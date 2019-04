Avengers: Endgame – L’infografica che racconta il #MCU

Avengers: Endgame ha polverizzato oltre 140 record di incassi in tutto il mondo in nemmeno una settimana dall’uscita in sala. E’ l’occasione giusta per aggiornare la nostra pratica infografica, uno strumento utile ad esplorare la storia del Marvel Cinematic Universe dalla sua nascita sino ad oggi, attraverso le pagine di Sentieri Selvaggi dedicate ai film dei supereroi della Casa delle Idee, e visionare trailer e informazioni per ogni titolo, accuratamente posizionato in ordine cronologico, dal 2008 fino all’attuale fine della cosiddetta “terza fase”. Buon divertimento.

