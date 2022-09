Lobo e Cão di Cláudia Varejão vince le Giornate degli Autori

SCUOLA DI CINEMA SENTIERI SELVAGGI: APERTE LE ISCRIZIONI ANNO 2022-23





-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È Lobo e Cão di Cláudia Varejão ad aggiudicarsi il GdA Director’s Award 2022 del valore di 20.000 euro: metà destinata al regista, metà al venditore internazionale del film, per aiutarne la circolazione.



15 BORSE DI STUDIO DELLA SCUOLA SENTIERI SELVAGGI



----------------------------

--------------------------------------------------------

Il premio gli è stato assegnato da una giuria composta dai ragazzi europei del progetto 27 Times Cinema e presieduta dalla regista e sceneggiatrice francese Céline Sciamma.



SCUOLA DI SCENEGGIATURA: LA SPECIALIZZAZIONE



----------------------------

--------------------------------------------------------

Ecco la motivazione: “Questo film ci ha immersi nel suo mondo e ci ha così permesso di affrontare un tema importante, presentando i personaggi queer così come sono all’interno di uno spazio per loro sicuro. Abbiamo riscontrato che gli elementi di tipo documentaristico hanno contribuito all’efficacia e all’autenticità della narrazione. La Giuria ha anche apprezzato il fatto che il film non assecondi lo spettatore, offrendo la rappresentazione schietta, onesta e d’impatto di una comunità queer molto unita. La Giuria ritiene che il messaggio di questa storia sia estremamente importante e ha il piacere di assegnare questo premio al lodevole film di Claudia Varejao”.

Il premio del pubblico va a Blue Jean di Georgia Oakley con il 65% delle preferenze.



TUTTA LA 79A MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA NELLE CORRISPONDENZE DEGLI INVIATI DI SENTIERI SELVAGGI



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------