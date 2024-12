Monsters 2024 – The Weekend e A Mother’s Embrace, la famiglia e i suoi orrori

Scuola di Cinema Triennale – Unisciti al Set: l’Anno Accademico è Ancora Tutto da Girare!



--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un tema ricorrente lega i due film che hanno trionfato alla VII edzione del Monsters – Film Fantastic Festival, aggiudicandosi rispettivamente i premi come miglior film e miglior regia. Sia in The Weekend, del nigeriano Daniel Oriahi, che in A mother’s embrace di Cristian Ponce quella familiare è una dimensione da cui fuggire. Ciò che dovrebbe essere spazio affettivo e protettivo rivela una natura ambigua e oscura, con i due protagonisti segnati da traumi infantili e un difficile rapporto tra presente e passato. Daniel Oriahi è una figura emergente di Nollywood, l’industria cinematografica nigeriana, famosa per essere tra le più prolifiche al mondo (terza dopo Hollywood e Bollywood). Oltre a The Weekend, Oriahi ha all’attivo film come Taxi Driver: Oko Ashewo, una commedia nera che esplora la vita notturna di Lagos, e Sylvia, un thriller psicologico che mescola amore e ossessione. Cristian Ponce, invece, si è fatto notare con Historia de lo oculto, un thriller soprannaturale girato in bianco e nero tra politica e mistero.

Oriahi ambienta il suo horror The Weekend in Nigeria seguendo la storia di Luc, che, su richiesta della sua fidanzata Nikiya, accetta di portarla a conoscere la sua famiglia, un incontro che segnerà il loro weekend lontano dalla città. I due si dirigono verso il villaggio natio della famiglia, dove il vero fulcro narrativo è rappresentato dai genitori e dalla sorella di Luc, Kama anche lei accompagnata dal ragazzo Zeido. Non passerà molto tempo prima di capire la vera natura della famiglia di Luc. Il film si basa su una struttura abbastanza stilizzata. Si sente l’eco dell’horror di Peele, soprattuto di Noi, con il regista nigeriano intenzionato a mettere in mostra tensioni sociali e culturali all’interno della casa-villaggio che è teatro di orrori e relazioni disfunzionali declinate secondo i canoni del genere.

Anche Ponce utilizza nel suo horror una casa in cui fare svolgere gli eventi, ma nel film del regista brasiliano si tratta di una casa di riposo a rischio crollo dopo una forte alluvione che ha colpito Rio de Janeiro nel 1996. La protagonista Ana, che con Luc di The Weekend una sfera familiare disturbante, è una donna che, durante la sua infanzia, ha vissuto il trauma di un incendio devastante che ha cambiato la sua vita. Diventata vigile del fuoco, è incaricata con la sua squadra di partecipare all’evacuazione della casa di riposo prima menzionata. Ci si accorge presto che l’edificio è infestato da una presenza malefica che sembra interferire con le vite degli anziani inquilini della casa. Durante l’evacuazione, si imbatte in Lia, una bambina che, come lei, sembra essere intrappolata in un ciclo di terrore legato alla figura materna. Come Oriahi, anche qui qui troviamo una struttura essenziale in cui Ponce spinge verso i richiami del genere, a partire dall’incipit al Luna Park con il tunnel dell’orrore, e rimembranze lovecraftiane con tanto di sacrifici, mostri tentacolari e sette occulte. In A mother’s embrace la maternità e la figura della madre vengono ribaltate, mettendo in mostra il lato più oscuro della figura materna.



Regala la Gift Card di Sentieri selvaggi



----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------