Lo spostamento, nel cinema di Akio Fujimoto, ha sempre delle valenze profondamente identitarie. In Passage of Life (2017) il viaggio di ritorno dal Giappone verso la Birmania da parte di una famiglia originaria del Myanmar è il principio di una disgregazione interna al nucleo familiare, costretto a dividersi a causa delle (più che opinabili) penalizzazioni che le politiche migratorie giapponesi esercitano su chi, da una prospettiva culturale ed anagrafica, non risponde ai canoni di nipponicità imposti dalla nazione. Ed è solo in seguito alla rappresentazione di questo “movimento a ritroso”, osservato attraverso lo sguardo di due piccoli fratelli, che il cineasta ingabbia i suoi disorientati protagonisti in una spirale infinita di confusione esistenziale, provocata proprio dall’impossibilità dei richiedenti asilo di riconoscersi in un preciso orizzonte culturale. Traiettorie che ritroviamo espresse – e forse anche espanse – nel terzo lungometraggio del regista, Lost Land, in cui è un intero popolo di apolidi ad essere ora oggetto di uno spostamento transfrontaliero dalla natura sì fisica: ma soprattutto identitaria.

In piena continuità con le istanze di Passage of Life, anche in Lost Land l’azione è filtrata prevalentemente attraverso il punto di vista di due bambini, costretti ad attraversare in barca le pericolose acque del Sud-Est asiatico per ricongiungersi con i loro zii. Qui l’atto migratorio, che porterà la coppia di fratellini da un campo profughi ubicato in Bangladesh fino alle porte della più grande metropoli della Malesia, si pone sin da subito quale il riflesso di un popolo, come quello Rohingya, dall’identità collettivamente parcellizzata, dal momento che gli esponenti di tale popolazione/tribù, a cui non è stata riconosciuta l’appartenenza a nessun gruppo etnico, non possono autodeterminarsi secondo dei precisi canoni culturali. Il loro destino è equiparato, perciò, a quello dell’apolide, privi di nazionalità e di una terra che possano chiamare patria e in cui riescano a riconoscersi, ma desiderosi al tempo stesso di ancorare le proprie radici in un paese che ne riconosca almeno i diritti inalienabili. L’unica via da perseguire è, allora, la migrazione. Un fenomeno che agli occhi di Fujimoto non può che generare un’inesorabile odissea umana, dove ad essere messa in gioco, oltre alla vita di chi compie lo spostamento, è la possibilità di acquisire finalmente un riconoscimento identitario, abitando – e non più semplicemente calcando – un luogo.



A restituire un afflato umanista – quando non addirittura antropologico – ai percorsi migratori dei Rohingya è l’angolazione scopica da cui Fujimoto decide di osservare i protagonisti di Lost Land. Sin dall’incipit del film, infatti, il cineasta nipponico annulla le distanze prospettiche tra i personaggi e gli spettatori, filtrando l’intera narrazione – quindi il confronto migrante/natura, lo sfruttamento di cui è oggetto questa tribù di apolidi e le disumane sfide che compiono per tentare di cambiare il loro status di vita – quasi esclusivamente attraverso lo sguardo dei piccoli Shafih e Somira. I due fratelli, osservati senza alcun filtro sulla scia dei bambini del cinema di Kore-eda di I Wish, Nessuno lo sa (2004) e L’innocenza, si fanno specchio e portavoce dell’esigenze, degli struggimenti e delle necessità esistenziali della comunità a cui (non) appartengono, anche quando le loro azioni entrano (non sempre in maniera congrua, almeno da un punto di vista tonale) nel violento mondo degli adulti. Un universo così vacuo e assente che ha costretto i Rohingya a guardare costantemente verso un remoto altrove. In cerca di un futuro che può essere “conquistato” solo attraverso la chimera dell’immaginazione.



La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 3.7 Sending Il voto dei lettori 0 ( 0 voti)



