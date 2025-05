BORSE DI STUDIO per LAUREATI DAMS e Università similari







Gli estratti audio di Il conformista, Il boss e Milano calibro 9 potrebbero già mettere a fuoco alcuni modelli di riferimento nell’opera prima di Francesca Schirru. Bernando Bertolucci è presente in quello scarto tra la ‘preparazione di un delitto’ e una passionalità implosa. Fernando Di Leo rappresenta invece la chiave per uno sguardo sullla tradizione del cinema di genere italiano. Sono però solo delle voci, le tante che si intrecciano in un film incontrollato, anche ambizioso, che mostra la malavita organizzata (in questo caso la Sacra Corona Unita) ma soprattutto il modo in cui condiziona e rimette in gioco le dinamiche e i rapporti tra i personaggi.

Ambientato in Puglia, comincia con una scena di sesso in un prigione. Lì si trovano Nunzio, un pregiudicato, e la sua giovane amante Mary. La ragazza, che aveva perso i genitori dieci anni prima in un incidente, non riesce a liberarsi di lui. L’uomo è inoltre sposato con Carmela, che sta gestendo i suoi traffici illeciti in attesa della sua imminente scarcerazione. Mary vede la possibilità di cambiare vita quando conosce Giulio, il nuovo insegnante del maneggio. Ma la ragazza è anche guardata a vista da Michele, suo amico d’infanzia e uomo di fiducia di Nunzio che cerca di metterla in guardia e di farle troncare questa relazione. Mary però decide di seguire il suo cuore. Le conseguenze saranno devastanti.



Malamore cerca di incrociare le traiettorie di un nuovo romanzo criminale (i motoscafi, la baia, uno slancio tra Michael Mann e i Manetti Bros.) con le forme di un melodramma alla Mario Merola. Sono però i luoghi a non essere valorizzati, ad apparire quasi anonimi in uno scenario che invece avrebbe potuto esaltare la natura crime del film. La terra finisce per fare da sfondo, appiattita dal digitale, sommersa dalle insistite inquadrature dall’alto sui palazzi, dalla colonna sonora pompata a palla, da una recitazione spesso sopra le righe con una gestualità marcata dove le emozioni, gli stati d’animo sono apertamente esibiti. Dentro c’è di tutto: passione, vendetta, impeto, dolore. Tra tradimenti, desideri di gravidanza, rapporti di forza e di potere, oscuri presagi fino alla resa dei conti finale. Il disagio però è evidente soprattutto nelle scene d’azione come si vede nella sparatoria con lo sterminio della banda dei nordafricani o nella preparazione dell’attentato sulla strada dove deve precipitare una macchina. In un cast che vede anche la presenza di Antonella Carone nota per il personaggio di Perfidia nella saga dei Me Contro Te e Domenico Fortunato, forse l’unico personaggio in parte efficace soprattutto nei suoi silenzi, Malamore fa fatica a tenere le fila della storia e di tutti i personaggi. Quelli secondari li lascia in ombra oppure gli concede solo un assolo come quello del giudice o dell’avvocato. Il crime-movie all’italiana resta solo a livello di progetto. L’esecuzione finisce per offuscarlo disperdendone ogni possibile tensione narrativa.

Regia: Francesca Schirru

Interpreti: Giulia Schiavo, Simone Susinna, Antonella Carone, Antonio Orlando, Simon Grechi, Domenico Fortunato, Geno Diana, Pinuccio Sinisi

Distribuzione: 01 Distribution

Durata: 107′

Origine: Italia, 2025

