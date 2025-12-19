Monsieur Aznavour, di Mehdi Idir, Grand Corps Malade
Troppo poco per Charles Aznavour, davvero manca il fuoco in questa opera, Monsieur Aznavour è un biopic innocuo e particolarmente lontano da raggiungere la sommità di un personaggio che ha segnato un’epoca, non solo musicale, per la Francia. Morto a 94 anni nel 2018, lo chansonnier di origini armene viene raccontato dalla sua infanzia in cui i morsi della fame non mancavano, fino alla sua scomparsa, dopo una vita a dir poco avventuroso e ricca di colpi di scena. Il mito cede il passo alla tenacia di un uomo di 164 centimetri, cresciuto a pane e musica. Non mancano tutte gli incroci con i grandi della cultura transalpina, tra i quali François Truffaut, Edith Piaf. Tirate sul pianista è solo un abbozzo, che si perde nei meandri della ricostruzione, senza infamia e senza lode. Sembra appunto che sparino a salve i due registi, Mehdi Idir e Grand Corps Malade, pseudonimo del poeta e cantautore Fabien Marsaud. L’opera non da mai l’impressione di lasciarsi andare, lascia comunque la sensazione che il personaggio non può essere contenuto e pertanto si perde a raccontare il suo mondo come fosse un compitino e come se, appunto, raccontare l’uomo che ha sconvolto i costumi e la cultura popolare fosse una cosa da niente.
Il protagonista, Tahar Rahim, si sforza a farlo rivivere e probabilmente, in fondo a tutto, ci riesce pure, almeno nelle sue movenze tipiche sul palco. Resta l’amaro in bocca per un’occasione sprecata o quantomeno non riuscita del tutto. Uno degli emblemi della cultura musicale francese, nato nelle banlieue di Parigi da una famiglia di rifugiati armeni scampata allo sterminio, scrisse e interpretò in sei lingue diverse (pure in dialetto napoletano) più di mille brani. Attore oltre che crooner, non cantò solo di amore e in gioventù partecipò anche alla Resistenza. Tutto ciò è appena pronunciato sullo schermo. Di che cosa è fatto quest’universo di Charles Aznavour per poter passare la soglia delle fattorie, forzare la porta delle officine, entrare nel cortile dei collegi, nelle caserme, per scendere nella strada? È l’universo di un crociato… Una crociata d’amore. Per sollevare, con il suo cuore angosciato, tutti i cuori angosciati della terra”, scrive lo scrittore Yves Salgues. Ecco, Monsieur Aznavour è proprio orfano, almeno in gran parte, di questa potenza.
Titolo originale: id.
Regia: Mehdi Idir, Grand Corps Malade
Interpreti: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup, Camille Moutawakil, Hovnatan Avédikian, Luc Antoni, Ella Pellegrini, Victor Meutelet, Rupert Wynne-James
Distribuzione: Movies Inspired
Durata: 133’
Origine: Francia, 2024