Nel tempo di Cesare approda da Sentieri Selvaggi, via Carlo Botta 19 a Roma, questa sera 8 novembre alle h 18:30, alla presenza del regista. PRENOTATI QUI

A metà anni ’90 un giovane studente universitario in biologia si ritrova sulle sponde del Tevere, nel tratto che va dal centro di Roma alle foci del fiume e conosce due famiglie di pescatori che controllano la zona. Un tempo erano amiche e socie nell’attività, adesso sono rivali, o forse sono solo in attesa di una riconciliazione. Vivono di fronte l’una all’altra, nelle due sponde del fiume sotto al ponte del GRA, come in un film western. I loro nomi rimandano però soprattutto a una Roma pasoliniana: ci sono i “Rosci” Alfredo e Cesare Bergamini, e i “Ciccioni” Nando e Franco Gabiati, più la madre di questi ultimi, Irene. Angelo Loy, lo studente-regista, non ha intenzione di fare un vero e proprio documentario. È lì per raccogliere campioni di anguille e informazioni per la sua tesi di laurea. Munito di una macchina da presa in 16mm e di una videocamera in nastro magnetico, intervista questi personaggi che vivono ai margini di un mondo e di una città che sta già cambiando inesorabilmente. Le testimonianze della coppia di fratelli sono divertenti, ora malinconiche, a volte semplicemente descrivono le difficoltà economiche del loro lavoro e il rapporto che hanno con il fiume. Le immagini, in particolar modo quelle in pellicola, immortalano i pescatori attraversare il fiume sulle loro barche e sono libere e bellissime, rimandano a un tempo lontano. Loy arrivato sul Tevere per filmare una fauna marina, trova in realtà delle piccole storie, personaggi, volti, paesaggi di luce. “Ero convinto che avrei seguito un percorso accademico, ma dopo aver incontrato i Rosci e i Ciccioni ho deciso di lasciare la biologia per continuare a documentare con le immagini altri mondi che non sono miei” dice la sua voce fuoricampo.



E così a un certo punto la ricerca di Loy si interrompe, il film in un certo senso finisce e ne comincia un altro. Una ellissi temporale ci riporta, infatti, quindici anni dopo sullo stesso luogo. Il regista viene contattato da uno dei protagonisti che sta morendo e che gli chiede di “finire il film”. Loy ritrova personaggi e spazi a distanza di anni. Qualcuno non c’è più, qualcun altro sta per andarsene. E allora, quasi involontariamente, le circostanze della vita trasformano Nel tempo di Cesare in un piccolo film a più tappe temporali, capace di riflettere sulla fine di un mondo, sulla morte, sul tempo che scorre inesorabilmente sui corpi dei protagonisti, sugli spazi della città, sulla stessa grana delle immagini che dalla seconda parte in poi diventano in digitale. Quasi miracolosamente il tempo, l’amore e il dolore sottraggono il film di Loy dalla penombra del piccolo progetto scientifico e amatoriale, verso qualcosa di più grande e poetico. Nel tempo di Cesare, oggetto alieno nel panorama produttivo italiano, è un bellissimo e dolorosissimo film “trasparente”. Sul cinema che si riprende la vita e sulla vita che diventa cinema.



Nel tempo di Cesare, di Angelo Loy

proiezione e incontro con il regista

Sentieri Selvaggi, via Carlo Botta 19 a Roma

sabato 8 novembre h 18:30

PRENOTATI QUI

