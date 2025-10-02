L’ultimo saluto di Leonardo DiCaprio a Jane Goodall

La primatologa e ambientalista è morta a 91 anni. Tanti i suoi interventi compiuti negli anni a favore della biodiversità e dell’armonia tra esseri umani e animali



È morta a 91 anni la primatologa, etologa, ambientalista e attivista per i diritti animali Jane Goodall, famosa per aver influenzato significativamente la percezione pubblica della figura degli scimpanzé e per aver portato all’attenzione generale la somiglianza tra i comportamenti dei primati e quelli umani.

Leonardo DiCaprio, amico di Goodall e da sempre molto attivo sul fronte dell’ambientalismo e della lotta ai cambiamenti climatici, ha commentato la notizia della sua scomparsa con un post sul suo account Instagram, dove elogia così l’operato della ricercatrice: “Jane Goodall ha dedicato la sua vita a proteggere il nostro pianeta e a dare voce agli animali selvatici e agli ecosistemi che li ospitano. Le sue ricerche rivoluzionarie sugli scimpanzé in Tanzania hanno trasformato la nostra comprensione di come i nostri parenti più prossimi vivono, socializzano e pensano – ricordandoci che siamo profondamente connessi non solo agli scimpanzé e agli altri grandi primati, ma a tutta la vita. Per decenni Jane ha viaggiato instancabilmente in tutto il mondo, risvegliando generazioni alla meraviglia del mondo naturale. Si è rivolta direttamente alle nuove generazioni, trasmettendo speranza, senso di responsabilità e la convinzione che ogni individuo possa fare la differenza. Ha ispirato milioni di persone a prendersi cura, ad agire, a sperare. Non si è mai fermata. Il mio ultimo messaggio a Jane è stato semplice: ‘Sei la mia eroina.’ Ora tocca a tutti noi portare avanti la sua fiaccola, proteggendo la nostra unica casa comune.”