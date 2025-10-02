L’ultimo saluto di Leonardo DiCaprio a Jane Goodall
La primatologa e ambientalista è morta a 91 anni. Tanti i suoi interventi compiuti negli anni a favore della biodiversità e dell’armonia tra esseri umani e animali
È morta a 91 anni la primatologa, etologa, ambientalista e attivista per i diritti animali Jane Goodall, famosa per aver influenzato significativamente la percezione pubblica della figura degli scimpanzé e per aver portato all’attenzione generale la somiglianza tra i comportamenti dei primati e quelli umani.
Leonardo DiCaprio, amico di Goodall e da sempre molto attivo sul fronte dell’ambientalismo e della lotta ai cambiamenti climatici, ha commentato la notizia della sua scomparsa con un post sul suo account Instagram, dove elogia così l’operato della ricercatrice: “Jane Goodall ha dedicato la sua vita a proteggere il nostro pianeta e a dare voce agli animali selvatici e agli ecosistemi che li ospitano. Le sue ricerche rivoluzionarie sugli scimpanzé in Tanzania hanno trasformato la nostra comprensione di come i nostri parenti più prossimi vivono, socializzano e pensano – ricordandoci che siamo profondamente connessi non solo agli scimpanzé e agli altri grandi primati, ma a tutta la vita. Per decenni Jane ha viaggiato instancabilmente in tutto il mondo, risvegliando generazioni alla meraviglia del mondo naturale. Si è rivolta direttamente alle nuove generazioni, trasmettendo speranza, senso di responsabilità e la convinzione che ogni individuo possa fare la differenza. Ha ispirato milioni di persone a prendersi cura, ad agire, a sperare. Non si è mai fermata. Il mio ultimo messaggio a Jane è stato semplice: ‘Sei la mia eroina.’ Ora tocca a tutti noi portare avanti la sua fiaccola, proteggendo la nostra unica casa comune.”
Nel 1961, senza alcun tipo di formazione accademica o scientifica alle spalle, la ricercatrice si recò con la National Geographic Society presso le foreste nelle vicinanze del lago Tanganica (nell’attuale Tanzania) per dimostrare che gli esseri umani e gli scimpanzé discendevano dagli stessi antenati. Nella sua attività di osservazione e documentazione dei comportamenti degli animali, Goodall mostra fin da subito di essere lontanissima dalla freddezza che contraddistingue il lavoro degli scienziati, incominciando a identificare gli scimpanzé non più attraverso i numeri come da prassi, bensì dando loro dei nomi propri (Fifi, Flo, Mr. McGregor, ecc.).
Il lavoro condotto in Africa da Goodall le valse la pubblicazione di un articolo sulla rivista Nature nel 1964, che, spiegando dettagliatamente l’utilizzo che gli scimpanzé facevano di strumenti come i bastoncini, costituì il primo passo di una prolificissima attività di pubblicazioni che conferirono, in seguito, alla ricercatrice lo status di assoluta eminenza nel suo campo di lavoro.
Nel corso degli anni successivi, il suo ruolo di divulgatrice della biodiversità acquistò sempre più rilevanza con la fondazione dapprima di una ong a lei intitolata, il Jane Goodall Institute (nato nel 1970) e successivamente con una serie di interventi politici attuati tra gli anni ’80 e ’90 volti a ridefinire totalmente l’atteggiamento dell’uomo verso la sua controparte animale. Un esempio del suo attivismo in questo senso può essere il coinvolgimento, nel 1989, dell’allora Segretario di Stato americano James Baker nella campagna contro il commercio di carne selvatica africana, o la costruzione in Congo, nel 1992, dello Tchimpounga Chimpanzee Rehabilitation Center, un rifugio per scimpanzé orfani realizzato con il sostegno della compagnia petrolifera statunitense Conoco Oil.
Ma al di là di tutte queste attività intraprese da Goodall per cercare di restituire dignità a degli esseri viventi troppo spesso abusati e vituperati dall’uomo, quello che però colpì maggiormente la coscienza dell’attivista fu la manifestazione dei sentimenti più cupi e oscuri degli scimpanzé, che così come potevano mostrare di essere gentili e amichevoli con gli esseri umani e i loro prossimi, potevano altresì arrivare a scontrarsi tra di loro per il potere nel gruppo, uccidendo persino i propri avversari. Jane Goodall commentò con queste parole: “Pensavo fossero come noi, ma più gentili. Mi ci è voluto un po’ per accettare la brutalità.”
In questo, la visione del comportamento animale della primatologa sembra somigliare a quella di Werner Herzog, che molto spesso nella sua filmografia ha trattato il tema della totale coincidenza tra umani e animali nelle dinamiche del potere e della sopraffazione dell’altro.
Recentemente, si era parlato anche di un biopic incentrato su di lei prodotto da Appian Way (la casa di produzione di DiCaprio) e distribuito dalla Disney. Tutto ciò che si sa al momento sul film è che la sceneggiatura sarà scritta da Eleanor Catton, autrice dell’adattamento cinematografico del romanzo Emma di Jane Austen, diretto nel 2020 da Autumn de Wilde.