Lea Massari, il fascino discreto del cinema italiano

Corso estivo di REGIA, dal 7 luglio!



---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È morta a Roma il 23 giugno, a pochi giorni dal suo novantaduesimo compleanno, Lea Massari, nome d’arte di Anna Maria Massatani. Grande volto femminile del cinema italiano, attiva soprattutto tra gli anni ’50 e ’70, ha lavorato tra Italia e Francia, muovendosi tra il cinema d’autore e quello popolare. Nota anche per la sua riservatezza, ha mantenuto a lungo un profilo appartato; non a caso la notizia della sua scomparsa è stata diffusa solo due giorni dopo, a funerali già avvenuti in forma privata a Sutri, nel Lazio, dove risiedeva da tempo.



UNICINEMA scarica la Guida completa della Quadriennale di Sentieri Selvaggi







Nata Roma nel 1933, ma cresciuta tra la Svizzera e Parigi, Lea Massari inizia i corsi di architettura all’università prima di avvicinarsi al cinema. Il nome d’arte lo sceglie in giovane età, in memoria di un fidanzato scomparso prematuramente, Leone. Di questo episodio, spiega in un’intervista da Marzullo: “Ho perso l’amore della mia vita a 21 anni, morto 8 giorni prima di sposarci. Sono sopravvissuta a lui anche se una parte di me è morta in quel momento. Lui aveva 30 anni, mi aveva completamente battezzato alla vita e insegnato tutto facendomi dimenticare un’infanzia sgradevole in un ambiente medio borghese romano offrendomi una conoscenza delle cose”. Dopo alcune esperienze nel teatro e nella pubblicità, il debutto arriva con Proibito di Mario Monicelli nel 1954. Il film non è tra i più noti del regista, ma il personaggio di Agnese segna già alcune delle traiettorie future del suo cinema, cioè figure femminili attraversate da tensioni, spesso in conflitto con il contesto che le circonda. Il successo internazionale arriva qualche anno dopo, con L’avventura di Michelangelo Antonioni, dove interpreta Anna, la donna che scompare misteriosamente durante una gita in barca nelle Eolie. È un ruolo breve in termini di presenza scenica, ma decisivo nella costruzione del film. Infatti, la sua assenza diventa uno dei centri narrativi e simbolici della storia, tanto che Antonioni dice della Massari: “ha un volto che resta anche quando non c’è più. È questo che cercavo per Anna”. Anche Monica Vitti, protagonista nel film, commenta così la figura della collega: “Lea aveva uno sguardo evanescente, fragile e insieme duro. Anche quando Anna sparisce, resta con noi”.



SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI, scarica la Guida completa della Triennale 2025/2026



-------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Negli anni successivi Massari lavora con registi molto diversi tra loro, passando dalla commedia all’epica storica e al cinema civile. In Una vita difficile di Dino Risi interpreta Elena, la compagna borghese di un giornalista antifascista interpretato da Alberto Sordi. L’attrice qui interpreta un personaggio che attraversa vent’anni di storia italiana, tra contraddizioni e compromessi. Nello stesso anno prende parte a Il colosso di Rodi di Sergio Leone, nel ruolo di Diala, una delle rare incursioni in un cinema di genere, quello del peplum. Poco dopo, in Le quattro giornate di Napoli di Nanni Loy, è Maria Capuozzo, madre di famiglia coinvolta nella rivolta contro i tedeschi. A partire dagli anni Settanta, Massari si sposta sempre più frequentemente in Francia, dove trova nuovi spazi. In L’amante di Claude Sautet è Catherine, l’ex moglie del protagonista interpretato da Michel Piccoli. Il film, tra i maggiori successi del regista, mostra la sua capacità di tratteggiare personaggi sempre più complessi. In Soffio al cuore di Louis Malle, interpreta Clara, madre anticonformista di un adolescente nella Francia borghese del dopoguerra. Il film, che affronta il tema dell’incesto, riceve una nomination all’Oscar per la sceneggiatura e conferma l’attrice in un’ottica sempre più internazionale.

Nel 1972 partecipa a uno dei film più significativi della sua carriera, La prima notte di quiete di Valerio Zurlini, dove affianca Alain Delon nel ruolo della moglie di un professore trasferitosi a Rimini. Lavora con Paolo e Vittorio Taviani in Allonsanfàn dove interpreta Charlotte, la compagna rivoluzionaria del protagonista Fulvio Imbriani interpretato da Marcello Mastroianni. Qualche anno più tardi, in Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi, è Luisa Levi, moglie del medico e intellettuale antifascista interpretato da Gian Maria Volonté. Il film, tratto dal libro di Carlo Levi, è uno dei grandi affreschi del Meridione nel secondo dopoguerra. Per questa interpretazione ottiene il Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista e di Volonté dirà poi: “Il miglior collega con cui abbia mai lavorato”. Nel 1990, Viaggio d’amore di Ottavio Fabbri segna la sua ultima apparizione al cinema.

Animalista convinta, vegetariana da molti anni, si è impegnata nel volontariato e ha mantenuto un rapporto sempre più distante con l’ambiente cinematografico. In una delle sue rare interviste, ha detto: “Non mi sono mai sentita attrice. Mi è sempre sembrato di essere lì per caso” , una frase che riassume bene il suo modo di attraversare il cinema, decisa ma discreta.

La nostra top 5

L’avventura di Michelangelo Antonioni (1960)

Una vita difficile di Dino Risi (1961)

Soffio al cuore di Louis Malle (1971)

La prima notte di quiete di Valerio Zurlini (1972)

Allonsanfàn di Paolo e Vittorio Taviani (1974)



LA SCUOLA DI DOCUMENTARIO di SENTIERI SELVAGGI



----------------------------

--------------------------------------------------------