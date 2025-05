BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari







Magalhães è un film, che, per ambizioni e prospettive, sembra destinato a rivestire un ruolo centrale nella filmografia di Lav Diaz, seppur in tutte le sue eccezioni. Perché va alla radice della storia (scritta e non) delle Filippine, al primo incontro “fatale” delle popolazioni locali con l’uomo bianco, cioè lo sbarco di Ferdinando Magellano, Fernão de Magalhães sull’isola di Homonhon, nel 1521. Apparente punto d’approdo. In realtà premessa di un drammatico scontro e di un giogo destinato a lasciare cicatrici indelebili. Il film è, dunque, l’occasione per riflettere sulle origini del dominio coloniale, nell’ennesima declinazione di un’indagine sul lato oscuro del potere e sull’inclinazione umana alla violenza.

Ma è pur vero che la ricostruzione storica, tra Europa e Filippine, e il racconto del viaggio transoceanico sulle caracche richiedevano un maggiore sforzo economico rispetto agli standard del cinema di Lav Diaz. Ed è, perciò, evidente come Magalhães sia uno dei suoi film più “prodotti” (grazie a fondi portoghesi e al supporto, tra gli altri, di Albert Serra). Il che non vale a snaturare il suo modo unico di guardare e raccontare. L’unica vera concessione alle esigenze produttive, probabilmente, è la durata del film, che si sviluppa in due ore e mezza più “canoniche” rispetto alle abitudini di Lav Diaz (che, pare, avesse in mente una versione di nove ore.) In cui si coglie una certa contrazione delle scene e delle singole inquadrature, un trattamento più sintetico rispetto alla divagazione e ai tempi di attesa infiniti. Ma ciò toglie poco o nulla alla lucidità e alla potenza delle immagini. A quei piani fissi e campi lunghi che sono l’unica applicazione possibile di una “visione collettiva”, in cui è la relazione “politica” con gli altri a contare, inquadrata nel rapporto decisivo con l’ambiente, con una natura che sormonta e ingloba. E poi l’accurata composizione dell’immagine e la gestione delle figure negli spazi, la scelta precisa delle prospettive e dei punti di luminosità, la rarefazione degli eventi, un utilizzo del fuoricampo e delle ellissi al tempo stesso teorico e concreto, morale e funzionale. Neppure la presenza di una star come Gael García Bernal spinge Lav Diaz a cambiare registro, per riservare un “trattamento di favore” al suo protagonista. Praticamente nessun primo piano, nessuna concessione alla performance, al monologo memorabile o all’azione eclatante. Né tanto meno un approfondimento psicologico particolare. Anzi, a tratti, sembra che sia la moglie di Magellano, María Caldera Beatriz Barbosa, a suscitare maggiormente l’attenzione di Lav Diaz. Forse la traccia di un altro film ancora tutto da vedere. Mentre, un ruolo centrale nel discorso politico è occupato dal personaggio di Enrique di Malacca, schiavo di Magellano e interprete durante la spedizione. Probabile “traditore” in cerca di liberazione.



Del resto, non c’è alcun eroe da cantare, da individuare dalla complessità disarmante del contesto. Tanto più se il presunto eroe è, in realtà, solo un’altra versione del “nemico”. Lav Diaz respinge ogni tono trionfalistico e qualsiasi inclinazione allo spettacolo avventuroso. Nulla è più lontano dalla sua sensibilità dell’esaltazione del personaggio o della grande celebrazione epica. Anzi. Già nell’introduzione sui primi anni di Magellano nelle Indie, sulle guerre di conquista di Malacca, al comando di Alfonso de Albuquerque, l’azione è ridotta al minimo, al punto da far sembrare tutto in “pausa”. O forse dilatato dall’allucinazione febbrile di qualche malattia o di un’ebbrezza alcolica. E quando, finalmente, si arriva alla celebre spedizione partita da Siviglia nell’agosto del 1519, il racconto assume i contorni di una lenta e agonizzante deriva. Che riguarda l’equipaggio, preda dell’insoddisfazione, delle malattie, della disperazione. Ma ancor più un protagonista smarrito, incapace di incarnare l’idealità della propria “missione”, crudele e dispotico nei confronti dei sottoposti, eppure larvato dal senso di colpa e dal tormento. E quasi infantile nella sua fede religiosa ridotta a un’adorazione degli idoli (la statua del Santo bambino) altrettanto “primitiva” di quella dei nativi da convertire. È qui, in questo lo scontro tra l’intolleranza monoteistica e la naturale disponibilità ad accogliere del politeismo pagano, che il discorso di Lav Diaz diventa di chiarezza cristallina, dopo aver suggerito un’idea di colonialismo come una specie di tempo morto della storia, di degenerazione e arresto di ogni propulsione e forza vitale. E sempre qui, lo straordinario pantheon della sua filmografia si arricchisce di un’altra creatura misteriosa, Lapu-Lapu, che da re di Cebu diventa una creatura demoniaca, un wakwak, vampiro che si muove nell’oscurità. Un “fantasma”, così lo definisce Magellano. Ma i fantasmi, nel cinema di Lav Diaz, hanno sempre un peso determinante, sono presenze più che mai concrete, emergono dalle energie sotterranee, creative del mito e aleggiano tra il visto e il non visto delle immagini.

Già… anche Magalhães è un film di fantasmi. Seppur realizzato a colori, come non accadeva da tempo. Un colore dalla valenza pittorica straordinaria, in cui il digitale viene riplasmato dalla varietà dei toni e da una ricerca degli effetti luminosi. Raggiungendo momenti di vera e propria epifania. Come nell’immagine in cui accanto a Magellano appare il fantasma (un altro) della moglie rimasta a casa, che gli racconta della morte del figlio appena nato. Una figura eterea rischiarata da una luce innaturale, che dà immediatamente l’idea di un’altra dimensione. E di una distanza emotiva e affettiva incolmabile, nonostante l’illusione della compresenza. Ecco. Lav Diaz offre una nitida lezione di economia del set e del racconto, che sembra ripercorrere la strada segreta cha dal Rossellini televisivo porta a de Oliveira o a João Botelho. Ma lo fa a modo suo, con quello stile inconfondibile, sempre sospeso tra la logica e l’evocazione, l’evidenza e il mistero.

La valutazione del film di Sentieri Selvaggi 4.5 Sending Il voto dei lettori 5 ( 1 voto)



