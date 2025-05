Da Scerbanenco, un dramma noir rigido e incolore, che non riesce mai a mettersi davvero in gioco, quasi spaventato dagli stessi misteri del racconto che sta costruendo.



La fonte arriva da lontano, dal romanzo che Giorgio Scerbanenco ha scritto negli anni della Seconda Guerra Mondiale ed il cui manoscritto è finito perduto tra i suoi documenti per essere ritrovato solo recentemente e pubblicato poi da La Nave di Teseo. L’isola degli idealisti ricorda soprattutto certi passaggi del Dürrenmatt più etico e filosofico: Guido e Beatrice sono una coppia di rapinatori che assalta le ville dei ricchi nell’hinterland veneto/lombardo. Dopo uno dei loro colpi, in fuga, cercano rifugio nell’isolato palazzo dell’Isola di Ginestra, nel bel mezzo di una laguna. Il palazzo è abitato dalla famiglia Reffi, altoborghesi decaduti che scelgono di ospitarli soprattutto su invito del figlio Celestino. L’uomo proteggerà la coppia e la inviterà a passare alcuni giorni con la sua famiglia, provando a coinvolgerli in una sorta di percorso di riabilitazione emotiva. Ma se Beatrice finirà per essere coinvolta dai modi dell’uomo, Guido, forse, non ha mai cessato di vedere la famiglia come il bersaglio di un nuovo colpo.

Guido e Beatrice sono bloccati sull’isola, fermi nello spazio ma anche nel tempo, negli anni ’60 nebbiosi, indefiniti, dei romanzi di Scerbanenco stesso, non solo in termini di estetica ma soprattutto per approccio al racconto, linguaggio, scrittura.

Il lavoro di Elisabetta Sgarbi potrebbe ricordare lo sguardo a suo modo antiquario e modernista con cui i Manetti hanno riletto l’immaginario dell’Italia anni ’60 e ’70 nella loro trilogia su Diabolik ma qui manca evidentemente qualsiasi ironia postmoderna o giocosa leggerezza. Qui l’atmosfera si fa fin da subito pesante, la scrittura si irrigidisce rapidamente, il passo diviene dopo poco malfermo, come se gli elementi del racconto non riuscissero mai a liberarsi davvero. L’isola degli idealisti è solo liberamente ispirato al romanzo di Scerbanenco ma usa comunque il materiale di partenza come un àncora di salvezza, ne mutua non solo lo stile ma anche il ritmo, la scansione, il modo di gestire i pieni e i vuoti del racconto. Non rielabora mai certi spunti tematici, raramente sceglie di prendere davvero in mano un racconto che sembra ridursi ad una sorta di diorama ossequioso e imbolsito a metà tra uno sceneggiato Rai anni ’70 ed un fumetto giallo italiano di quegli anni adattato al cinema senza ripensare tuttavia il respiro teatrale dei suoi dialoghi. A soffrire giocoforza di questo passo così fuori dal tempo sono certamente i personaggi del racconto che a eccezione di Celestino/Tommaso Ragno (grande, sofferta premonizione al Duca Lamberti di Scerbanenco) si riducono a figurini ai limiti della bidimensionalità lasciati a interagire tra di loro a suon di frasi ad effetto lanciate nel vuoto e silenzi che si vorrebbero carichi di discorsi.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ L’isola degli idealisti punta ad un racconto più suggestivo che esplicito, come a voler trovare in un’idea di cinema a fuoco lento, retta da improvvisi cambi di fronte e battute che sanno di colpi di teatro tutta quella profondità di scrittura che latita nelle sue immagini. Ma è una coperta corta, che non riesce a nascondere la poca presa su una storia mai davvero ferma, che abbandona quasi subito l’affascinante impostazione da thriller morale, diviene successivamente grigio dramma famigliare a tinte noir e procede a tappe forzate in un ultimo atto che sa di poliziottesco ammanierato. Ma tutto, malgrado i tempi a tratti dilatati della narrazione, pare accennato, frettoloso, mai davvero costruito, cesellato con cura. Manca, a L’isola degli idealisti il sincero gusto per il racconto, il desiderio di perdersi tra i rapporti dei personaggi o anche solo nell’immaginario tutto “di genere” di quegli anni, che in effetti, quando entra in gioco, pare una visione improvvisa, un passaggio obbligato, non per forza introiettato dal racconto. Si preferisce rimanere sulla superficie, delle cose, dei rapporti, delle storie, al massimo muovendosi a vista di certe suggestioni che, come fari, impediscono al film di cadere nella nebbia. Anche se è proprio lì che si trova il centro di tutto.

Regia: Elisabetta Sgarbi

Interpreti: Tommaso Ragno, Elena Radonicich, Michela Cescon, Renato Carpentieri, Renato De Simone, Tony Laudadio, Mimmo Borrelli, Vincenzo Nemolato, Chiara Caselli, Antonio Rezza, Rossella De Martino, Hildegard De Stefano

Distribuzione: Fandango

Durata: 114′

Origine: Italia, 2024

