Golding (dopo il leggendario film di Peter Brook) che però è soprattutto un nuovo tassello dell’ esplorazione del suo autore, Jack Thorne, dei lati oscuri della crescita e dell’adolescenza dopo quell’Adolescence che ha contribuito a lanciarlo. Disponibile su Sky. Qui la nostra recensione.

Creature Commandos

Arriva finalmente su HBO Max anche in Italia, dopo una lunga attesa, quello che è a tutti gli effetti il primo prodotto ufficiale in ordine cronologico del Dc Universe di James Gunn, che qui sviluppa, in qualità di Showrunner una serie che riparte dalla fine di Peacemaker e dallo svelamento delle macchinazioni di Amanda Waller e della sua sezione Argus. Ora, estromessa dal controllo della Suicide Squad e chiamata a risolvere una crisi in Polokistan, la donna è quindi costretta ad assemblare un raccoglitticcio team di eroi controvoglia che diverrà il suo nuovo commando per le operazioni clandestine. Disponibile su Hbo Max.

GLI INEDITI

The Hack

Nuova immersione nei meandri del True Crime, stavolta di marca british, con questa miniserie scritta da Jack Thorne che ricostruisce uno dei casi di spionaggio politico più complessi e ambigui degli ultimi anni e che affonda le sue radici nell’Inghilterra degli anni ‘80. Due tronconi narrativi, sviluppati nel decennio 2002/2012: in uno il giornalista investigativo Nick Davies indaga su una operazione di intercettazione nella redazione del News Of The World, giornale ormai chiuso di proprietà di Rupert Murdoch. Nell’altra un detective si ritrova alle prese, nel 1987, col misterioso omicidio dell’investigatore privato Daniel Morgan, legato, in qualche modo, proprio alle vicende di News Of The World. Con David Tennant, Robert Carlyle e Toby Jones.

Monsieur Spade

Scott Frank e Tom Fontana sviluppano questo neo noir ancora inedito da noi che si infila prepotentemente nella linea che reimmagina personaggi amatissimi della cultura di massa, del cinema e della letteratura alle prese con la maturità e, a volte, con la vecchiaia. Al centro di questa Monsieur Spade c’è infatti proprio Sam Spade, l’investigatore nato dalla penna di Dashiell Hammett che, nel 1963, ha deciso di godersi una meritata pensione ritirandosi nella provincia francese. Sarà però costretto a tornare sul campo quando lo raggiungerà la notizia della morte violenta di sei suore in un convento. Il caso si intreccerà con quello, altrettanto misterioso, che vedrà un bambino acquisire, dicono le voci della provincia, straordinari poteri.

The Last Movie Stars

Tra memoir e sperimentazione sull’archivio, The Last Movie Star è uno splendido documentario in forma seriale sviluppato e firmato da Ethan Hawke, che a partire da alcune dichiarazioni inedite di Paul Newman e della compagna di tutta una vita Joanne Wooward (e su invito di una delle loro figlie) costruisce questo racconto fiume che ragiona di stardom, show business e umanità al di là della macchina del cinema, avvalendosi soprattutto di un cast di amici e colleghi all star impegnata a “rimettere in scena” brani delle singole interviste e tranche de vie dei due attori. Qui la nostra recensione scritta nei giorni in cui il progetto passò a Cannes nel 2022.

