Nick Cave in difesa di Wim Wenders

Il cantante e musicista australiano scrive una lettera aperta in difesa dell’amico regista sulle dichiarazione all’ultima Berlinale che hanno suscitato molte polemiche nel mondo culturale

Le dichiarazioni di Wim Wenders durante la conferenza stampa inaugurale della da poco conclusa Berlinale hanno acceso parecchie polemiche nel mondo della cultura. Il regista tedesco, intervenendo sul ruolo dell’arte, dei film e dei festival nel contesto geopolitico attuale, ha espresso preoccupazione per la crescente politicizzazione degli spazi creativi, invitando a preservare i festival come luoghi di dialogo. Queste parole hanno mosso molte accuse nei confronti di Wenders la cui visione è stata da molti percepita come un allontanamento dell’arte dalla politica.



Laboratorio per attori, per il casting. Dall’11 aprile





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In risposta a queste critiche, Nick Cave è intervenuto in difesa dell’amico regista attraverso il suo blog The Red Hand Files, pubblicando una lettera aperta che offre una lettura differente della posizione di Wenders. Il cantante esordisce dichiarandosi profondamente colpito dalla risposta di Wenders a Berlino, definendola un gesto di coraggio e coerenza: “Conosco Wim da oltre quarant’anni e la sua risposta alla domanda alla Berlinale mi ha commosso profondamente. Ha riaffermato la mia idea di lui come uomo dai principi appassionati, riflessivo e coraggioso — una persona che ha a cuore profondamente il cinema e lo stato del mondo creativo. Le sue parole sono state un gesto premuroso, gentile e protettivo, rivolto non solo alla comunità artistica ma all’umanità stessa; e nonostante il prevedibile accanimento mediatico, sospetto che molti artisti, forse la maggior parte, apprezzeranno sinceramente le sue parole”.



MONTAGGIO per VIDEO CORPORATE e SOCIAL, dal 3 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secondo il musicista australiano, il timore di Wenders non riguarda l’indifferenza verso le ingiustizie, ma il rischio che i festival cinematografici e letterari vengano svuotati della loro funzione primaria. Cave cita il caso dell’Adelaide Writers’ Week, descrivendo l’evento come “una dimostrazione quasi cosmica di stupidità”, spiegando che “l’intero evento è stato vaporizzato in una nube a fungo di codardia, indignazione performativa, atteggiamenti ipocriti, cancellazioni, contro-cancellazioni, schiamazzi di massa e generale narcisistica stupidità”.



Ricerca e lavoro di archivio nel cinema documentario, dal 4 marzo





-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La difesa di Cave affonda le radici anche in un sodalizio artistico e personale che dura da decenni. I due hanno collaborato in diversi momenti delle rispettive carriere, basti pensare all’apparizione di Nick Cave and The Bad Seeds in Il cielo sopra Berlino, ma anche alle volte in cui Wenders ha scelto brani di Cave da inserire in film come Così lontano così vicino e Fino alla fine del mondo.



Storia del cinema Modulo 1, dal 3 marzo online



------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

Articoli Correlati: