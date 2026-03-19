Era dal 2014, dai tempi di 22 Jump Street che Phil Lord e Chris Miller non dirigevano un film insieme. Non che siano stati fermi nel frattempo. Alcune regie per serie tv e le avventure di Spider-Man: Un nuovo universo e soprattutto di Spider-Man: Across the Spider Verse, in veste di produttori e sceneggiatori. Hanno seguito altre strade. Ma hanno continuato a disegnare la parabola di un discorso coerente, capace di attraversare l’animazione e il cinema live action, il digitale e l’analogico, il trionfo ipertecnologico della macchina spettacolare e l’attenzione a una prospettiva più terrena, concreta. “Umanista”, se vogliamo.



Corso Laboratorio di RIPRESA VIDEO e Fotografia, dall 18 marzo





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L’ultima missione: Project Hail Mary si muove proprio lungo questo scenario “ibrido”. Il progetto di un grande film di fantascienza, in cui dar libero estro alla creazione tecnologica di un immaginario. Ma al tempo stesso, un racconto di sentimenti vivi ed emozioni vere, reali. Che si stringono in un abbraccio. Alla fine è l’unica cosa che il professor Ryland Grace può davvero insegnare al suo nuovo amico alieno, Rocky. Un abbraccio. Nonostante la distanza siderale della struttura cellulare dei corpi. E quindi delle esperienze, delle ragioni e delle aspettative di vita, dei pensieri, dei linguaggi. Già, perché il primo problema è sempre trovare l’intesa di una lingua comune. Lenta, faticosa costruzione che passa innanzitutto per la condivisione dei gesti. E perciò non può che finire in un gesto. Qualcosa che esprima il bisogno del calore di un contatto. È per questo che Phil Lord e Chris Miller scelgono di dare una consistenza fisica, materica all’alieno Rocky. Questo essere fatto di roccia, senza volto e con cinque gambe non è una figura ricreata dal nulla, una pura invenzione di effetti digitali. È un modello reale poi animato dalla computer grafica. Ma comunque una presenza concreta, che abita lo spazio della scena e “accompagna” l’interpretazione di Ryan Gosling. Qualcosa da toccare. O meglio, qualcuno…



Ricerca e lavoro di ARCHIVIO nel cinema DOCUMENTARIO, dal 19 marzo





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In fondo è questo che racconta Project Hail Mary: la scoperta della vita e dell’umanità. Degli altri e di sé. A partire da una storia di solitudini. Dalla consapevolezza della solitudine. Quella che accomuna un po’ tutti i personaggi del film. Rocky, che ha perso i suoi compagni nel viaggio interstellare verso Tau Ceti; l’impassibile Eva Stratt/Sandra Hüller, capo di ferro della task force impegnata a salvare il mondo, che ha sigillato le ferite nell’apparenza di un cuore di ghiaccio. E naturalmente il protagonista Ryland Grace: il biologo che ha rinunciato alla carriera accademica perché in conflitto con il pensiero dominante, che si “è accontentato” di insegnare in una scuola media, ma che in fondo non ha fatto altro che mettersi al riparo dalla vita, dal confronto, dal conflitto, dalla paura, dalla passione. Ed è solo quando si risveglia dal “coma farmacologico” della sua condizione, quando inizia a ricordare e ad assumere consapevolezza dei come e dei perché, che può aprirsi alla vita e all’altro.