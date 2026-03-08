Lo straniero, il nuovo adattamento diretto da François Ozon

Dopo l’anteprima mondiale al concorso ufficiale della 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e il premio César al miglior attore non protagonista (Pierre Lottin), Lo straniero di François Ozon arriverà nelle sale cinematografiche il 2 aprile. Si tratta del secondo adattamento del celebre romanzo di Albert Camus, dopo l’omonimo film di Luchino Visconti con protagonisti Marcello Mastroianni e Anna Karina.



Laboratorio di SUONO PRESA DIRETTA, a Roma dal 16 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La storia, ambientata ad Algeri nel 1938, ruota attorno a Meursault, un giovane sulla trentina, modesto impiegato, che partecipa al funerale della madre senza mostrare la minima emozione. Il giorno dopo inizia una relazione con Marie, una collega d’ufficio. Poi riprende la sua vita di tutti i giorni. La quiete quotidiana viene però interrotta dal vicino Sintès che trascina Meursault nei suoi loschi affari, portandolo alla tragedia.



Corso di MONTAGGIO con Adobe Premiere, a Roma dal 18 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il protagonista della vicenda è l’attore Benjamin Voisin, che aveva già lavorato con Ozon in Estate ’85 – il film che lo ha lanciato. Il ruolo di Marie invece è affidato a Rebecca Marder, anche lei alla seconda collaborazione con il regista dopo Mon Crime – La colpevole sono io. A chiudere il cast principale, il vicino Sintès interpetato da Pierre Lottin, il quale ha collaborato con Ozon in altre due occasioni, Grazie a Dio e Sotto le foglie.



Ricerca e lavoro di archivio nel cinema documentario, dal 4 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Come racconta François Ozon, Lo straniero era nato inizialmente come parte di un trittico: la storia di un ragazzo che non riesce a trovare il proprio posto nel mondo, con il volto Voisin. Tuttavia, Ozon decide di non ridurre la storia a un cortometraggio e quindi decide di rileggere il romanzo di Camus. Da qui la rivelazione: “Ed è stato un vero choc: il romanzo aveva conservato tutta la sua forza e parlava delle cose che volevo raccontare e per di più in modo intelligente e incisivo! A quel punto ho contattato l’editore Gallimard, pensando che i diritti per il cinema fossero già presi, ma con mia grande sorpresa erano liberi. Quindi mi sono tuffato nell’adattamento, sicuro che Benjamin sarebbe stato perfetto per incarnare Meursault.”