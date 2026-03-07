Oltre la Bohème, il film di Huston del 1952 e il musical teatrale Rent, un caldo, pirotecnico e appassionato film che è il primo musical postmoderno della storia del cinema. In sala da lunedì 9

Il sipario di un teatro. Un direttore d’orchestra compare sul podio e inizia a dimenarsi sulle note dell’inno della Fox. Il sipario si apre, lo spettacolo può avere inizio. Sulla scena iniziano a comparire i personaggi della rappresentazione. Uno schermo televisivo. Una giornalista introduce all’interno di un notiziario gli eventi e i personaggi. Il notiziario si conclude e comincia l’azione. Gli incipit di Moulin rouge! e di Romeo+Giulietta di William Shakespeare contengono entrambi un’idea di cinema come rappresentazione (teatrale), di luogo in cui si in(s)contrano verità e menzogna.