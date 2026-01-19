Le nuove strategie del mercato di Hong Kong. Annunciati i progetti selezionati all’HAF
Tra i primi progetti selezionati dall’Hong Kong – Asia Film Financing Forum spiccano titoli di registi emergenti prodotti da importanti professionisti come Anthony Chen e Stanley Kwan
Sono stati annunciati i primi progetti selezionati per la 24esima edizione dell’Hong Kong – Asia Film Financing Forum (HAF), uno dei più importanti mercati di finanziamento e co-produzione cinematografica in Asia. Su 414 candidature provenienti da 38 paesi (con una netta maggioranza di progetti asiatici) i primi 17 titoli annunciati mostrano un’attenzione a generi molto diversi tra loro, dalla commedia al fantasy alla suspense. Oltre a ribadire l’impronta sempre più transazionale dell’HAF questa prima selezione conferma anche l’impegno che il forum pone per far incontrare registi emergenti e professionisti già affermati.
Tra i produttori coinvolti figurano infatti importanti nomi dell’industria audiovisiva asiatica come Anthony Chen, Stanley Kwan e Eiko Mizuno-Gray. Chen produrrà Somewhere in The South, film del regista malesiano Tan Ce Ding che racconterà la storia del coinvolgimento di un giovane ragazzo in una campagna politica di una piccola cittadina della Malesia. L’hongkonghese Kwan, invece, dopo la produzione dell’esordio alla regia di Sasha Chuk, Fly Me To The Moon, tornerà a collaborare con la regista per 131, un film incentrato sulle vicende di due massaggiatrici ed un operaio edile tra le metropoli di Hong Kong e Shenzen. Mizuno-Gray, produttrice di Renoir, in concorso alla scorsa edizione del Festival di Cannes, produrrà il secondo film della regista emergente Emma Kawawada Life Is Yours, storia di un’anziana addetta alle pulizie che progetta di riprendersi le terre che le sono state sottratte all’interno di una località sciistica di Niseko.
Corso online PRODUZIONE del DOCUMENTARIO con Raffaele Brunetti dal 5 febbraio
-----------------------------------------------------------------
Tra i progetti selezionati ci sono anche diverse commedie, tra cui Mama Mia Let Me Go!, diretta da Cheung Wai-Yu e prodotta da Peter Yam e titoli fantasy come Fisher Of Men di Sanju Surendran, che racconta l’improvvisa ossessione per il pesce di un banchiere vegetariano. Zhang Fan, produttore di Living The Land (Orso d’Argento alla Berlinale del 2025) produrrà A Drop In The Sea di Xiao Baer, che segue una donna cinese in viaggio in Algeria per il funerale del fratello. Sempre sul tema del lutto, The Funeral March, di Naoya Fujita, storia di una donna che ruba il corpo della madre per mantenere una promessa di sepoltura, verrà prodotto da Yasushi Shiina, direttrice del Mercato del Festival di Tokyo. Tra i debutti al lungometraggio, c’è My Phantom di Chen Jianying, il cui cortometraggio The Water Murmurs aveva vinto la Palma d’Oro a Cannes nel 2022. I progetti, attualmente in fase di scrittura e finanziamento, saranno presentati all’HKIFF Industry Project Market, che si terrà dal 17 al 19 marzo in concomitanza con l’Hong Kong Filmart Content Market, mentre ulteriori titoli selezionati, tra cui anche progetti di cinema di genere di animazione, saranno annunciati nelle prossime settimane.