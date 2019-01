Officina Pasolini. Gli eventi di gennaio

Gli eventi imperdibili di gennaio 2019 a Officina Delle Arti Pier Paolo Pasolini, come di consueto a ingresso gratuito.

giovedì 17 gennaio alle ore 21 Tutti pazzi per Neri, incontro con Neri Marcorè, che ripercorre insieme a Tosca e Felice Liperi alcuni dei momenti più importanti della sua carriera.

venerdì 18 gennaio alle ore 21 Tutta colpa di Paradiso, una conversazione a più voci con uno degli artisti di spicco del nuovo indie italiano, Tommaso Paradiso, insieme a Ernesto Assante, Peppe Lo Monaco e Tosca

martedì 29 gennaio alle ore 21 chiude la programmazione mensile Flow – La mente latente, uno straordinario spettacolo presentato da ITC 2000 in cui scienza e musica si fondono insieme per raccontare la mente e le sue straordinarie possibilità. Michele Cassetta, divulgatore scientifico e giornalista, e Gianluca Petrella, fra i più dotati trombonisti internazionali, portano in scena la costante evoluzione e i continui progressi delle neuroscienze, che ci aiutano a capire come funziona il nostro cervello, perennemente in equilibrio fra istinto e ragione. Lo spettacolo è diretto da Antonio Lovato.