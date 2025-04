Fundraising per l’audiovisivo: Corso online dal 14 aprile







C’è un carretto dove c’è un orso con una museruola e una catena, trainato da un cavallo che ha una tigre sulla groppa. Ci sono gli ippopotami che non hanno abbastanza acqua per potersi immergere. Alla leonessa Elsa hanno tagliato gli artigli, come accade a molti carnivori che si trovano nei circhi. Sono solo alcune delle immagini filmate di nascosto del Circo Martin. Nel 2010, quando arriva in Sardegna, il volontario della LAV di Cagliari Roberto Corona resta scioccato da come gli animali vengono trattati ed esibiti durante gli spettacoli. Così decide di ripendere tutto insieme ad altri. Ursula Carnevale, dell’ufficio legale della LAV prende in carico il caso mentre il Direttore Generale Roberto Bennati fa partire la denuncia contro i due titolari del circo Eusanio Martino e Adam Caroli (che non hanno voluto farsi intervistare anche per dare la loro versione dei fatti) che sono stati condannati in via definitiva dalla Corte di Cassazione proprio lo scorso 21 gennaio con la sentenza n. 2372 della terza sezione penale. Nell’estate del 2014 sono stati posti sotto sequestro tutti gli animali detenuti in quel circo quando era attendato ad Arzachena e molti di loro sono stati portati nel centro di recupero della fauna esotica di Semproniano, in provincia di Grosseto. Nel corso del trasporto c’è stato anche un momento thriller, con le auto inseguite da parte di chi voleva impedire questo trasferimento. Dopo che si sono trovati in un nuovo ambiente, le condizioni di salute e psicologiche di molti di loro sono nettamente migliorati, tra cui la leonessa Elsa e il leone Madiba che poi hanno formato una coppia.



L’ultimo spettacolo, primo film prodotto dalla LAV e diretto dal giornalista e attivista Andrea Morabito, riporta alla ribalta non solo quel fatto di cronaca ma ha il merito di sensibilizzare sul maltrattamento e lo sfruttamento degli animali nel circo, ponendosi sulla scia i quel documentario di denuncia proprio come Food for Profit di Giulia Innocenzi e Paolo Ambrosi. Il documentario ripercorre tutte le fasi di quella vicenda mettendo in evidenza il grande lavoro della LAV anche se il suo Presidente Gianluca Felicetti, da anni in prima linea, sottolinea che “è amaro constatare che è consentito utilizzare animali nei circhi”. Come si è visto, non è stato possibile, ma sarebbe stato interessante sentire che cosa avevano da dire su questi maltrattamenti i titolari del circo Martin. Funziona proprio nella sua struttura di reportage, anche se talvolta svia dalla cronaca del circo Martin come la protesta davanti al circo Africa a Torino. O è qualcosa di troppo che non aggiunge nulla alla denuncia, oppure si voleva sapere (e vedere) di più. L’obiettivo che si è prefissato, comunque L’ultimo spettacolo lo raggiunge.

Regia: Andrea Morabito

Distribuzione: Mescalito Film

Durata: 74′

Origine: Italia, 2025

