Le nostre 30 Serie Tv più attese del 2026

Il 2025 dal lato delle serie Tv è stato l’anno delle riletture storiche e di costume (la dittatura come un rave allucinogeno in M – Il figlio del secolo di Joe Wright) e dei racconti di paranoie contemporanee di un’America sul filo del rasoio (Zero Day dalla penna di Noah Oppenheimer, la stessa di A House of Dynamite, a proposito di paranoie). Dal racconto di una strana, grottesca, apocalisse del buon umore e della disponibilità di Pluribus di Vince Gilligan, al medical drama schizzato ed esistenziale di The Pitt passando per le riflessioni sull’alienazione contemporanea, dagli spazi liminali di Scissione a quelli domestici, sociali, ma anche digitali di Adolescence, la serialità è un gioco di rimandi, rovesci e futuri possibili.



E il 2026 invece? Quali saranno le sue parabole e ossessioni? Tra gli arrivi del nuovo anno il fil rouge è l’omaggio, l’espansione di universi e codici narrativi e, immancabile, la nostalgia delle immagini che furono.



Così, l’8 gennaio Netflix inaugurerà il 2026 con La sua verità (His & Hers) di William Oldroyd, miniserie thriller poliziesca con Tessa Thompson e Jon Bernthal (attore habitué del genere) ispirata all’omonimo bestseller di Alice Feeney: un crime cupissimo che si sviluppa nei meandri di una piccola cittadina, spaccato di verità fluide dove ognuno preserva i suoi segreti. Due settimane dopo, invece, arriverà in catalogo la prima parte della quarta stagione di Bridgerton.

Il 13 gennaio HBO Max arriverà in Italia e tra i suoi biglietti da visita ci sarà, oltre alla seconda attesa stagione di The Pitt anche il quarto capitolo del thriller finanziario Industry. Creata dagli ex banchieri d’investimento Mickey Down e Konrad Ka, la serie si concentra su un gruppo di giovani laureati che sbracciano per farsi strada tra gli uffici della banca internazionale Pierpoint & Co. a Londra. Poi dal 19 gennaio arriverà in piattaforma A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo spin-off del Trono di Spade, ispirato ancora alla raccolta di racconti picareschi di George R. R. Martin, Tales of Dunk and Egg. Ambientata 90 anni prima di Game of Thrones, narra le avventure del bonario cavaliere errante Ser Duncan l’Alto, detto Dunk, e di Egg, ragazzino di dieci anni che nasconde un segreto sulla sua vera identità.



Restando nel catalogo HBO, tra l’estate e la primavera è prevista l’uscita della terza stagione di Euphoria. Il terzo capitolo della serie di Sam Levinson continuerà a seguire le vite dei suoi adolescenti nichilisti, tra cui la Rue Bennett di Zendaya, giovane tossicodipendente in bilico tra la riabilitazione, i drammi familiari, le amicizie e gli amori.

Ecco che il 2026 sembra già un anno di ritorni e riletture, con la nostalgia degli algoritmi che rispolvera grandi serie del passato, come un linguaggio in perenne aggiornamento. È il caso di The Paper (su Sky e Now dal 26 gennaio): sitcom ambientata in una redazione nel Midwest che rifà The Office vent’anni dopo grazie anche alla presenza nel team creativo degli ideatori dell’originale inglese Ricky Gervais e Stephen Merchant, qui in veste di produttori esecutivi.

Sempre a gennaio (venerdì 9) su Sky uscirà Gomorra – Le origini, il prequel di uno dei suoi più celebri franchise che tratteggia il “coming of age” brutale di Pietro Savastano, mentre muove i primi passi lungo i margini di una Napoli criminale. Poi a completare il palinsesto del mese i primi tre episodi di The Beauty, co-creata da Ryan Murphy (dal 22 su Disney+) che qui ibrida i toni del thriller e il mondo dell’alta moda, sulle orme di The Substance dove tutto, o quasi, sembra sacrificabile in nome della perfezione.

A febbraio le uscite saranno meno numerose ma altrettanto intense, con la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton su Netflix e soprattutto il Portobello targato Marco Bellocchio. La miniserie che ricostruisce la vicenda giudiziaria di Enzo Tortora arriverà su HBO Max il 20 febbraio dopo essersi imposta a Venezia 82, dove ci aveva colpito come una “miniserie imponente e bellissima, una commistione tra prison-movie e horror sulla storia italiana”. Nello stesso mese arriverà su Prime Video la serie live action Spider-Noir, dal regista di Fleabag Harry Bradbeer: basata sull’omonimo fumetto Marvel, vedrà Nicolas Cage nei panni di Ben Reilly, un investigatore privato affaticato e sfortunato nella New York degli anni Trenta.

A marzo invece, la piattaforma Amazon distribuirà il crime con Nicole Kidman Scarpetta. sviluppata da Liz Sarnoff e ispirata ai romanzi di Patricia Cornwell, la serie vedrà la Kidman (ancora in una serie Prime dopo Nine Perfect Strangers ed Expats) nel ruolo di un medico legale brillante e intuitiva, che ha a che fare con storie di crimine e inconscio che riaffiorano nel suo animo tormentato.

