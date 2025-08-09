----------------------------
Nettuno, il Festival dei Corti festeggia 30 anni

Dal 21 al 24 agosto, alla Pro Loco sul mare, pubblico e giuria sceglieranno i vincitori tra i migliori corti italiani. Incontri, masterclass e proiezioni gratuite animeranno quattro giorni di cinema.

Sul litorale laziale, le sere di agosto avranno quest’anno un fascino in più. Nettuno si prepara a celebrare la 30ª edizione del suo storico festival di cortometraggi e, per la prima volta, lo fa aggiungendo una serata extra. Il motivo? Come sorridono i direttori artistici Elvio Calderoni e Giulia Bartoli: «Troppi corti belli per farli entrare tutti».

Il festival torna alla Pro Loco, spostata ancora più vicina al mare. Una cornice che sa di cinema d’altri tempi: la luce che sfuma verso il tramonto, il fruscio delle onde, il profumo salmastro nell’aria. Giovedì 21 agosto si apre con una “semifinale” atipica: sarà il pubblico, e non la giuria, a scegliere chi proseguirà la gara.

Dal venerdì, la scena passa ai giurati, pronti a confrontare gusti e sensibilità prima di eleggere, nella serata conclusiva di domenica, i vincitori tra i cinque corti più amati. E qui ogni dettaglio conta: si premia la regia, certo, ma anche l’interpretazione, i costumi, le locandine, persino i titoli di testa e di coda.

Il programma alterna generi e toni come un mosaico ben calibrato: commedie frizzanti, drammi capaci di lasciare un segno, riflessioni sull’attualità e momenti di pura poesia visiva. I pomeriggi si riempiono di incontri e masterclass nel Borgo Medievale, tra pietre antiche e conversazioni informali, mentre la sera lo schermo si accende alla Pro Loco.

Con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio del Comune, il Festival dei Corti di Nettuno non è più solo un evento: è un rito estivo, un appuntamento che unisce comunità e storie. Quest’agosto, sotto il cielo stellato e la brezza marina, il cinema breve promette ancora una volta di lasciare un’impressione lunga, molto più lunga della sua durata.

Questo il programma completo della selezione ufficiale:
GIOVEDI’ 21 AGOSTO  LA SEMIFINALE
SEBASTIAN                                                                           Massimo Favale
TUTTO IL RESTO E’ NOIA                                                    Branimir Liguori 
DISTRESS CALL                                                                   Michele D’Anca
TASTE OF INDIA                                                                   Fabio Garofalo / Jacopo Santambrogio
PER FINTA                                                                            Diego Fossati
FORSE NON ESSENZIALMENTE TU                                  Francesco Giorgi / Mirko Fracassi
 
VENERDI’ 22 AGOSTO  LE FINALI
LE FAREMO SAPERE                                                          Beppe Tufarulo
COMUNQUE BENE                                                              Beatrice Baldacci
A PIEDI NUDI                                                                        Luca Esposito
L’ACQUARIO                                                                        Gianluca Zonta
DOMENICA SERA                                                                Matteo Tortone        
SABATO 23 AGOSTO  LE FINALI
DREAM CAR WASH                                                             Edoardo Brighenti
SOMMERSI                                                                          Gian Marco Pezzoli
SUPERBI                                                                              Nikola Brunelli
MAJONEZE                                                                          Giulia Grandinetti
LA BUONA CONDOTTA                                                       Francesco Gheghi
 
DOMENICA 25 AGOSTO  LA FINALISSIMA
PROIEZIONE E PREMIAZIONE DEI FILM FINALISTI
