Lucania Film Festival: al via la 25esima edizione

Arriva alla sua venticinquesima edizione il festival che di anno in anno ha saputo ritagliare anche per la Basilicata uno spazio importante per il cinema indipendente, italiano e internazionale. Il Lucania Film Festival si terrà dal 4 all’11 agosto nella città di Pisticci, in provincia di Matera, ed ha un programma che nella sua settimana di svolgimento include sia proiezioni nelle sale cinematografiche a cielo aperto della cittadina di film provenienti da tutto il mondo che incontri con gli autori. Si comincia quindi il 4 agosto con un’anteprima particolarmente suggestiva e inusuale, ovvero il concerto di Rocco Mentissi & T che si svolgerà a Marina di Pisticci all’alba. Da martedì 6 agosto, invece, si entrerà nel vivo del programma: in cartellone sono previste anche masterclass – a cui si potrà accedere solo su prenotazione – e lectio magistralis (aperte a tutti) di attori e registi come Valerio Mastandrea, Alice Rohrwacher, Raiz, Hana Makhmalbaf, Ambra Angiolini, Rocco Papaleo e Seydou Sarr, Moustapha Fall e Amath Diallo (gli attori del film Io capitano , di Matteo Garrone).

Anche questa edizione del Lucania Film Festival intende andare ben oltre la semplice fruizione filmica: ecco infatti che ci saranno presentazioni di libri, secret screening, talk, podcast, performance artistiche e concerti, tra cui il live di Gnut in duo con Ilaria Graziano, e il concerto di Dente per la cerimonia di premiazione e serata conclusiva dell’11 agosto.

“Sono 25 anni di resistenza – afferma il direttore artistico, Rocco Calandriello, presentando il programma di questa edizione. – “La stanchezza per noi non è un segno di resa, ma un atto di tenace resistenza: resistenza alle avversità, alle sfide di un mondo in continua evoluzione. È un grido di caparbietà che fronteggia le logiche competitive, e abbraccia la condivisione, la solidarietà e l’amore per il prossimo come motore di cambiamento. Il Lucania Film Festival, infatti, ha accolto l’evoluzione tecnologica senza mai perdere la sua anima. Pensiamo che, nonostante la digitalizzazione delle relazioni e l’intelligenza artificiale, il mondo avrà sempre una nuova storia da raccontare e noi, come abbiamo fatto per questi 25 lunghi anni, ci faremo trovare ogni volta pronti a scovarla, così da poterla donare agli occhi e ai cuori del nostro affezionato pubblico”.

Lucania Film Festival 2024 è organizzato dall’associazione Allelammie in collaborazione con il CineParco Tilt e grazie al patrocinio di Regione Basilicata, Provincia di Matera, Comune di Pisticci e Fondazione Matera 2019; con il contributo di Fondazione Carical e in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, Makhmalbaf Film House, AFIC, Innsbruck Film Festival, Europe Direct e Sundance Patron Circle; main partner è Banca Intesa San Paolo, mentre partner tecnico Sca Lab Service.

QUI il programma completo



