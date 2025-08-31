

Nella Sezione Orizzonti di questa 82° Mostra del Cinema, il giovane, ma già consolidato regista, Mihai Mincan presenta Milk Teeth, una storia ambientata tra il 1989 e il 1990 a cavallo della cesura storica della Romania cominciata quando era ancora stretta dal regime di Ceaușescu e che termina nel clima rinnovato del dopo dittatura. La storia è quella del rapimento dell’adolescente Alina, ma anche quella della crescita della sorella Maria, oppressa dal ricordo di quel giorno di cui si hanno frammentarie testimonianze. La polizia indaga, si sentono i genitori e si prova a capire che aria tira in famiglia. Ma tra i desolanti edifici, contornati dai campi dove i bambini crescono, aleggia una solitudine che non lascia scampo.

Milk Teeth è un film che sa declinare il racconto verso una direzione insolita per questo tipo di cinema. Il suo regista e sceneggiatore sa indirizzare la narrazione sempre più in direzione di Maria, tanto da abbandonare o quasi l’idea che Alina possa essere ritrovata. Anche questa volta il cinema rumeno entra nell’intimità di un personaggio. Il film non appartiene a quello dei dilemmi morali alla Sitaru, ma fa parte in qualche misura dello stesso insieme.

Mincan accompagna la giovanissima Maria in questo percorso accidentato, solitario. È proprio la solitudine di Maria ad emergere con forza dalla narrazione e si fa strada tra bugie e cattiverie delle sue amiche o compagne di scuola, tra una certa indifferenza degli adulti, la parziale incapacità dei genitori, nonostante le attenzioni che le dedicano, a guarire questa sua ferita interiore. Maria deve farcela da sola ed emerge lentamente dal dramma elaborandone prematuramente il lutto.

Il film lavora su questa traccia di sensibilità e talvolta lo fa sotto una luce che sa un po’ di maniera in quelle sospensioni insistite della narrazione. Uno stratagemma narrativo insistito, soprattutto nell’ultima parte del film, riducendo le sue potenzialità, che invece sono molte e tutte segretamente nascoste dentro il volto candido della sua giovane protagonista.

Ancora una volta, dunque, il cinema rumeno si rivela originale nel suo carattere indagatore, con lo sguardo rivolto soprattutto alle giovani generazioni. Il tema del dominio della dittatura in Milk Teeth diventa solo uno sfondo, in quelle celebrazioni inutilmente enfatiche alle quali Maria è costretta a partecipare, nell’atteggiamento inizialmente sospettoso del poliziotto. Ma resta forte un certo sentore di disastro che avvolge la storia, di sfinimento dei suoi protagonisti, anche dello zelante poliziotto sfiduciato dalle numerose scomparse di bambini e adolescenti. Maria cresce dentro questo mondo che vede quasi dissolversi ed era questa forse la scommessa di quel Paese in quegli anni, ritrovarsi dopo un rapimento delle coscienze.

