Letterboxd Videostore: ecco i primi titoli in catalogo

Letterboxd si trasforma in una piattaforma di noleggio. Anche se per pochi film. Si tratta di un’iniziativa pensata per i tanti cinefili che navigano l’app e la usano abitualmente per votare e recensire titoli, aggiornare la propria watchlist, prendere spunto dai commenti e dalle liste altrui. Insomma, il social più seguito dagli amanti del cinema aggiunge un servizio in più: da adesso, su Letterboxd Video Store sarà possibile noleggiare film e guardarli direttamente sulla piattaforma, senza dover seguire link esterni o sottoscrivere abbonamenti aggiuntivi.

Va precisato che la lista dei film disponibili al noleggio è limitata, così come la tipologia delle opere. Dietro l’iniziativa di Letterboxd c’è infatti la volontà precisa di rendere disponibili solo due categorie di film: i “Lost and Found”, chicche del passato ormai introvabili in rete o su altri servizi streaming, e gli “Unreleased Gems”, ovvero quei titoli interessanti provenienti dai festival internazionali che non hanno ancora raggiunto una distribuzione tale da arrivare nelle sale di tutto il mondo. In sintesi, Letterboxd premia ancora una volta la cinefilia appassionata di milioni di utenti, non solo offrendo loro una bacheca digitale in cui conservare traccia delle visioni, ma anche la possibilità di scoprirne di nuove.