L’Ortigia Film Festival arriva ad Avola con la sezione Cinema & Arte

Ortigia Film Festival si sdoppia e nell’ottica del festival diffuso, arriva ad Avola con la sezione Cinema & Arte. Dal 31 luglio al 2 agosto, l’antico borgo marinaro di Avola sarà protagonista del nostro collaudato Sdra’In, il cinema come non l’avete mai visto: uno schermo sulla spiaggia, il cielo stellato e delle sdraio per gli spettatori. Un programma, quello di Cinema & Arte ricco di titoli e ospiti di grande spessore. Sul palco a moderare e presentare gli ospiti il giornalista Alessio Accardo. Si parte il 31 luglio alle 21:00 con l’evento speciale Rosa cunta e canta con Donatella Finocchiaro e Vincenzo Ganci alla chitarra. La storia di Rosa Balistreri, cantautrice di talento e donna dalla grande forza. Per l’occasione, Donatella Finocchiaro riceverà il Premio Speciale di Ortigia Film Festival sezione Cinema e Arte perché “si conferma un’interprete poliedrica capace di spaziare tra cinema, teatro e televisione”. Alle 22:00 sarà la volta di La Nostra Raffaella di Emanuela Imparato. Un viaggio nella carriera straordinaria di Raffaella Carrà, arrivata da ragazza a Roma da Bologna, e destinata a lasciare un’impronta indelebile grazie al suo talento, la disciplina, le sue doti da conduttrice, cantante, attrice, ballerina.



Giovedì 1 agosto alle 21:00 Il mio posto è qui di Cristiano Bortone e Daniela Porto che è anche l’autrice del libro da cui è tratto il film. Interpretato da Ludovica Martino e Marco Leonardi, il film racconta l’amicizia, all’indomani della seconda guerra mondiale, tra Marta, una ragazza madre, promessa ad un contadino più vecchio di lei, e Lorenzo l’omosessuale locale, conosciuto come “l’organizzatore dei matrimoni”. Incontra il pubblico la regista e autrice Daniela Porto. A seguire, alle 23:30 Sicilian Gods di Francesco Dinolfo. Nelle antiche terre della Sicilia, un mondo intriso di mito e spiritualità, sorgono le figure dei Santi: superuomini che hanno agito come ponti tra l’umano e il divino. Vivendo tra gli uomini, sono diventati oggetto di venerazione, rappresentando un legame profondo tra le comunità del sud del mondo e la sfera trascendente. Incontrano il pubblico il regista Francesco Dinolfo e la sceneggiatrice Marianna Lo Pizzo.



Venerdì 2 agosto alle 21:00, Gloria! di Margherita Vicario che incontrerà il pubblico del Festival. Ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine ‘700, racconta la storia di Teresa, una giovane dal talento visionario, che, insieme a un gruppetto di straordinarie musiciste, scavalca i secoli e sfida i polverosi catafalchi dell’Ancien Régime inventando una musica ribelle, leggera e moderna.

In questa edizione Ortigia Film Festival, fondato da Lisa Romano e da lei diretto con Paola Poli ha sviluppato il Tema de “Il corpo violato” per riflettere su una narrazione nuova legata alle tematiche di genere e alle sue molteplici accezioni e declinazioni alla ricerca di un’uguaglianza reale e non solo formale.

Ortigia Film Festival, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) e nel borgo marinaro della città di Avola. Ortigia Film Festival.

