Troppo poco per Charles Aznavour, davvero manca il fuoco in questa opera, Monsieur Aznavour è un biopic innocuo e particolarmente lontano da raggiungere la sommità di un personaggio che ha segnato un’epoca, non solo musicale, per la Francia. Morto a 94 anni nel 2018, lo chansonnier di origini armene viene raccontato dalla sua infanzia in cui i morsi della fame non mancavano, fino alla sua scomparsa, dopo una vita a dir poco avventuroso e ricca di colpi di scena. Il mito cede il passo alla tenacia di un uomo di 164 centimetri, cresciuto a pane e musica. Non mancano tutte gli incroci con i grandi della cultura transalpina, tra i quali François Truffaut, Edith Piaf. Tirate sul pianista è solo un abbozzo, che si perde nei meandri della ricostruzione, senza infamia e senza lode. Sembra appunto che sparino a salve i due registi, Mehdi Idir e Grand Corps Malade, pseudonimo del poeta e cantautore Fabien Marsaud. L’opera non da mai l’impressione di lasciarsi andare, lascia comunque la sensazione che il personaggio non può essere contenuto e pertanto si perde a raccontare il suo mondo come fosse un compitino e come se, appunto, raccontare l’uomo che ha sconvolto i costumi e la cultura popolare fosse una cosa da niente.