Sempre Prime Video, il 4 Marzo lancerà invece Young Sherlock serie sviluppata da Guy Ritchie che riprende simbolicamente le fila della sua personale rilettura di Sherlock Holmes esplorando gli anni giovanili dell’investigatore (e la sua nascente amicizia/rivalità con James Moriarty)

Al lotto si aggiungerà inoltre su Paramount+ l’attesa Y – Marshalls nuovo spin-off dello Yellowstone Universe di Taylor Sheridan che stavolta seguirà la carriera nei Rangers di Kayce Dutton.

Agli arrivi di inizio anno, poi, si aggiungono tutti quei titoli che senza ancora una data di uscita, ma solo prime immagini e indiscrezioni. Su tutti, il titolo del 2026 potrebbe essere Blade Runner 2099 di Silka Luisa (su Prime Video), ulteriore sguardo sul capolavoro di Ridley Scott che dopo il rifacimento di Villeneuve sconfina ora nella serialità. Su Netflix invece, dopo l’epopea di Stranger Things, i gemelli Duffer svilupperanno Something Very Bad is Going to Happen, dove la retromania fantascientifica cederà il passo alla vigilia di nozze stralunata di due sposi, i cui piani, tuttavia, prenderanno una piega imprevista.

Se poi il 2025 è stato l’anno della chiusura di Stranger Things, il 2026 sarà l’anno in cui si concluderà The Boys la serie satirica/supereroistica di Rogen e Goldberg forse tra gli oggetti centrali per ragiona e raccontare dei lati oscuri e delle ambiguità dell’America contemporanea (su Prime Video a partire dall’8 Aprile)

E in Italia? Quali orizzonti per la serialità oltre alla nuova miniserie di Bellocchio?

Daniele Luchetti e Valia Santella hanno adattato il romanzo di Giorgio Fontana sull’Italia novecentesca Prima di noi per l’omonima serie Rai che esordirà il 4 gennaio su Rai Uno; mentre il 10 febbraio arriverà su Netflix Motorvalley: serie creata da Matteo Rovere, Francesca Manieri e Gianluca Bernardini che sembra richiamare le atmosfere e lo spirito di Veloce come il vento, con una storia di motori e riscatto.

Di seguito l’elenco completo delle serie tv da tenere d’occhio nel 2026 secondo noi:

La sua verità (His & Hers) di William Oldroyd (8 gennaio su Netflix) Girl Taken di David Turpin, Suzanne Cowie e Nessah Muthy (8 gennaio su Paramount+) Gomorra – le origini di Marco D’Amore, (9 gennaio su Sky e Now) The Pitt – Stagione 2 di R. Scott Gemmill e John Well (13 gennaio su HBO Max) Industry – Stagione 4 di Mickey Down & Konrad Kay (13 gennaio su HBO Max) Star Trek: Starfleet Academy di Alex Kurtzman, Noga Landau e Gaia Violo (15 gennaio su Paramount+) A Knight of the Seven Kingdoms di George R. R. Martin e Ira Parker (19 gennaio su HBO Max) The Paper di Greg Daniels e Michael Koman (26 gennaio su Sky e Now) The Beauty di Matthew Hodgson e Ryan Murphy (i primi tre episodi il 22 gennaio su Disney+) Bridgerton – Stagione 4 prima parte di Chris Van Dusen e Shonda Rhimes (26 gennaio su Netflix) Motorvalley di Matteo Rovere, Francesca Manieri e Gianluca Bernardini (10 febbraio su Netflix) 56 giorni di Lisa Zwerling e Karyn Usher (18 febbraio su Prime Video) The Night Agent – Stagione 3 di Shawn Ryan (19 febbraio su Netflix) Portobello di Marco Bellocchio (20 febbraio su HBO Max) Bridgerton – Stagione 4 seconda parte (26 febbraio su Netflix) Marshals: A Yellowstone Story di Taylor Sheridan, David C. Glasser e Spencer Hudnut (2 marzo su Paramount+) Young Sherlock di Guy Ritchie e Matthew Parkhill (4 marzo su Prime Video) Prima di noi di Daniele Luchetti, Valia Santella e Giulia Calenda (6 marzo su Rai Uno e Rai Play) One Piece s.2 di Matt Owens e Steven Maeda e Eiichirō Oda (10 marzo su Netflix) Scarpetta di Liz Sarnoff (11 marzo su Prime Video) The Boys: Stagione 5 di Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg (8 aprile su Prime Video)

Serie Tv senza data di uscita

Spider-Noir di Oren Uziel e Steve Lightfoot (febbraio su Disney+) American Love Story di Ryan Murphy e Brad Falchuk (attorno a metà febbraio su Disney Plus) Blade Runner 2099 di Silka Luisa, Ridley Scott e Michelle Yeoh (su Prime Video) X Men ’97 di Beau DeMayo e Marvel Studios (su Disney+) Berlino s.2 di Álex Pina ed Esther Martínez Lobato (su Netflix) Euphoria s.3 di Sam Levinson (primavera/estate 2026 su HBO Max) Something Very Bad is Going to Happen di Haley Z. Boston e Matt e Ross Duffer (su Netflix) Lanterns di Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King e Seth Grahame Smith (estate/autunno 2026 su HBO Max) Half Man di Richard Gadd e Jamie Bell (su HBO Max)

