Luigi Mangione e il linguaggio (politico) dei meme

In seguito al suo arresto, il ventiseienne è stato il protagonista dei feed di molti utente social, in un contesto in cui memare, lungi dall’essere solo una banalizzazione, può significare rivendicare



Luigi Mangione è indubbiamente il personaggio più chiacchierato della fine del 2024. Si tratta di uno di quei casi in cui tutti hanno una propria opinione, espressa magari al tavolo di un bar, spesso più con un tono faceto che serio. Ne sono pieni, ancor prima che i quotidiani o i siti di approfondimento, i feed social di chiunque, con meme su meme che lo ritraggono, in alcuni casi estrapolando l’immagine dalla vicenda che lo ha reso noto. Eppure, Mangione è in primis un assassino, e non di quelli che dividono le masse tra innocentisti e colpevolisti. Dal primo momento anzi l’unica cosa su cui non ci sono stati dubbi era proprio la sua responsabilità nell’omicidio di Brian Thompson, CEO della compagnia di assicurazioni UnitedHealthcare.

In seguito al suo arresto, avvenuto lo scorso 9 dicembre, il web si è però immediatamente scatenato. Per quanto riguarda il fatto in sé, fin da subito è sembrata esserci una certa compattezza tra gli utenti di Instagram, di X o di Tik Tok. In una sorta di controparte reale del finale di Joker, Luigi Mangione è stato acclamato come un eroe del popolo, qualcuno che si è sacrificato per il bene di una causa superiore. Free Luigi o He’s a hero sono infatti soltanto due esempi di frasi piuttosto ricorrenti tra coloro che hanno commentato il tutto. Una situazione grottesca, di cui si è collettivamente deciso di ignorare parzialmente il lato criminoso, o, piuttosto, di giustificarlo. Se Robin Hood è un personaggio positivo perché ruba ai cattivi, lo stesso si può dire in questo caso quindi, no? E chiaramente gli stessi social non possono che essere il perfetto habitat per condividere certi ragionamenti, essendo un posto in cui è facile dire qualsiasi cosa e raggiungere chiunque la pensi come te, ovunque si trovi.



Al di là però del parere sulla vicenda, fin da subito e sempre più nel corso delle settimane, Luigi Mangione è però diventato oggetto di tutta una serie di meme totalmente svincolati dal gesto compiuto o dalla sua valenza politica. Ecco quindi proliferare immagini in cui ci si sofferma sul suo aspetto piacente, sulle sue origini italiane o ancora sull’omonimia con il noto personaggio videoludico compagno di Super Mario. Ovviamente un simile meccanismo, apparentemente perverso, ha attirato gli sguardi degli osservatori meno avvezzi al mondo dei social, che guardano al fenomeno considerandolo una cinica banalizzazione di una questione molto complessa, una follia di massa.

E forse in qualche modo è così. Tuttavia bisogna fare i conti su come memare oggi significhi molto più che scherzare su Facebook. Quello dei meme è infatti un vero e proprio linguaggio, nello specifico quello del web, nonché quello prediletto da tantissime fasce della popolazione, che vivono una grossa parte delle proprie esistenze proprio sulle già citate piattaforme. L’enorme presenza di Luigi Mangione sui feed di praticamente chiunque non va quindi scambiata con una banalizzazione di un fatto grave. Il tono ironico, tipico proprio dei meme, non viene qui usato per una semplice mancanza di sensibilità. Si tratta di un’appropriazione vera e propria di un’immagine e della sua elevazione ad uno status vicino a quello di un’icona. Scherzare su qualcuno, anche senza riferimenti al suo originale contesto di appartenenza, significa sui social riconoscerlo come proprio, legarlo a sé, rivendicarlo. Spesso una battuta è solo una battuta, e quindi chi condivide il meme magari lo fa senza retropensiero. Tuttavia anche questo meccanismo diventa figlio di un clima in cui è possibile prendere una vicenda simile con disinvoltura, proprio perché l’orientamento della piattaforma è schierato con Luigi Mangione. Memare equivale indirettamente quindi a scendere in piazza per sostenerlo?



