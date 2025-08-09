Nettuno, il Festival dei Corti festeggia 30 anni
Dal 21 al 24 agosto, alla Pro Loco sul mare, pubblico e giuria sceglieranno i vincitori tra i migliori corti italiani. Incontri, masterclass e proiezioni gratuite animeranno quattro giorni di cinema.
Sul litorale laziale, le sere di agosto avranno quest’anno un fascino in più. Nettuno si prepara a celebrare la 30ª edizione del suo storico festival di cortometraggi e, per la prima volta, lo fa aggiungendo una serata extra. Il motivo? Come sorridono i direttori artistici Elvio Calderoni e Giulia Bartoli: «Troppi corti belli per farli entrare tutti».
Il festival torna alla Pro Loco, spostata ancora più vicina al mare. Una cornice che sa di cinema d’altri tempi: la luce che sfuma verso il tramonto, il fruscio delle onde, il profumo salmastro nell’aria. Giovedì 21 agosto si apre con una “semifinale” atipica: sarà il pubblico, e non la giuria, a scegliere chi proseguirà la gara.
Dal venerdì, la scena passa ai giurati, pronti a confrontare gusti e sensibilità prima di eleggere, nella serata conclusiva di domenica, i vincitori tra i cinque corti più amati. E qui ogni dettaglio conta: si premia la regia, certo, ma anche l’interpretazione, i costumi, le locandine, persino i titoli di testa e di coda.
Il programma alterna generi e toni come un mosaico ben calibrato: commedie frizzanti, drammi capaci di lasciare un segno, riflessioni sull’attualità e momenti di pura poesia visiva. I pomeriggi si riempiono di incontri e masterclass nel Borgo Medievale, tra pietre antiche e conversazioni informali, mentre la sera lo schermo si accende alla Pro Loco.
UNICINEMA scarica la Guida della Quadriennale di Sentieri Selvaggi
-----------------------------------------------------------------
Con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio del Comune, il Festival dei Corti di Nettuno non è più solo un evento: è un rito estivo, un appuntamento che unisce comunità e storie. Quest’agosto, sotto il cielo stellato e la brezza marina, il cinema breve promette ancora una volta di lasciare un’impressione lunga, molto più lunga della sua durata.