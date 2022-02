Leonora Addio di Paolo Taviani alla Berlinale 2022

Luigi Pirandello muore a Roma il 10 dicembre 1936 e nel suo testamento lascia precise disposizioni: «Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni. Morto, non mi si vesta. Mi s’avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero acceso. Carro d’infima classe, quello dei poveri. Nudo. E nessuno m’accompagni, né parenti, né amici. Il carro, il cavallo, il cocchiere e basta. Bruciatemi. E il mio corpo appena arso, sia lasciato disperdere; perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Ma se questo non si può fare sia l’urna cineraria portata in Sicilia e murata in qualche rozza pietra nella campagna di Girgenti, dove nacqui.»



Leonora Addio, primo film scritto e diretto da Paolo Taviani senza il fratello Vittorio, gareggerà nella sezione principale della 72° Edizione del Festival di Berlino, al via domani 10 febbraio. Il film, che arriva a cinque di distanza da Una questione privata, racconta il tribolato viaggio dell’urna di Luigi Pirandello da Roma ad Agrigento, fino alla conclusiva sepoltura avvenuta dopo ben quindici anni dalla morte dello scrittore Italiano. Il regista toscano, già vincitore dell’Orso d’oro nel 2012 con Cesare deve morire, ha voluto raccontare il significato del suo nuovo progetto:

«Il grottesco delle ceneri sballottate dal caso e dalla stupidità umana pare uscito dalla stessa penna di Pirandello: il paradosso, il ridicolo che scivolano nell’assurdo. Come assurdo è il furore tragico di “Il chiodo”, la seconda storia del film ispirata a Pirandello da un fatto di cronaca a Brooklyn: ‘bambina uccisa da un ragazzo italiano ’. Qui la verità della cronaca si fonderà con un’altra verità, quella del film».

Leonora Addio uscirà nelle sale italiane a partire dal 17 Febbraio. Girato tra la Sicilia e gli studi di Cinecittà, il film è interpretato da Fabrizio Ferracane, Matteo Pittiruti, Dania Marino, Dora Becker, Claudio Bigagli, montato da Roberto Perpignani, con le musiche di Nicola Piovani e la fotografia di Paolo Carnera e Simone Zampagni.

