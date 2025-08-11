

In occasione della 26° edizione del Lucania Film Festival, la manifestazione ha accolto l’artista della transavanguardia Mimmo Paladino e sua figlia, l’attrice Ginestra Paladino. In un talk moderato da Giulia Ronchi, il maestro ha raccontato del rapporto tra cinema e pittura e del clima amichevole creato sul set del suo ultimo film La divina cometa, proiettato in Sala Piccola come evento speciale.

Il secondo lungometraggio di Mimmo Paladino è una crasi tra la celebre opera di Dante Alighieri e il presepe, simbolo per eccellenza della cultura partenopea. “Il film parte come un focus sulla Divina Commedia, il viaggio di Dante attraverso i vari gironi” – dice il regista. “Un viaggio che ricorda molto una narrazione cinematografica. Partendo dall’opera di 16 anni fa, Quijote, in cui c’era Don Chisciotte mischiato a Joyce, ho pensato che il presepe è una costruzione dantesca e un luogo in cui vive l’alto e il basso dell’umanità”.



Il passaggio dalla tela alla macchina da presa per uno dei principali esponenti del movimento artistico teorizzato da Achille Bonito Oliva nel 1980, è stato abbastanza naturale. D’altronde, dice “Perché non usare un mezzo, una tecnica, che non è sconosciuta ai pittori?! Dalì, Warhol, prima di me. Io ritengo che i luoghi siano una tela. Il direttore della fotografia segue le mie direttive e un’inquadratura è una composizione come si crea sulla tela. La differenza è che il pittore è sempre solo e invece il cinema è un lavoro collettivo e corale, però semplicemente non ho utilizzato i colori ma le voci, i volti e l’aspetto sonoro”.

E La divina cometa, girato tra Campania e Puglia, è un film completamente corale. È un viaggio, un’esperienza estetica costellata di rimandi letterari e suggestioni filosofiche. “Il cast è un collettivo fatto di amicizie e volti che volevo restituire.” Paladino, dopo Quijote, chiama di nuovo l’amico Peppe Servillo, e con lui una schiera di attori e artisti noti: così troviamo Toni Servillo, Sergio Rubini, Alessandro Haber, ma anche Francesco De Gregori che simpaticamente ha accettato di interpretare il re magio della musica accompagnato da un asinello, Nino d’Angelo o lo sceneggiatore e regista Giovanni Veronesi, che dà vita a un Pontormo furente. Il viaggio di questa umile famiglia alla ricerca di una casa, che simbolicamente ha il 25 come numero civico, è un mosaico artistico colmo di inquadrature studiate perfettamente proprio come una composizione artistica.



La protagonista del film, insieme a Luigi Credendino, Ginestra Paladino ha raccontato al pubblico del Lucania film festival: “il mio personaggio rappresenta l’archetipo di tutte le donne madri che illuminano la storia. Questa è la storia di una famiglia molto povera che cerca casa per la sua famiglia quindi ci ricorda anche l’attualità di certe situazioni e di certi popoli costretti ad occupare altri spazi. È stato un grande insegnamento e un grande divertimento anche perché ho seguito la nascita di quest’opera dall’interno. E in più ci sono i miei figli in questo film per cui era molto emozionante avere tutti lì.”



