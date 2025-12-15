Le reazioni di Hollywood alla morte di Rob Reiner

Le circostanze della morte di Rob Reiner e Michele Singer hanno scioccato Hollywood. Colleghi e amici, nelle ultime ore, non smettono di rendere omaggio al regista di Harry ti presento Sally



La notizia della morte di Rob Reiner e di sua moglie, la fotografa Michele Singer, è arrivata questa mattina. Date le drammatiche circostanze e l’improvvisa perdita, Hollywood si è svegliata triste, addolorata e sconcertata. Reiner, che era ancora attivo nell’industria, aveva da poco girato il seguito This Is Spinal Tap 2, ed era impegnato anche come produttore e attore.

Tra i primi a commentare la notizia ci sono stati Jamie Lee Curtis e il marito Christopher Guest, protagonista di This Is Spinal Tap: ”In questo momento la nostra unica preoccupazione è rivolta ai loro figli e alle loro famiglie, e offriremo tutto il sostegno possibile per aiutarli. Ci sarà tempo in seguito per parlare delle vite creative che abbiamo condiviso e del grande impatto politico e sociale che entrambi hanno avuto sull’industria dell’intrattenimento, sullo sviluppo della prima infanzia, sulla lotta per il matrimonio egualitario e sul loro impegno globale per un mondo in crisi. Abbiamo perso dei grandi amici. Vi preghiamo di darci il tempo di elaborare il nostro dolore”.