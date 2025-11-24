Offerta Last Minute per le iscrizioni alla Scuola Sentieri selvaggi (Unicinema, Triennale, Recitazione e Documentario)
Iscrizioni aperte fino al 23 dicembre. Inizio lezioni a gennaio. Focus personalizzato prima della ripresa delle attività il 12 gennaio.
La Scuola di Cinema Sentieri selvaggi apre eccezionalmente le iscrizioni ad alcuni percorsi accademici fino al 23 dicembre 2025.
I percorsi Unicinema, Scuola triennale, Scuola di Recitazione e Scuola di Documentario saranno accessibili fino a gennaio.
Gli studenti ammessi potranno iniziare il loro percorso a gennaio e ricevere, prima della ripresa delle lezioni del 12 gennaio, un focus formativo personalizzato pensato per favorire un ingresso graduale e mirato nel programma didattico
I percorsi attivi in questa apertura straordinaria sono:
- UNICinema – Primo Anno
- Scuola di Cinema – Percorso Triennale
- Scuola di Recitazione
- Scuola di Documentario
UNICinema – Primo Anno
La proposta alternativa all’Università teorica e tradizionale.
L’obiettivo di UNICinema è formare, attraverso esperienze dirette e sul campo, giovani professionisti capaci di inserirsi con competenze solide nel mondo del cinema.
Nel corso di quattro anni ricchi di attività da immaginare, imparare e realizzare, gli studenti affrontano un percorso che unisce teoria, pratica e vere esperienze professionali, in un processo di crescita progressivo e strutturato.
Quota di iscrizione:
2.750,00€ –> offerta last-minute: 2.200,00€
Scuola di Cinema – Percorso Triennale
Percorso più strutturato e completo, articolato in:
1° anno tecnico: corsi base in Ripresa, Regia, Montaggio, Documentario, Sceneggiatura e Critica
biennio di specializzazione in una delle 5 aree (Regia, filmmaking, critica, sceneggiatura, postproduzione)
È pensato per studenti con una base culturale già solida (laurea Dams o studi sullo spettacolo) che vogliano affrontare un percorso operativo professionale
Quota di iscrizione:
4.500,00€ –> offerta last-minute 3.600,00€
Scuola di Recitazione
La Scuola di Recitazione è pensata per chi desidera affrontare la recitazione con un approccio rigoroso e professionale, inserito nel contesto più ampio della formazione cinematografica.
Il percorso combina:
training fisico e vocale
recitazione davanti alla macchina da presa
lavoro su testi, personaggi e scene
esercitazioni e set didattici in collaborazione con i percorsi di regia e filmmaking
Particolare attenzione è dedicata alla recitazione per il cinema e le serie, alla gestione del provino e alla consapevolezza del proprio strumento espressivo, in dialogo costante con registi, acting coach e professionisti del settore.
Quota di iscrizione:
1.900,00€ –> offerta last-minute 1.500,00€
Scuola di Documentario
La Scuola di Documentario si rivolge a chi intende raccontare il reale attraverso le immagini, unendo ricerca, sguardo autoriale e competenze tecniche.
Il percorso è annuale e prevede:
introduzione ai linguaggi e alle forme del cinema del reale
sviluppo dell’idea, ricerca sul campo e scrittura del progettoriprese documentarie in situazioni realimontaggio e costruzione narrativa del materiale raccolto
Gli studenti lavorano su progetti personali e collettivi, seguiti da professionisti del documentario, con l’obiettivo di arrivare a opere presentabili in festival, rassegne e contesti professionali.
Quota di iscrizione:
3.450,00€ –> offerta last-minute 2.760,00€
📞 Come iscriversi
Prenota il colloquio di ammissione al numero 0696049768
Orari: lunedì–venerdì 10.00–14.00 e 15.00–19.00