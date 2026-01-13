

Ma proviamo a riordinare le idee. Siamo nel 1952 a New York City e l’astro nascente del tennis da tavolo americano Marty Mauser è pronto a tutto pur di dimostrare di essere il numero uno al mondo. Menzognero, egoista, presuntuoso e talentuoso come, appunto, l’Eddie Felson de Lo spaccone, lotta giorno dopo giorno nelle viscere della città per racimolare denaro, scavalcare gli ostacoli della”strada”, sfidare il forse imbattibile campione giapponese Koto Endō ai Campionati del Mondo, prendersi, da ebreo cresciuto dal basso, una rivincita sul mondo, anche se forse “non sarà mai felice” gli intima il viscido imprenditore miliardario Milton Rockwell (Kevin O’Leary), con cui ingaggia un vero e proprio braccio di ferro di tradimenti, sotterfugi, ricatti monetari e sottomissioni che delineano una morbosa e lucida parabola dell’individuo contro il Potere. Quindi abbiamo a che fare solo apparentemente con un film sullo sport. Perché a modo suo Marty Supreme, musicato anche stavolta dal sodale Daniel Lopatin, ormai a modo suo un co-autore elettronico e percussivo del cinema di Safdie, è un anche un noir e un gangster movie notturno, dove ogni personaggio è sul punto di fregare l’altro. Un film imprevedibile dicevamo, capace di cambiare ritmo e sfondo morale a ogni scena, come fosse scritto, diretto, montato tutto d’un fiato, in una sorta di trance adrenalinica in crisi d’astinenza. Del resto l’addiction – ancora l’eredità di Abel Ferrara! – per il denaro, per la droga, per la vittoria, per la vita da consumare tutto e subito, non è forse il “vero” tema nascosto di Safdie?

Dopo la separazione artistica con il fratello Benny – simultaneamente impegnato nella rischiosa e affascinante incursione drammatica di Dwayne “The Rock” Johnson in The Smashing Machine, altro film sulla dipendenza peraltro – Josh riprende in mano stile e ferocia esibiti nel trittico Heaven Knows What, Good Time e Diamanti grezzi per inseguire, con lo stupefacente 35mm di Darius Khondji, il Marty Mauser di Chalamet tra bische sotterranee, marciapiedi di quartiere, camere d’albergo fatiscenti e altolocate, lusso e miseria, viaggi intercontinentali e tornei internazionali di ping pong. Alto e Basso, vittoria e fallimento. Tutto in 140’ che scorrono via in modo irreale e tipicamente “safdiano”.



Del resto Marty Supreme è quasi un controcampo speculare al precedente, magnifico film con Adam Sandler. Se Diamanti grezzi era la colonscopia di un capitalismo ossessivo e cancerogeno incarnato nel collasso dello scommettitore e gioielliere ebreo Howard Ratner, partendo dalle stesse premesse di stile e di racconto degli esseri umani, Marty Supreme trova un suo sbocco nell’irriverenza giovanilistica del protagonista e del suo regista, che raccoglie le lezioni dei padri per appropriarsene in forma anarchica e quasi generazionale. Si veda l’apertura pirotecnica e spudorata sulla rappresentazione, cinematograficamente “impossibile”, di una fecondazione con tanto di speramtozoi che si depongono sulle note di Forever Young degli Alphaville, come fossimo da subito piombati in una materia espansa e allucinatoria che mette insieme Cassavetes con Senti chi parla o un reel di YouTube! Già. Forse Marty Supreme è l’ultimo film possibile sulla riproduzione, biologica, politica, religiosa, ossessiva, del cinema come arte e come consumo popolare. Del cinema come memoria e del cinema come caos. Del cinema come atto eiaculatorio. Del cinema e dei suoi peccati.

