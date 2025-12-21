Lightstorm Entertainment: il sogno di James Cameron

È appena arrivato in sala Avatar – Fuoco e cenere, terzo capitolo della celebre saga creata e diretta da James Cameron. È tornato quindi al cinema un film prodotto da 20th Century Studios e, soprattutto, dalla Lightstorm Entertainment, la casa di produzione figlia di Cameron stesso.

Fondata nel 1990 dal regista di Terminator e Titanic e da Lawrence Kasanoff, già creatore della Lightning Pictures, sussidiaria di Vestron Pictures e produttrice, tra i vari titoli, di Blue Steel di Kathryn Bigelow, Lightstorm Entertainment è una realtà assolutamente non convenzionale. Certo, non è la prima casa di produzione fondata da un regista di fama mondiale e legata al suo nome, basti pensare alla Amblin Entertainment di Spielberg o alla Castle Rock Entertainment del compianto Rob Reiner, ma di sicuro è l’unica realtà produttiva quasi esclusivamente connessa al suo creatore e alle sue opere e che, col tempo, è arrivata addirittura a produrre un’attrazione per un parco divertimenti.



Se si va infatti ad osservare la filmografia della Lightstorm Entertainment, si nota quella che è quasi un’unicità nel panorama produttivo del cinema contemporaneo americano. Dal 1991, tra i lungometraggi, al di fuori di Solaris di Steven Soderbergh, il resto delle produzioni gestite dalla Lightstorm sono tutte dirette o comunque almeno scritte da James Cameron. E in realtà il regista canadese avrebbe dovuto girare anche il remake del film di Tarkovskij; solo impegni preesistenti – ovvero film come Strange Days e Titanic – glielo hanno impedito, spingendolo in seguito ad affidare il progetto a Soderbergh.



Lo stesso Painter, uno dei prossimi progetti Lightstorm in arrivo nel 2026, è legato al regista di Terminator, pur non essendo lui coinvolto in prima linea nel progetto. Il film, che vedrà nel cast Amber Midthunder (Mr. Morfina) e Alan Ritchason (Reacher) sarà infatti diretto da Garrett Warren, già stunt coordinator di Avatar.



Risulta quindi evidente come Lightstorm Entertainment non sia una comune casa di produzione. Si tratta sì di una realtà indipendente, ma non aperta a tutti. Non condivide lo stesso pubblico degli indie statunitensi, non lancia registi emergenti, non punta al bacino di A24 o Neon. Lightstorm Entertainment è, in tutto e per tutto, il braccio destro di James Cameron, lo strumento mediante il quale il regista americano afferma la propria visione artistica. Non a caso la casa di produzione non si limita a, appunto, produrre opere cinematografiche, ma lavora moltissimo sugli effetti speciali, sul 3D e sulla realtà virtuale ed aumentata. Solo un anno fa, come si può leggere su Deadline, Cameron e Meta hanno infatti concluso un accordo per una “partnership pluriennale che concerne contenuti 3D per i visori Meta Quest VR che punta inoltre ad espandere la portata della produzione tecnologica di strumenti e nuovi contenuti nell’industria dell’intrattenimento“.

D’altronde, tra le varie peculiarità che contraddistinguono l’azienda, vi sono i bizzarri ritmi di lavoro a livello cinematografico. Essendo essi vincolati ai lavori di Cameron, non è poi assurdo registrare ad esempio un salto temporale di ben dieci anni tra Avatar e Alita – Angelo della battaglia. Anche i pochi prodotti seriali a marchio Lightstorm, appena tre, sono degni di nota. Da un lato vi è la serie dedicata a True Lies, basata sull’omonimo film, dall’altro un dietro le quinte “serializzato” di Avatar e, nel mezzo, Secrets of the Penguins, documentario sui pinguini distribuito da National Geographic quest’anno. Inoltre, uscirà a marzo 2026 Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), film concerto della cantante statunitense diretto da Cameron stesso. Si tratta quindi di un catalogo alquanto particolare sia per quanto riguarda le tempistiche di produzione, sia per quanto riguarda i titoli prodotti.

Simbolo di questo approccio così sui generis è sicuramente T2 3-D: Battle Across Time, attrazione dei parchi divertimento degli Universal Studios in California (fino al 2012), Florida (fino al 2017) e Osaka (fino al 2020) che comprende un cortometraggio integrato da un live show e che fa da interquel a Terminator 2 – Il giorno del giudizio. In un articolo pubblicato nel settembre del 2024 da Collider e che riprende l’Orlando Sentinel, si legge che “a Cameron e alla sua crew ci sono volute tre settimane di riprese notturne nel deserto dell’Arizona per mettere insieme il corto immersivo di 12 minuti, che per essere portato in vita è costato 24 milioni di dollari.“.

Insomma, in un panorama cinematografico occidentale in cui case di produzioni indipendenti come A24 si stanno affermando come vere e proprie alternative al cinema dei grandi studios, Lightstorm Entertainment è l’eccezione. Indipendente, ma con lo sguardo rivolto al mondo dei blockbuster, dello sviluppo tecnologico e dei film evento ad altissimo budget.

In un periodo storico come questo, in cui Netflix è al centro di polemiche dopo le affermazioni di Ted Sarandos su quanto il concetto stesso di andare al cinema sia “un’idea fuori moda“, Cameron punta invece a portare prodotti in grado di coinvolgere sempre più pubblico. “Potremmo scoprire che l’uscita di Avatar 3 provi quanto sia sminuita oggigiorno l’esperienza cinematografica.” dichiara a The Hollywood Reporter. “Oppure – aggiunge – potremmo scoprire che provi essere più forte che mai, ma solo per un certo tipo di film.“. L’unica cosa certa è che questi film sono quelli che Lightstorm Entertainment proverà a portare agli spettatori. Esperienze uniche, in grado di stupire, di lasciare a bocca aperta. Esattamente come Jake la prima volta che mette piede su Pandora.

