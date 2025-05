Martin Scorsese ospite al Taormina Film Festival

Il regista di Taxi Driver e The Wolf of Wall Street riceverà il Premio alla Carriera alla 71° edizione della kermesse, che si terrà dal 10 al 14 giugno 2025



Il Taormina Film Festival ha annunciato che Martin Scorsese sarà tra gli ospiti della 71° edizione, che si terrà dal 10 al 14 giugno 2025, e per l’occasione riceverà il Premio alla Carriera. La premiazione avverrà al Teatro Antico di Taormina, dove sarà inoltre proiettato uno dei film più noti del regista e uno dei capisaldi della New Hollywood e della storia del cinema, Taxi Driver, con Robert De Niro e Jodie Foster.

Tiziana Rocca, tornata dopo otto anni alla Direzione Artistica del festival, si è dichiarata onorata di accogliere per la prima volta Scorsese nella città: “Scorsese è molto più di un regista: è una leggenda vivente, capace di esplorare con uno sguardo unico e potente l’anima dell’uomo, i drammi sociali, le passioni, le contraddizioni. Con questo premio celebriamo non solo la sua opera inimitabile, ma anche il suo impegno instancabile nella salvaguardia della memoria del cinema, nella promozione della cultura cinematografica e nel potere universale del racconto visivo”.

Elvira Amata, Assessora per il turismo, lo sport e lo spettacolo, ha aggiunto: “Accogliere Martin Scorsese in Sicilia, in occasione della 71ª edizione del Taormina Film Festival, è un onore che trascende i confini dell’evento culturale: è un tributo al potere universale del cinema e al ruolo centrale che la nostra Isola ambisce a ricoprire nel panorama artistico internazionale. La sua presenza a Taormina rappresenta un momento storico per la cultura siciliana e italiana, e rafforza la vocazione della nostra terra come crocevia di arte, talento e bellezza”.

Tutte le informazioni sul Taormina Film Festival sono disponibili sul sito del festival.



