È morto a soli 59 anni Kim Ki-duk. Il regista è deceduto a Riga, in Lettonia, dove dal 20 novembre scorso ha iniziato la sua breve battaglia con il Covid-19. Originario della Corea del Sud, Kim Ki-duk ha vinto nel 2012 il Leone d’Oro al Festival del Cinema di Venezia con Pietà. Nella sua carriera ha anche ricevuto il Leone d’argento con la regia di Ferro 3, l’Orso d’argento alla 54esima Berlinale per la regia di La samaritana, mentre il suo Arirang nel 2011 l’Un Certain Regard al Festival di Cannes. Lì è stato presentato nel 2019 al Marché il suo ultimo film, Dissolve, girato in Kazakistan e ancora inedito in Italia.

Presto un nostro profilo approfondito. Ecco il video “rubato” che proprio a Cannes nel 2011 girammo incontrandolo per caso sulla Croisette:



A Natale regala Sentieri Selvaggi





-----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contenuto non disponibile

Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"



OFFERTA DI NATALE 2020

I libri, le riviste, gli abbonamenti di Sentieri selvaggi scontati del 30% dall’8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021



-------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------