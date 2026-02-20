Lo scuru. Intervista a Giuseppe William Lombardo

Abbiamo incontrato Giuseppe William Lombardo, il regista de Lo scuru che arriva nei cinema lunedì 23 febbraio. Il film è un horror gotico mediterraneo ambientato in una Sicilia fatta di riti, simboli e misteri, tra religione e superstizione, ed è tratto dall’omonimo romanzo di Orazio Labbate.

Come hai lavorato sulla fotografia, sul il bianco e nero e come hai integrato elementi del paesaggio che sembra invece sospeso nel tempo?

Con Sara (Purgatorio), la direttrice della fotografia, abbiamo immaginato il film in bianco e nero fin dalla fase di scrittura. Avendo molti spazi aperti, l’obiettivo era creare costanti contrasti tra la terra e il cielo. Non a caso abbiamo scelto terreni caratterizzati da una forte presenza di terra nera, capace di contrapporsi a un cielo che, in certi momenti, diventa un bianco molto acceso. Abbiamo girato tra maggio e giugno per sfruttare i campi di grano; infatti in quel periodo il marrone dei raccolti, una volta tradotto in bianco e nero, diventa un nero profondo. Sul set abbiamo lavorato persino con colori sfalsati proprio per accentuare i contrasti dei vari personaggi. Nel film convivono diverse tonalità di grigio. Ogni scenografia doveva avere sfumature differenti per rappresentare visivamente l’evoluzione della psicosi di Raz, il protagonista. È stato un meticoloso sui contrasti. D’altronde, la Sicilia stessa è un contrasto. C’è un sentimento di morte che la permea anche quando c’è la luce. Il film nasce da un episodio personale, un disturbo ossessivo che ho sviluppato dopo la morte di un mio amico. Era estate, una stagione solitamente fatta di colori e luce, ma io la vedevo in bianco e nero. Sentivo questa sensazione di morte sempre presente. Guardando poi alle fotografie di Ferdinando Scianna e Letizia Battaglia, ho cercato la mia strada per raccontare questo bianco e nero.

Infatti il tuo bianco e nero non appare come un semplice esercizio di stile.



Esatto. Con Sara abbiamo scelto il formato 2.39:1 perché volevo che fosse un western a tutti gli effetti. Guardando i film di Damiano Damiani, ma anche il cinema di Ciprì e Maresco, ho sempre percepito la Sicilia come un territorio western, un’idea che sentivo non fosse mai stata esplorata fino in fondo. Ho voluto anche recuperare l’estetica del gotico americano e del Southern Gothic, sia letterario che filmico, come La morte corre sul fiume per trapiantarla nel profondo Sud della Sicilia.

Il protagonista Raz vive una tensione costante tra diagnosi clinica, folklore, e sortilegio. Nel trasporre il romanzo di Orazio Labbate, quanto era importante per te mantenere questa ambiguità?

Orazio compie nel libro un viaggio estremamente personale e il romanzo stesso coincide con un periodo fondamentale della sua vita. Quando gli ho chiesto i diritti per l’opera, gli ho spiegato chiaramente di aver trovato tra quelle pagine una risposta alle mie esperienze personali. Mi interessava infatti fare mie quelle atmosfere per declinarle attraverso la mia esperienza e il mio vissuto. Il concetto di ambiguità appartiene a entrambi, anche se nel film ho scelto un approccio più radicale perché l’ho collegato a un discorso sulla Sicilia che nel testo originale non è presente. Sia il libro che il film sono accomunati dalle esperienze intime che abbiamo deciso di riversare in Lo scuru. Il tema dell’ambiguità rimane qualcosa di molto profondo per me dato che riflette il modo in cui vedo il mondo, oltre al mio rapporto mai del tutto risolto con la Sicilia. Ho intravisto nel romanzo la possibilità di inserire questa mia visione specifica. Volevo che il film suggerisse continuamente la coesistenza della malattia e del sortilegio, creando diversi livelli di lettura senza mai dare una risposta definitiva.

