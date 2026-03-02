Ha ragione Bruno Pizzul, nell’incipit del film quando dice che forse nessuno, prima del terremoto del 1976, avrebbe saputo indicare sulla cartina geografica la posizione del Friuli. Assorbito, come accade di frequente per molti, dal Veneto, il Friuli possiede, invece, una propria cultura antica, una propria lingua, il ladino, una propria relazione con il confine d’Italia diviso tra Slovenia e Austria e un suo verde che come si ricorda nel film, anche Pasolini, quando arrivava in treno, riconosceva nella sua mutazione tra Veneto e Friuli.

L’Orcolat è un gigantesco orco che forse dorme sotto il monte San Simeone in Carnia, e a volte si risveglia e al suo risveglio si verificano terribili terremoti. Il suo sonno era addolcito dalle farfalle e a Bordano, luogo salvo dagli effetti sisma, è nata una casa delle farfalle che affonda le radici in questa credenza popolare. È anche su questa antica leggenda che prende forma la paura del sisma, ma anche quella relazione profonda con i luoghi, fatta di affezione e di appartenenza, che sa diventare consapevolezza di abitare un territorio sempre a rischio.

Federico Savonitto attraversa con il suo racconto gli strati geologici di ciò che un terremoto di quelle dimensioni ha significato. È così che il film diventa un combinato e avvincente racconto di emozioni e desideri, di paure del passato e del presente, di volontà e rinascita.



La terra in quel 6 maggio 1976 ha tremato per cinquanta interminabili e infiniti secondi, scalando la graduazione della scala Mercalli fino all’11 grado e la Richter fino al 6,5 attraversando, come dice Paolo Rumiz, le vene, sbriciolando paesi, vite umane, culture e lasciando saldi la volontà di ricostruire e ricominciare a vivere. Esemplare la ricostruzione di Venzone – già set del film Addio alle armi del 1957 per la regia di Charles Vidor – riedificata nella sua estetica longobarda, pietra su pietra, con un lavoro paziente di tecnici, di esperti, ma anche con una partecipazione popolare che forse non si è più ripetuta altrove.

Orcolat ripercorre queste stratificazioni della storia, da quella cronaca a questo presente, nella memoria di tanti personaggi pubblici, scrittori, sportivi, attori, con il filo narrante condotto da un vivace Bruno Pizzul che, inforcando le sue cuffie come se si trattasse di una ennesima partita di calcio, racconta con voce a volte anche segnata da una emozione intima il suo Friuli.

Non è un film antropologico Orcolat e neppure una banale rievocazione di quel terremoto e del successivo dell’11 settembre 1976, quanto piuttosto un viaggio dentro le culture di confine come quelle del Friuli, un ritratto di un popolo ostinatamente determinato ad abitare i propri luoghi dopo le storie di povertà e di emigrazione. Orcolat diventa sguardo amorevole su quei luoghi e su quelle montagne della Carnia che preannunciano le Alpi, arricchite dalle immagini in bianco e nero dei telegiornali, di quei pezzi di giornalismo televisivo che hanno fatto scuola, di quel bianco e nero che suggeriva un’idea di sobrietà che oggi è scomparsa. Al contempo, però, il film sa non essere commiserevole e restituisce il racconto di quel passato alla luce di una ricostruzione che fu esemplare sotto ogni profilo. E ripassano i droni sui paesi ricostruiti e le voci dei friulani ne accompagnano il volo.



