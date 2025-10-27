Il regista, che co-dirige insieme a Rigo de Righi, ha esplorato il confine tra realtà popolare e narrazione universale, ripercorrendo tutta la sua filmografia fino all’ultimo film Testa o Croce?



L’incontro ospitato da Sentieri Selvaggi il 25 ottobre 2025, durante la Notte Bianca, evento promosso dal Coordinamento Regionale delle Scuole d’Arte e dal Coordinamento delle Scuole di Musica del Lazio, ha visto Matteo Zoppis raccontare con passione e riflessione le ragioni e le condizioni creative del cinema a cui dà vita insieme al compagno di regia Alessio Rigo de Righi, a partire dal loro primo film, Re Granchio.



L’aura leggendaria dietro la poetica del cinema di Zoppis/Rigo de Righi è un elemento centrale. Il regista ha avuto modo di fare qualche passo indietro fino al loro primo cortometraggio Belva Nera. Ha potuto così constatare che la fase di trasformazione dalla sceneggiatura, scritta in precedenza e poi rielaborata, è iniziata con il confronto diretto con dei cacciatori locali della Tuscia: “Ci siamo confrontati con la realtà ed era molto più divertente e interessante di quello che avevamo scritto, provando una certa fascinazione per come i racconti cambiano a seconda di chi narra […] per poi scoprire che la realtà non era così importante per noi”. Da questo incontro nascerà anche la storia di Re Granchio.



Altro tema di fondamentale importanza che ruota attorno al film del 2021 è lo studio sulla lingua. Zoppis, provenendo da un cinema “di zona” che punta però all’universalità, partendo dai racconti locali, dichiara: “Mi piaceva il fatto che usando la loro lingua queste persone descrivevano loro stesse, il loro mondo, e per nessuna ragione volevamo cambiare questo aspetto”. Fino ad arrivare al loro Testa o Croce?, attualmente in sala, in cui il gusto per il dialetto (ma anche i vari cambiamenti linguistici nel film) si avvicina alla loro visione di un’Italia arricchita dall’infinita presenza di lingue.

E a proposito dell’aura da realismo magico che ammanta il cinema del duo, Zoppis sottolinea le diverse influenze del passato, dall’aspetto poetico e spirituale del cinema russo alle ambientazioni western: “Il nostro realismo magico deriva da un posto in cui esistono tante storie diverse, dove c’erano pirati, c’era la febbre dell’oro, navi ecc”. Questo a indicare la commistione di riferimenti e interessi nei loro film, evitando il più possibile l’intenzione di volersi avvicinare a un unico genere cinematografico.

In conclusione, l’incontro con Matteo Zoppis si è rivelato molto più di una semplice presentazione, le sue parole hanno in luce la volontà di dare voce ai luoghi, ai margini, ai personaggi e alle loro storie dimenticate trasformandoli in leggende contemporanee.