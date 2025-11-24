Offerta Last Minute per le iscrizioni alla Scuola Sentieri selvaggi (Unicinema, Triennale, Recitazione e Documentario)

Iscrizioni aperte fino al 23 dicembre. Inizio lezioni a gennaio. Focus personalizzato prima della ripresa delle attività il 12 gennaio.

di
La Scuola di Cinema Sentieri selvaggi apre eccezionalmente le iscrizioni ad alcuni percorsi accademici fino al 23 dicembre 2025.
I percorsi Unicinema, Scuola triennale, Scuola di Recitazione e Scuola di Documentario saranno accessibili fino a gennaio.

Gli studenti ammessi potranno iniziare il loro percorso a gennaio e ricevere, prima della ripresa delle lezioni del 12 gennaio, un focus formativo personalizzato pensato per favorire un ingresso graduale e mirato nel programma didattico

I percorsi attivi in questa apertura straordinaria sono:

UNICinema – Primo Anno 

La proposta alternativa all’Università teorica e tradizionale.
L’obiettivo di UNICinema è formare, attraverso esperienze dirette e sul campo, giovani professionisti capaci di inserirsi con competenze solide nel mondo del cinema.

Nel corso di quattro anni ricchi di attività da immaginare, imparare e realizzare, gli studenti affrontano un percorso che unisce teoria, pratica e vere esperienze professionali, in un processo di crescita progressivo e strutturato.

Quota di iscrizione:  2.750,00€ –> offerta last-minute: 2.200,00€

Scuola di Cinema – Percorso Triennale

Percorso più strutturato e completo, articolato in:

1° anno tecnico: corsi base in Ripresa, Regia, Montaggio, Documentario, Sceneggiatura e Critica

biennio di specializzazione in una delle 5 aree (Regia, filmmaking, critica, sceneggiatura, postproduzione)

È pensato per studenti con una base culturale già solida (laurea Dams  o studi sullo spettacolo) che  vogliano affrontare un percorso operativo professionale

Quota di iscrizione: 4.500,00€ –> offerta last-minute 3.600,00€

Scuola di Recitazione

La Scuola di Recitazione è pensata per chi desidera affrontare la recitazione con un approccio rigoroso e professionale, inserito nel contesto più ampio della formazione cinematografica.

Il percorso combina:

training fisico e vocale

recitazione davanti alla macchina da presa

lavoro su testi, personaggi e scene

esercitazioni e set didattici in collaborazione con i percorsi di regia e filmmaking

Particolare attenzione è dedicata alla recitazione per il cinema e le serie, alla gestione del provino e alla consapevolezza del proprio strumento espressivo, in dialogo costante con registi, acting coach e professionisti del settore.

Quota di iscrizione: 1.900,00€ –> offerta last-minute 1.500,00€

Scuola di Documentario 

La Scuola di Documentario si rivolge a chi intende raccontare il reale attraverso le immagini, unendo ricerca, sguardo autoriale e competenze tecniche.

Il percorso è annuale e prevede:

introduzione ai linguaggi e alle forme del cinema del reale

sviluppo dell’idea, ricerca sul campo e scrittura del progettoriprese documentarie in situazioni realimontaggio e costruzione narrativa del materiale raccolto

Gli studenti lavorano su progetti personali e collettivi, seguiti da professionisti del documentario, con l’obiettivo di arrivare a opere presentabili in festival, rassegne e contesti professionali.

Quota di iscrizione: 3.450,00€ –> offerta last-minute 2.760,00€

📞 Come iscriversi

Prenota il colloquio di ammissione al numero 0696049768
Orari: lunedì–venerdì 10.00–14.00 e 15.00–19.00

