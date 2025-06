Medimex 2025: il racconto della musica in tempo di guerra

La manifestazione pugliese chiude a Taranto la XV edizione con un bilancio positivo e in grado di rilanciare il rapporto fra immagini e suoni come analisi della realtà e dei suoi drammi



Il racconto della musica, tra immagini e note, ha ormai trovato una casa privilegiata nel Medimex, l’International Festival & Music Conference che si svolge in Puglia dal 2011 e che dal 2018 si è stabilito a Taranto, rilanciando quella che fino ai primi anni Ottanta era la tradizione tutta locale dei grandi concerti, poi finita nel dimenticatoio nel periodo buio della città. Con gli anni Dieci è poi arrivata l’inversione di tendenza, complice la volontà di rilancio conseguente la crisi del rapporto con l’acciaieria e l’esigenza di riscoprire identità altre, magari già radicate e poi messe da parte: e quindi ecco l’Uno Maggio Libero e Pensante, il Cinzella Festival, le realtà che hanno riportato fra i due mari cantanti e personalità, fino appunto al Medimex che, nato dal programma Puglia Sound della Regione, ha avuto fra le altre cose il merito di intercettare questa temperie – di fatto i responsabili di alcune delle iniziative citate sono stati poi coinvolti a vario titolo nel programma – diventando il fulcro di una realtà e un’epoca.



D’altra parte, immergersi nel flusso dei suoni e delle iniziative della proposta, curata dal direttore artistico Cesare Veronico, significa proprio comprendere meglio il valore identitario e narrativo della musica quale motore di analisi del mondo. Il Medimex lo ha fatto con la mostra dedicata a Amy Winehouse, rivista attraverso gli scatti di Charles Moriarty (ancora visitabile fino al 6 luglio al museo archeologico MarTa), ma soprattutto con le due serate live con protagonisti St. Vincent, Primal Scream (il 20 giugno) e i Massive Attack (il 21), introdotti rispettivamente dai pugliesi Comrad e Kyoto. La cantautrice americana, cinque volte vincitrice dei Grammy Award (tre dei quali nel 2025 per Miglior Album Alternative, Miglior Canzone Rock e Migliore Performance Alternative), proviene da Tulsa, nome che evoca trascorsi coppoliani e come tale tiene insieme grinta e fragilità, in un viaggio musicale graffiante e raffinato, dominato da potenti riff di chitarra in un’atmosfera intinta nei vapori rossastri che creavano un’atmosfera visionaria sul palco. Accanto al valore dei brani proposti (in particolare quelli dall’ultimo albo All Born Screaming), St. Vincent ha colpito per la libertà e l’entusiasmo fisicamente palpabile della performance scenica, in un mix di sensualità e piacere dell’abbandono, nell’attraversamento a tutto campo dello spazio e nella ricerca continua del contatto con il pubblico, che ha reso le sue esibizioni autentico momento di condivisione d’energia. Più professionali invece i Primal Scream, che si sono presentati con la forza di chi non ha più il dovere di dimostrare nulla, ma sa e vuole portare avanti uno spettacolo rock con il vigore dei grandi e la sincerità di chi fa musica con le giuste intenzioni: un dualismo ben riassunto dall’eleganza composta del frontman Bobby Gillespie, capace però di lasciarsi andare a simpatiche e irriverenti interazioni con il pubblico.



Nulla però lasciava presagire l’apoteosi dell’evento finale, con il concerto dei Massive Attack che si è trasformato in un’autentica e emozionante riflessione sull’urgenza dell’arte di stare nella contemporaneità. La classicità dei brani è stata letteralmente riscritta dall’interazione con i filmati proposti sul palco (tutti con testi in italiano), dove i drammi delle guerre del nostro tempo, primo fra tutti il genocidio di Gaza, si alternava a spezzoni di cinema in grado di trasfigurare il racconto del mondo (Orfeo di Jean Cocteau, Lawrence d’Arabia di David Lean, L’Atalante di Jean Vigo…) e una più acuta riflessione su quanto l’informazione attraverso gli spazi virtuali veicoli la rabbia e alteri la percezione delle cose, modificando la gerarchia delle informazioni (con il gossip che supera i drammi reali).

L’interazione favorita da un montaggio ipercinetico e che restituiva solo porzioni di ogni singola realtà, si riverberava su un’utenza costretta attivamente a riflettere sul proprio rapporto con le immagini e il presente. Risonanza a sua volta aumentata dalla consapevolezza della forte presenza militare in quel di Taranto, a proposito di identità con cui confrontarsi – e ferma restando l’amara consapevolezza che poche ore dopo il grido di pace urlato dalla band inglese, sono iniziati gli attacchi in Iran da parte dell’America di Trump: la realtà rivendica il suo brutale diritto all’ultima parola…

Ipnotico nella resa, impeccabile nell’esecuzione, perfettamente capace di rendere inestricabile il legame fra la parte visiva e quella canora e sonora, il concerto, oltre a rappresentare uno dei vertici assoluti della manifestazione, è stato uno spettacolo senza sbavature, capace di dimostrare la natura attiva e resistente dell’arte in un tempo che tende sempre più a svalutarla. Perché cantare significa letteralmente “narrare in versi” e “celebrare poeticamente” il mondo e questo, spesso, si tende a dimenticarlo.



