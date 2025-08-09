Nettuno, il Festival dei Corti festeggia 30 anni

Dal 21 al 24 agosto, alla Pro Loco sul mare, pubblico e giuria sceglieranno i vincitori tra i migliori corti italiani. Incontri, masterclass e proiezioni gratuite animeranno quattro giorni di cinema.



Sul litorale laziale, le sere di agosto avranno quest’anno un fascino in più. Nettuno si prepara a celebrare la 30ª edizione del suo storico festival di cortometraggi e, per la prima volta, lo fa aggiungendo una serata extra. Il motivo? Come sorridono i direttori artistici Elvio Calderoni e Giulia Bartoli: «Troppi corti belli per farli entrare tutti».

Il festival torna alla Pro Loco, spostata ancora più vicina al mare. Una cornice che sa di cinema d’altri tempi: la luce che sfuma verso il tramonto, il fruscio delle onde, il profumo salmastro nell’aria. Giovedì 21 agosto si apre con una “semifinale” atipica: sarà il pubblico, e non la giuria, a scegliere chi proseguirà la gara.



Dal venerdì, la scena passa ai giurati, pronti a confrontare gusti e sensibilità prima di eleggere, nella serata conclusiva di domenica, i vincitori tra i cinque corti più amati. E qui ogni dettaglio conta: si premia la regia, certo, ma anche l’interpretazione, i costumi, le locandine, persino i titoli di testa e di coda.

Il programma alterna generi e toni come un mosaico ben calibrato: commedie frizzanti, drammi capaci di lasciare un segno, riflessioni sull’attualità e momenti di pura poesia visiva. I pomeriggi si riempiono di incontri e masterclass nel Borgo Medievale, tra pietre antiche e conversazioni informali, mentre la sera lo schermo si accende alla Pro Loco.



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio del Comune, il Festival dei Corti di Nettuno non è più solo un evento: è un rito estivo, un appuntamento che unisce comunità e storie. Quest’agosto, sotto il cielo stellato e la brezza marina, il cinema breve promette ancora una volta di lasciare un’impressione lunga, molto più lunga della sua durata. Questo il programma completo della selezione ufficiale: GIOVEDI’ 21 AGOSTO LA SEMIFINALE SEBASTIAN Massimo Favale TUTTO IL RESTO E’ NOIA Branimir Liguori DISTRESS CALL Michele D’Anca TASTE OF INDIA Fabio Garofalo / Jacopo Santambrogio PER FINTA Diego Fossati FORSE NON ESSENZIALMENTE TU Francesco Giorgi / Mirko Fracassi VENERDI’ 22 AGOSTO LE FINALI LE FAREMO SAPERE Beppe Tufarulo COMUNQUE BENE Beatrice Baldacci A PIEDI NUDI Luca Esposito L’ACQUARIO Gianluca Zonta DOMENICA SERA Matteo Tortone SABATO 23 AGOSTO LE FINALI DREAM CAR WASH Edoardo Brighenti SOMMERSI Gian Marco Pezzoli SUPERBI Nikola Brunelli MAJONEZE Giulia Grandinetti LA BUONA CONDOTTA Francesco Gheghi DOMENICA 25 AGOSTO LA FINALISSIMA PROIEZIONE E PREMIAZIONE DEI FILM FINALISTI

