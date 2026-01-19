Sono stati annunciati i primi progetti selezionati per la 24esima edizione dell’Hong Kong – Asia Film Financing Forum (HAF), uno dei più importanti mercati di finanziamento e co-produzione cinematografica in Asia. Su 414 candidature provenienti da 38 paesi (con una netta maggioranza di progetti asiatici) i primi 17 titoli annunciati mostrano un’attenzione a generi molto diversi tra loro, dalla commedia al fantasy alla suspense. Oltre a ribadire l’impronta sempre più transazionale dell’HAF questa prima selezione conferma anche l’impegno che il forum pone per far incontrare registi emergenti e professionisti già affermati.



Girare con microbudget, corso online con Christian Filippi, dal 17 febbraio





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tra i produttori coinvolti figurano infatti importanti nomi dell’industria audiovisiva asiatica come Anthony Chen, Stanley Kwan e Eiko Mizuno-Gray. Chen produrrà Somewhere in The South, film del regista malesiano Tan Ce Ding che racconterà la storia del coinvolgimento di un giovane ragazzo in una campagna politica di una piccola cittadina della Malesia. L’hongkonghese Kwan, invece, dopo la produzione dell’esordio alla regia di Sasha Chuk, Fly Me To The Moon, tornerà a collaborare con la regista per 131, un film incentrato sulle vicende di due massaggiatrici ed un operaio edile tra le metropoli di Hong Kong e Shenzen. Mizuno-Gray, produttrice di Renoir, in concorso alla scorsa edizione del Festival di Cannes, produrrà il secondo film della regista emergente Emma Kawawada Life Is Yours, storia di un’anziana addetta alle pulizie che progetta di riprendersi le terre che le sono state sottratte all’interno di una località sciistica di Niseko.