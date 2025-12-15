Le reazioni di Hollywood alla morte di Rob Reiner
Le circostanze della morte di Rob Reiner e Michele Singer hanno scioccato Hollywood. Colleghi e amici, nelle ultime ore, non smettono di rendere omaggio al regista di Harry ti presento Sally
La notizia della morte di Rob Reiner e di sua moglie, la fotografa Michele Singer, è arrivata questa mattina. Date le drammatiche circostanze e l’improvvisa perdita, Hollywood si è svegliata triste, addolorata e sconcertata. Reiner, che era ancora attivo nell’industria, aveva da poco girato il seguito This Is Spinal Tap 2, ed era impegnato anche come produttore e attore.
Tra i primi a commentare la notizia ci sono stati Jamie Lee Curtis e il marito Christopher Guest, protagonista di This Is Spinal Tap: ”In questo momento la nostra unica preoccupazione è rivolta ai loro figli e alle loro famiglie, e offriremo tutto il sostegno possibile per aiutarli. Ci sarà tempo in seguito per parlare delle vite creative che abbiamo condiviso e del grande impatto politico e sociale che entrambi hanno avuto sull’industria dell’intrattenimento, sullo sviluppo della prima infanzia, sulla lotta per il matrimonio egualitario e sul loro impegno globale per un mondo in crisi. Abbiamo perso dei grandi amici. Vi preghiamo di darci il tempo di elaborare il nostro dolore”.
STORY EDITOR, corso online dal 20 gennaio 2026
-----------------------------------------------------------------
Eric Idle, attore comico e volto dei Monty Python, ha scritto su X di aver parlato con Reiner per un’ora di progetti futuri domenica sera: “Rob Reiner era un uomo adorabile. Ho sempre apprezzato la sua compagnia. Mi mancherà. Un uomo intelligente, talentuoso e molto riflessivo. È veramente orribile”.
Cary Elwes, star di La storia fantastica, ha pubblicato su Instagram una foto delle sedie del set, la sua e quella del regista, accompagnata dalla semplice didascalia: “No words…”.
Ron Howard ha ricordato il collega con queste parole: ”Si è dimostrato un regista superlativo, un collega solidale e un cittadino devoto in ogni momento. Rob ci mancherà sotto tanti aspetti.”.
Il cordoglio è arrivato anche dal mondo della politica. Rob Reiner era infatti un attivista impegnato: si era battuto per i diritti civili e per il matrimonio egualitario attraverso la sua fondazione Equal Rights. Nel 1998 presiedette la campagna per l’approvazione della California Children and Families Initiative, che portò alla nascita di First 5 California, un programma di servizi per lo sviluppo della prima infanzia finanziato da una tassa sui prodotti del tabacco. Nel corso degli anni aveva sostenuto diversi presidenti democratici. Non stupisce quindi il messaggio di Barack Obama: “Lui e sua moglie hanno vissuto vite definite da uno scopo. Saranno ricordati per i valori che hanno promosso e per le innumerevoli persone che hanno ispirato”. Anche il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, lo ha ricordato per le sue battaglie, aggiungendo: “Ha reso la California un posto migliore attraverso le sue buone azioni”.
Paul Walter Hauser, attore di Tonya, BlacKkKlansman, Richard Jewell, visto di recente in Springsteen – Liberami dal nulla, ha reso un tributo particolarmente commosso: ”Sono addolorato per la perdita del mio regista preferito di tutti i tempi. Codice d’onore è il motivo per cui sono diventato attore.”.
Ben Stiller, che aveva recitato con Reiner in Sandy Wexler, ha scritto su X: ”Rob Reiner era uno dei miei registi preferiti. Ha realizzato alcuni dei film più formativi per la mia generazione. È passato dall’essere un attore televisivo all’ombra comica del grande Carl Reiner a diventare un grande regista, autore di una serie incredibile di film. This Is Spinal Tap è una delle migliori commedie mai realizzate, e la lista potrebbe continuare. Era una persona gentile, premurosa e davvero molto divertente”.
Stephen King ha scritto sempre su X: ”Meraviglioso amico, alleato politico e brillante regista (compresi due film tratti dai miei libri). Riposa in pace, Rob. Mi sei sempre stato accanto (You always stood by me).”
Reiner aveva infatti portato sullo schermo due celebri opere dello scrittore: Stand by Me – Ricordo di un’estate e Misery non deve morire.