Hai lavorato con attori come Fabrizio Ferracane e Vincenzo Pirrotta, ma in particolare con Simona Malato, la sua performance ricorda più il cinema horror antropologico di Brunello Rondi.

Sì, tra l’altro penso che Friedkin si sia ispirato a Il demonio di Rondi. Simona è stata fondamentale perché è la chiave del film. Per me il suo personaggio è come un angelo caduto. È il più vero e più sincero tra tutti, ed è quello che antropologicamente mi affascinava di più. Il punto era come rappresentiamo la follia ma anche tutto questo mondo di credenze e Simona dà corpo, dà fisicità sia alla follia che al folklore. L’ho fatta assistere agli esorcismi che tuttora vengono fatti alla chiesa della Noce perché volevo che lei capisse come questi corpi si dimenano, con movimenti al limite del teatrale che mi affascinano molto. Vedendo queste cose mi chiedo sempre qual è il limite tra possessione e follia. Volevo che Simona incarnasse il senso stesso del film.

Un elemento interessante del film è l’integrazione tra le superstizioni arcaiche locali e i rituali portati dai nuovi siciliani immigrati. Il personaggio di Rosa (Daniela Scattolin) sembra essere l’unica vera luce per Raz. Pensi che queste nuove generazioni di siciliano possano portare cambiamento?

La Sicilia è una terra di incontri e in un momento politico come quello che stiamo vivendo volevo far capire attraverso Rosa che coesistono realtà capaci di generare un sincretismo. Rosa rappresenta un’evoluzione di tutte le culture preesistenti in Sicilia, da quella greca a quella araba, fino ad arrivare a loro. Il posto che abbiamo occupato noi adesso lo prenderanno loro ed è giusto che sia così se la Sicilia vuole avere un futuro. Rosa è quella figura che accetta il dolore e che fa crescere la terra. Ricordandoci che è l’incontro a renderci migliori e a produrre novità. Il periodo migliore della nostra storia come siciliani è coinciso proprio con l’incontro con le altre culture e dovremmo tornare a fare esattamente questo.

Lo scuru è un horror. Quali sono le condizioni nel produrre un film di genere così radicato nel territorio in un mercato come quello italiano? E come vedi il panorama horror italiano in questo momento?

Ci sono degli autori come Paolo Strippoli o Jacopo Del Giudice che hanno fatto cose ottime spingendo su una internazionalità del prodotto, così come Mara Fondacaro con Il primo figlio prodotto da Nightswim. Sono tutti tentativi che stiamo portando avanti, anche perché non si tratta solamente di fare l’horror o meno, ma semplicemente di trovare il genere adatto da usare come lente per affrontare determinate storie. Il problema è che le produzioni oggi rischiano poco, ma io ho avuto la fortuna di avere produttori come quelli di Grey Ladder in un momento difficile per il settore, segnato dalla chiusura del tax credit. Poi Academy Two ci ha creduto e sta portando il film in più di venti sale in Italia, il che è un buon segnale, anche se parliamo ancora di sforzi sporadici. Si dice sempre che il pubblico non vuole questi prodotti e guarda solo al cinema americano. Oggi dovremmo interrogarci su cosa sia l’horror per trovare una via del genere che ci appartenga davvero. Non dobbiamo confrontarci con l’horror americano perché loro hanno la loro cultura, mentre a me interessa di più prendere la nostra identità e renderla comunicabile. In poche parole dobbiamo semplicemente smetterla di imitare.

Stai lavorando a qualcosa per adesso?

Sto lavorando a un film in fase di scrittura su un fatto accaduto realmente in Sicilia durante un determinato periodo storico che coinvolge importanti figure della nostra storia. Sarà un thriller gotico basato su una vicenda vera e molto delicata di cui prenderò il punto di vista comune per ribaltarlo completamente.

